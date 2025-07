04:43 Najnowszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj:

23:49 Rosja uderzyła w jedna z ukraińskich jednostek szkoleniowych

We wtorek, 29 lipca, nieprzyjaciel przeprowadził atak rakietowy na terytorium jednej z jednostek szkoleniowych Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy. Trzech żołnierzy zginęło, a 18 zostało rannych. Na miejscu zdarzenia pracują odpowiednie służby ratunkowe. Rannym udzielana jest niezbędna pomoc medyczna.

Powołano komisję pod przewodnictwem dowódcy Służby Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Sił Zbrojnych Ukrainy w celu zbadania wszystkich okoliczności i przyczyn oraz wszczęto oficjalne śledztwo.

„Jeśli zostanie ustalone, że działania lub zaniechania funkcjonariuszy doprowadziły do śmierci i obrażeń personelu wojskowego, osoby odpowiedzialne zostaną pociągnięte do odpowiedzialności” – czytamy w oświadczeniu.

23:21 Tylko w obwodzie kijowskim 29 podejrzeń o defraudację

W obwodzie kijowskim zgłoszono 29 podejrzeń o defraudację na kwotę ponad 48 milionów hrywien, poinformował prokurator generalny Rusłan Krawczenko.

Dotyczy to nadużyć na szeroką skalę, których dopuszczają się urzędnicy, szefowie przedsiębiorstw państwowych i przedstawiciele biznesu. Sprawy dotyczą defraudacji, intryg związanych z ziemią, lasami i zawyżonych cen zamówień publicznych. Śledztwo jest w toku.

22:52 UE modernizuje drogi na wypadek wojny z Rosją

UE planuje modernizację dróg, mostów i linii kolejowych, aby umożliwić szybkie przemieszczanie wojsk w razie wojny z Rosją — podaje Financial Times.

Celem jest nie tylko ograniczenie przeszkód biurokratycznych, ale także zainwestowanie 17 miliardów euro w modernizację infrastruktury kontynentu.

- Obecnie rzeczywistość jest taka, że jeśli chcemy przemieścić sprzęt wojskowy i żołnierzy z Europy Zachodniej do Wschodniej, zajmuje to tygodnie, a czasem miesiące – wyjaśnił jeden z komisarzy UE.

22:26 W tym tygodniu na konta producentów dronów na Ukrainie trafi kolejne 400 mln euro

W tym tygodniu na konta producentów dronów na Ukrainie trafi kolejne 400 mln euro w ramach umowy ukraińsko-holenderskiej, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

- Realizujemy wszystkie zadania związane z produkcją dronów w tym roku i realizujemy je dokładnie tak, jak jest to potrzebne – powiedział.

22:00 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dementuje doniesienia o wysokim poziomie promieniowania w Zaporożu

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zdementowało doniesienia o rzekomo niebezpiecznym poziomie promieniowania w Zaporożu, o czym wcześniej poinformował Petro Andruszczenko, kierownik Centrum Badań nad Okupacją.

„Oficjalne informacje dotyczące poziomu promieniowania w obwodzie zaporoskim: o godz. 21:20 Departament Ochrony Radiologicznej, Chemicznej i Biologicznej Państwowej Służby Ratowniczej Ukrainy przeprowadził pomiary powietrza. Sytuacja mieści się w granicach normy – 0,14 μSv/h. Tło promieniowania w całym kraju jest stabilne – nie ma zagrożenia dla ludności” – czytamy w komunikacie.

21:34 Litwa planuje rozmieszczenie ukraińskiego systemu wykrywania akustycznego bezzałogowych statków powietrznych

Potrzeba takiego rozwiązania pojawiła się w kraju w związku ze wzrostem liczby incydentów z udziałem dronów przylatujących z Białorusi.

