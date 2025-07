Prezes PiS zaznaczył, że szczegóły organizacyjne zostaną przedstawione później. - 11 października wydaje się dniem naprawdę dobrym, żeby pokazać, że Polacy nie chcą nieszczęścia - mówił.

Jarosław Kaczyński o Robercie Bąkiewiczu: Człowiek wielkiej zasługi dla Polski

Jarosław Kaczyński był na konferencji pytany o Roberta Bąkiewicza, byłego prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, który alarmował, że niemieckie służby przerzucają do Polski migrantów. Bąkiewicz był na granicy polsko-niemieckiej w ramach tzw. patroli obywatelskich i powołał Ruch Obrony Granic, którego deklarowanym celem jest obrona Polski przed „masową migracją i zagrożeniami z nią związanymi”.

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie incydentu z końca czerwca, podczas którego mogło dojść do znieważenia funkcjonariuszy pełniących służbę na granicy z Niemcami. Zdaniem szczecińskiej prokuratury, Bąkiewicz powinien usłyszeć zarzut w tej sprawie, decyzja ma zapaść w środę. Bąkiewicz odpiera oskarżenia - uważa, że sprawa ma charakter polityczny.

- Jeżeli chodzi o atak na pana Bąkiewicza, który jest naprawdę człowiekiem wielkiej zasługi dla Polski, to to po prostu pokazuje rzecz, o której my mówimy od początku: to jest władza, która radykalnie, bezwzględnie łamie konstytucję i prawo, a po drugie to jest władza zewnętrzna, reprezentująca tutaj zewnętrzne interesy, niepolskie interesy, bo w polskim interesie jest to, żeby granica była chroniona i żeby tutaj nie przybywali nielegalni imigranci, a to, żeby oni tutaj przybywali jest w interesie niemieckim, to zupełnie oczywiste - powiedział prezes PiS.