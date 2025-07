W dalszej części rozmowy Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że ona nie była obecna przy rozmowach, o których mówił Hołownia.

– Musimy pamiętać o źródłach tego problemu. Następuje skupienie na osobie, która informuje, a nie na problemie, który się pojawił – stwierdziła następnie wiceszefowa Polski 2050.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: Nie wolno odwracać wyborów prezydenckich

– Przez wiele tygodni intencjonalnie dezinformowano opinię publiczną, wzbudzano podejrzenie co do instytucji wyborów. Nie możemy zapomnieć, jakie jest źródło zła. Bardzo nieodpowiedzialnie, z powodu tego, że wyniki wyborów nie odpowiadały pewnym politykom, rozhuśtano nastroje i powiedziano bardzo wiele nieodpowiedzialnych słów. To jest coś bardzo złego dla polskiej demokracji i nie powinno się powtórzyć – podkreśliła.

– Ja widziałam wpisy publiczne, w których wzywano do niezwoływania Zgromadzenia Narodowego, do odwleczenia czy niezaprzysięgania. To, co widziałam, o tym mówię – zaznaczyła.

– Nie wolno tych wyborów odwracać, nie wolno dezinformować opinii publicznej, nie wolno mówić, że zostaną przeliczone wszystkie głosy: to też wysocy rangą politycy mówili, że trzeba wszystkie głosy przeliczyć. Teraz bardzo słusznie pan premier mówi, że to jest niemożliwe i że nie powinno się zdarzyć. Ale to jest mówione teraz. A przedtem były mówione zupełnie inne rzeczy i stała się szkoda nieodwracalna: podważono zaufanie do najważniejszej instytucji demokratycznej, jaką są wybory, dlatego że ktoś nie pogodził się z wynikiem wyborów, albo chciał przekierować emocje społeczne w inną stronę – mówiła też Pełczyńska-Nałęcz.

Minister funduszy i polityki regionalnej nawiązywała do debaty toczącej się w przestrzeni publicznej na temat nieprawidłowości przy liczeniu głosów oddanych w wyborach prezydenckich. Roman Giertych, poseł KO sugerował, że marszałek Sejmu powinien zwołać Zgromadzenie Narodowe, a następnie ogłosić przerwę w jego obradach, co oznaczałoby niezaprzysiężenie prezydenta Karola Nawrockiego i, jak tłumaczył, przejęcie obowiązków prezydenta przez marszałka Sejmu. Hołownia jako p.o. prezydenta miałby wówczas podpisać ustawy reformujące Sąd Najwyższy – i dopiero zreformowany SN miałby orzekać o ważności wyborów.