21:02 Pięć osób zginęło, cztery zostały ranne w wyniku ataku Rosji na kolejkę z pomocą humanitarną w obwodzie charkowskim

29 lipca rosyjskie siły zaatakowały wieś Nowopłatoniwkę i most Kupiański w obwodzie charkowskim, zabijając pięć osób i raniąc pięć kolejnych. Atak odnotowano w pobliżu sklepu, gdzie ludzie otrzymywali pomoc humanitarną – wodę. Wybuchł pożar: ogień strawił sklep i zaparkowany samochód.

Zginęły dwie kobiety i trzech mężczyzn. Cztery kolejne osoby zostały ranne.

Wstępne doniesienia sugerują, że siły rosyjskie użyły w ataku wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych.

20:42 Zełenski rozmawiał z parlamentem o NABU i SAPO

Prezydent Wołodymyr Zełenski omówił z przedstawicielami Rady Najwyższej (parlamentu Ukrainy) i rządu zbliżające się w czwartek głosowanie nad projektami ustaw przywracającymi niezależność organów antykorupcyjnych, w szczególności Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) i Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAPO).

- Bardzo ważne jest, aby uchwalić tę ustawę w czwartek. Wszyscy nasi partnerzy ją popierają - powiedział Zełenski w wieczornym wystąpieniu.

20:19 Trump daje Rosji 10 dni na osiągnięcie porozumienia z Ukrainą

- Putin chce kontynuować wojnę. Nasze cła mogą wpłynąć na Rosję – albo i nie. Ale mają 10 dni – powiedział amerykański przywódca.

19:54 Zełenski zapowiada zmiany w budżecie, aby zagwarantować wypłaty dla żołnierzy i rodzin poległych

W budżecie państwa na rok 2025 zostaną wprowadzone zmiany, aby zagwarantować niezbędne wypłaty dla żołnierzy i rodzin poległych żołnierzy.

Prezydent dodał, że rząd przygotował rozszerzenie programu kontraktowego dla osób w wieku 18–24 lat, aby zaangażować jak najwięcej młodych, zmotywowanych osób w obsługę dronów.

Premier Julia Swyrydenko poinformowała, że rząd planuje przedłożyć Radzie Najwyższej poprawki do budżetu państwa na rok 2025, które w pełni zaspokoją potrzeby wojska.

19:25 Ciężarna kobieta zginęła w ataku na szpital położniczy w obwodzie dniepropietrowskim

23-letnia kobieta w 7. miesiącuciąży zginęła w rosyjskim ataku rakietowym na szpital położniczy w mieście Kamieńskie w obwodzie dniepropietrowskim

Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na Kamieńskie w obwodzie dniepropietrowskim w nocy z 28 na 29 lipca, uszkadzając szpital położniczy. Diana Koszyk, 23-letnia kobieta w ciąży, zginęła podczas pobytu w placówce medycznej.

W sumie w ataku rakietowym w Kamieńsku zginęły 3 osoby, a 22 zostały ranne. Oprócz oddziału położniczego, uszkodzone zostały również oddział miejskiego szpitala i trzypiętrowy budynek, który nie był użytkowany.

19:04 Rosja nie szczędzi wydatków na dezinformację: Ambasador ostrzega przed antyukraińskimi fejkami na Węgrzech

Rosja dąży do zaognienia napięć między Węgrami a Ukrainą i podżegania do konfliktów. W tym celu Moskwa – wraz ze swoją ambasadą i mediami – nadal rozpowszechnia antyukraińskie fałszywe narracje - taką opinię wyraził ambasador Ukrainy na Węgrzech Fedir Shandor w wywiadzie dla Ukrinform.

- Dokładnie wiemy, kto stoi za tymi atakami informacyjnymi. Niestety, strona węgierska często reaguje emocjonalnie, nie weryfikując faktów. Musimy jednak zachować cierpliwość. Kluczowe pytanie brzmi: kto na tym zyska? Odpowiedź jest jasna – Rosja. Jej celem jest prowokowanie konfliktów nie tylko na polu bitwy, ale także w dyplomacji, gospodarce, kulturze i relacjach międzyludzkich – powiedział.

Ambasador Ukrainy podkreślił swoje zaangażowanie w weryfikację informacji z pierwszej ręki.

18:43 Zełenski i premier Kanady omówili ustawę o wzmocnieniu ukraińskich instytucji antykorupcyjnych

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Kanady Mark Carney omówili projekt ustawy, która ma na celu wzmocnienie niezależności ukraińskich agencji antykorupcyjnych.

Carney wyraził poparcie dla prezydenckiego projektu ustawy, który „gwarantuje niezależność i skuteczność ukraińskich instytucji antykorupcyjnych oraz zapobiega jakiejkolwiek ingerencji lub wpływowi Rosji na ich działalność”.

Ponadto Zełenski przedstawił aktualne potrzeby obronne Sił Zbrojnych Ukrainy. Przywódcy omówili wzmocnienie obrony powietrznej dodatkowymi systemami i pociskami rakietowymi, a także zwiększenie finansowania wspólnej produkcji dronów, zwłaszcza przechwytujących. Szczególny nacisk położono na potrzebę wywierania presji na Rosję, przede wszystkim poprzez sankcje.

18:20 Rosjanie próbują oskrzydlić Wowczańsk

W obwodzie charkowskim rosyjskie siły okupacyjne kontynuują wysiłki w celu zdobycia Wowczańska, próbując oskrzydlić go zarówno od strony zachodniej, jak i wschodniej. Poinformował o tym Pawło Szamszyn, rzecznik Charkowskiej Grupy Operacyjno-Strategicznej.

Od początku dnia doszło do 73 starć bojowych między Siłami Obrony Ukrainy a wojskami rosyjskimi. Walki trwają w czterech sektorach operacyjnych, a Pokrowsk pozostaje główną osią nacisku wroga.

18:00 Zełenski i Frederiksen omówili projekt ustawy o niezależności organów antykorupcyjnych

Prezydent Wołodymyr Zełenski i premier Danii Mette Frederiksen rozmawiali o integracji europejskiej Ukrainy, koncentrując się w szczególności na otwarciu pierwszego klastra negocjacyjnego.

Zełenski zauważył, że Dania sprawuje obecnie prezydencję w Radzie UE i podkreślił, że Ukraina musi jak najlepiej wykorzystać tę okazję do wdrożenia wszystkich niezbędnych decyzji.

„Rozmawiałem z premier Danii Mette Frederiksen. Podziękowałem Danii za konkretne i silne wsparcie dla Ukrainy, które wzmacnia nasze zdolności obronne i pomaga naszym obywatelom” – napisał Zełenski na Telegramie.

17:42 Litwa rozmieści batalion obrony przeciwlotniczej na granicy z Białorusią

Litwa wysyła batalion obrony przeciwlotniczej na granicę z Białorusią z powodu rosnącego zagrożenia ze strony dronów, powiedział dowódca Litewskich Sił Zbrojnych, Raimondas Vaikšnoras.

28 lipca niezidentyfikowany dron został zauważony bez przeszkód przekraczając litewską przestrzeń powietrzną od strony Białorusi. Stało się to po kolejnym bliskim spotkaniu 10 lipca, kiedy dron początkowo uważany za rosyjskiego „Shaheda” został zidentyfikowany jako dron „Gerber” - rodzaj wabika, który ma wprowadzać w błąd obronę przeciwlotniczą.

17:22 Rosyjski miliarder przegrywa sprawę w brytyjskim sądzie, sankcje pozostają w mocy

29 lipca Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii odrzucił apelację rosyjskiego miliardera i potentata naftowego Jewgienija Szwidlera od sankcji nałożonych na niego w związku z pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę.

Wielka Brytania nałożyła sankcje na Szwidlera w marcu 2022 roku ze względu na jego powiązania z byłym właścicielem klubu piłkarskiego Chelsea, Romanem Abramowiczem, oraz jego poprzednie stanowisko dyrektora rosyjskiego producenta stali Evraz. Rosyjski oligarcha twierdził, że sankcje zrujnowały jego biznes i poważnie wpłynęły na życie jego i jego rodziny, argumentując również, że nie wszyscy miliarderzy powiązani z Rosją zostali objęci ograniczeniami w Wielkiej Brytanii.

Sąd Najwyższy, stosunkiem głosów cztery do jednego, oddalił jednak apelację Szwidlera, orzekając, że istnieje „racjonalny związek” między sankcjami a celem, jakim było zachęcenie miliardera do sprzeciwienia się rosyjskiej inwazji na Ukrainę i wywarcia presji na Abramowicza. Sędziowie stwierdzili, że sankcje wobec Szwidlera „wysyłają jasny sygnał osobom w sytuacji pana Szwidlera, że rozsądnie byłoby teraz zdystansować się od rosyjskiego biznesu”.

16:57 Wojna hybrydowa. Czy politycy prawicy muszą pomagać Rosjanom?

Festiwalem ksenofobii nie rozwiążemy żadnego z wyzwań, które przed nami stoją. Ani problemu rosyjskiej agresji, ani kwestii zapanowania nad migracją - komentuje Michał Szułdrzyński.

16:39 32 osoby zatrzymane w Polsce pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji

Premier Polski Donald Tusk poinformował o zatrzymaniu w kraju łącznie 32 osób pod zarzutem współpracy z rosyjskimi służbami specjalnymi.

16:14 Rosja ogranicza program budowy cywilnych statków na rzecz okrętów podwodnych

W związku z rosnącymi kosztami budowy i deficytem budżetowym, rosyjski rząd ogranicza preferencyjny program leasingu dla floty cywilnej o 42 proc. do kwoty 1,68 mld dolarów, co oznacza redukcję planu budowy z 260 do 191 jednostek.

Flota wojskowa pozostaje priorytetem – w ciągu sześciu lat rosyjska marynarka wojenna otrzymała pięć okrętów podwodnych z rakietami Boriej-A i cztery okręty podwodne Jasień-M.

15:43 Andrij Sybiha: Władimir Putin odrzuca zawieszenie broni, unika spotkania przywódców i przedłuża wojnę

Szef MSZ Ukrainy napisał w serwisie X, że Putin „skończy swój terror tylko wtedy, gdy przetrąci się kręgosłup jego gospodarce”, a także „pozbawi finansowania budżet wojenny”. „USA, Europa i G7 mają siłę, która jest niezbędna by tego dokonać” - podkreślił szef ukraińskiej dyplomacji, który wezwał następnie do „synchronizacji sankcji”. "Nadszedł czas, by skonsolidować (...) pięść sankcji i uderzyć nią w budżet wojenny Rosji z pełną mocą - podkreślił Sybiha.

15:23 Program budowy statków cywilnych w Rosji zredukowany o 42 proc. na rzecz budowy okrętów podwodnych

Informacje takie przekazuje ukraińska służba wywiadu zagranicznego. W związku z redukcją środków przeznaczonych na budowę statków cywilnych liczba jednostek, które mają zostać zbudowane, zmniejszyła się z 260 do 191. To kolejna taka redukcja – już w grudniu 2024 roku plany budowy zmniejszono o 33 jednostki. Tymczasem, jak szacuje ukraiński wywiad, Rosja potrzebuje co najmniej 200 nowych jednostek rocznie, by zapewnić transport zboża, ropy i metali – zwłaszcza na szlakach żeglugi w rejonie Arktyki i Morza Kaspijskiego. Jednak zamiast budować statki cywilne Rosjanie – stawiają na okręty podwodne. W ciągu ostatnich sześciu lat rosyjska marynarka wojenna pozyskała pięć okrętów wojskowych typu Borei-A oraz cztery typu Jasień-M.

15:13 Liczba ofiar ataku rakietowego na Kamiańskie wzrosła do 22

Informację o rosnącej liczbie ofiar przekazuje gubernator obwodu dniepropietrowskiego Serhij Łysak. Z przekazywanych przez niego informacji wynika, że wśród rannych jest 10 pracowników ochrony zdrowia: pielęgniarki, położone i anestezjolog. Dwie osoby ranne – w tym kobieta w ciąży – są w stanie poważnym.

14:58 Głównodowodzący ukraińską armią rozmawiał z inspektorem generalnym Budeswehry

Gen. Ołeksandr Syrski przedstawił gen. Carstenowi Breuerowi sytuację jak wygląda aktualna sytuacja w strefie działań wojennych. Podkreślił też wagę wzmocnienia ochrony ukraińskich miast i infrastruktury krytycznej przed rosyjskimi atakami powietrznymi.

14:41 Ratownicy ranni w wyniku działań wojennych

We wtorek w wyniku rosyjskich ataków w obwodach donieckim i chersońskim rannych zostało czterech pracowników ukraińskiej Państwowej Służby Ratunkowej - poinformowała Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS).

14:15 W obwodzie charkowskim zginęli ludzie

Ukraińska policja podała, że ok. godz. 10:38 wojska rosyjskie ostrzelały wieś Nowopłatoniwka w rejonie iziumskim (obwód charkowski). Według wstępnych danych, Rosjanie użyli wieloprowadnicowej wyrzutni rakietowej, a w wyniku ataku pięć osób zginęło, a trzy zostały ranne.

13:50 Po cyberataku Aerofłot odwołuje setki lotów i mierzy się z miliardowymi stratami

Flagowa rosyjska linia lotnicza wciąż nie poradziła sobie ze skutkami poniedziałkowego ataku hakerskiego.

13:20 Jakie straty poniosła Ukraina? Nowe dane Rosji

Ministerstwo Obrony Rosji podało nowe informacje o dobowych stratach Sił Zbrojnych Ukrainy w rejonach odpowiedzialności poszczególnych zgrupowań rosyjskich wojsk. Według rosyjskiego resortu, w strefie działań grupy „Północ” Ukraińcy stracili 175 żołnierzy, czołg, trzy wozy bojowe, dziewięć samochodów i osiem dział artyleryjskich, w strefie grupy „Południe” - 155 żołnierzy, cztery pojazdy opancerzone i trzy działa, a w strefie działań grupy „Dniepr” - 70 żołnierzy i dwa pojazdy. Na kierunku działań grupy „Wschód” straty wojsk ukraińskich miały wynieść 200 żołnierzy, pojazd opancerzony i 14 samochodów, w rejonie grupy „Zachód” - 230 żołnierzy, 12 pojazdów i trzy działa. Najwyższe straty osobowe - 425 żołnierzy, trzy pojazdy opancerzone, cztery samochody i pięć dział artylerii polowej - Ukraińcy mieli ponieść w rejonie odpowiedzialności rosyjskiego zgrupowania „Centrum”. Łącznie komunikat rosyjskiego dowództwa mówi o 1255 zabitych i rannych ukraińskich żołnierzach.

12:57 Ostrzał w obwodzie zaporoskim, wzrosła liczba poszkodowanych

Według danych ukraińskiego resortu sprawiedliwości, w wyniku uderzenia rosyjskich bomb w kolonii karnej w obwodzie zaporoskim zginęło 16 więźniów, a 44 zostało rannych i hospitalizowanych. Dodatkowo ponad 50 osobom udzielono pomocy medycznej na miejscu. Ukraińska prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie zbrodni wojennej.

12:35 Drony sterowane z łodzi na otwartym morzu

Ukraiński wywiad wojskowy (Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, HUR) opublikował nagranie ukazujące, jak żołnierze po raz pierwszy używają dronów FPV (wyposażonych w kamerę) z łodzi na otwartym morzu. Materiał przedstawia działania bojowe u wybrzeży Krymu, przeprowadzone 11 września 2024 r. Strona ukraińska podała, że dzięki zastosowanej taktyce spowodowano straty w ludziach i sprzęcie u Rosjan na platformie wiertniczej gazu na Morzu Czarnym.

12:07 Rosjanie zajęli kolejne miejscowości

Żołnierze rosyjskiego zgrupowania „Centrum” zajęli wieś Nowoukrajinka w obwodzie donieckim, a żołnierze grupy „Wschód” - wieś Temyriwka w obwodzie zaporoskim - podało Ministerstwo Obrony Rosji.

11:43 Seniorzy będą mogli służyć w ukraińskiej armii

Ukraińcy w wieku powyżej 60 lat będą mogli służyć w Siłach Zbrojnych Ukrainy – wynika to z faktu, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę dotyczącą świadczenia służby wojskowej na podstawie kontraktu przez osoby, które osiągnęły maksymalny wiek pozostawania w służbie. Chętni będą potrzebowali pisemnej zgody dowódcy danej jednostki, do objęcia stanowisk oficerskich potrzebna będzie zgoda Sztabu Generalnego Ukrainy. Umowy będą zawierane na rok z możliwością przedłużenia.

11:21 Kolejne zniszczenia w obwodzie donieckim

Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) poinformowała, że w Konstantynówce jedna osoba została ranna, a wojska rosyjskie 31 razy ostrzeliwały rejon w ciągu doby. „Uszkodzonych zostało 31 domów prywatnych, dwa wieżowce, przedsiębiorstwo i budynek gospodarczy” - czytamy w komunikacie.

10:59 Dron uderzył w wóz strażacki

Do zdarzenia doszło w Konstantynówce (obwód doniecki) - poinformował szef miejscowej administracji wojskowej Serhij Horbunow dodając, że dwaj pracownicy miejskiej straży pożarnej zostali ranni.

Pojazd strażaków, uszkodzony w wyniku uderzeniu drona Foto: Serhij Horbunow / Facebook

10:37 Zełenski: Wszyscy chcą pokoju, oprócz Rosji

„Wczoraj prezydent Trump wypowiedział bardzo ważne słowa o tym, jak rosyjskie władze marnują czas świata, mówiąc o pokoju, a jednocześnie zabijając ludzi” - napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że Ukraina, Europa, USA oraz wiele przyzwoitych państw pragnie trwałego pokoju. „Każdy potrzebuje pokoju w stosunkach międzynarodowych i przewidywalności w życiu. Każdy - poza Rosją” - ocenił.

Zełenski zaznaczył, że poprzedniego dnia Rosja zabiła na Ukrainie 22 osoby, a raniła 85. Podkreślił, że w nocy rosyjski pocisk trafił w szpital w mieście Kamieńskie, w wyniku czego zginęły trzy osoby, w tym 23-letnia ciężarna. Ukraiński prezydent oświadczył też, że atak na zakład karny w obwodzie zaporoskim był celowy, a nie przypadkowy. Jego zdaniem Rosjanie musieli wiedzieć, że biorą na cel cywilów.

10:15 Nowe informacje o ataku na ukraińskie więzienie

Znamy nowe szczegóły ataku na zakład karny w rejonie Zaporoża. Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy podało, że 28 lipca ok. godz. 23:28 Rosjanie zaatakowali Biłeńkowską Kolonię Karną nr 99 za pomocą czterech kierowanych bomb lotniczych. W wyniku ataku całkowicie zniszczona została stołówka, a siedziba administracji i punkt kwarantanny uległy znacznemu uszkodzeniu. Resort podał, że zginęło 17 skazanych, a 42 zostało rannych. W komunikacie zaznaczono, że ogrodzenie nie zostało uszkodzone i że nie ma zagrożenia, że dojdzie do ucieczki osadzonych.

09:51 Dwie osoby ranne w obwodzie kurskim

P.o. gubernator obwodu kurskiego Aleksander Chinsztejn podał w mediach społecznościowych, że wczesnym rankiem dron ukraińskich sił zbrojnych uderzył w prywatny dom we wsi Kultproswiet (rejon chomutowski). Według jego relacji, doszło do pożaru, a dwie osoby - 25-latka i 26-latek - zostały ranne i przewiezione do szpitala.

09:31 Rosjanie ostrzelali Zełeniwkę w obwodzie chersońskim

W ostrzale ranny został 29-letni mężczyzna – informuje chersońska administracja obwodowa.

09:20 Rosjanie zaatakowali dziewięć miejscowości w obwodzie charkowskim w ciągu doby

W atakach zginęły dwie osoby, a jedna została ranna – informuje gubernator obwodu charkowskiego Ołeh Synehubow. Ofiary śmiertelne to 75-letni mieszkaniec wsi Słatyne oraz 65-letni mieszkaniec Kupiańska.

09:11 Dron zaatakował samochód w obwodzie biełgorodzkim

W ataku zginął cywil – informują władze okupacyjne. Atak miał miejsce we wsi Leonowka, w rejonie wałujskim.

09:04 27-letni Kolumbijczyk działający na zlecenie rosyjskiego wywiadu stoi za dwoma podpaleniami w Polsce

Informację taką przekazał rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

08:50 Rosyjskie drony zaatakowały zgrupowanie ukraińskich wojsk w obwodzie sumskim

Ministerstwo Obrony Rosji informuje o ataku dronów Gerań-2 na zgrupowanie ukraińskich wojsk w rejonie wsi Zinowo w obwodzie sumskim. Zaatakowani mieli zostać żołnierze 125. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy.

08:39 W nocy Rosja użyła 39 środków napadu powietrznego do ataku na Ukrainę

Rosjanie użyli do ataku dwóch pocisków balistycznych Iskander-M i 37 dronów. Ukraińcy strącili 32 drony.

08:18 Kolejne ofiary w obwodzie dniepropietrowskim

Ukraińska agencja Unian podała, że w nocy wojska rosyjskie atakowały teren obwodu dniepropietrowskiego. „Wiadomo o trzech ofiarach śmiertelnych i siedmiu rannych” - czytamy. Według tego źródła, w mieście Kamieńskie uszkodzony został oddział szpitala, ranna została kobieta w ciąży.

08:15 Rostowska Elektrownia Jądrowa działa normalnie, mimo ataku ukraińskich dronów

Władze obwodu rostowskiego informują, że wszystkie reaktory elektrowni działają w sposób niezakłócony.

08:04 Rosjanie atakowali z powietrza

Dowództwo ukraińskiego wojska podało, że w ciągu minionej doby Rosjanie przeprowadzili 90 uderzeń z powietrza za pomocą łącznie 149 kierowanych bomb lotniczych, wysłali do ataku także 3859 dronów kamikadze oraz przeprowadzili blisko 6 tys. ostrzałów z różnych rodzajów broni, w tym 61 z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych.



08:03 Ponad 170 starć na froncie

Sztab Generalny Ukrainy podsumował poniedziałkowe wydarzenia na froncie. W komunikacie czytamy, że tego dnia doszło do 172 starć bojowych, a najwięcej walk odnotowano na kierunkach pokrowskim (57), łymańskim (32), nowopawłowskim (17), północno-słobożańskim i kurskim oraz torećkim (po 10), południowo-słobożańskim (7), kupiańskim (6), przydnieprowskim (5) i siewierskim (4).

07:48 W ciągu doby Rosjanie ostrzelali 42 miejscowości w obwodzie sumskim

W wyniku ostrzału cztery osoby zostały ranne.

07:28 W ciągu doby Rosjanie ostrzelali 14 miejscowości w obwodzie zaporoskim

W ostrzale zginęła 81-letnia kobieta – informuje gubernator obwodu Iwan Fedorow.

07:12 Jedna osoba zginęła w ostrzale obwodu chersońskiego w ciągu ostatniej doby

Ołeksandr Prokudin, gubernator obwodu podał, że trzy osoby zostały ranne.

07:05 Rosjanie ostrzelali zakład karny w obwodzie zaporoskim

Gubernator obwodu Iwan Fedorow podał, że w ostrzale zginęło 16 osób, a 35 zostało rannych.

06:40 Ukraińcy publikują nagranie ze zniszczenia rosyjskiego transportera opancerzonego przez żołnierzy piechoty morskiej

Transporter został zniszczony za pomocą drona przez żołnierzy 35. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej.

06:37 W nocy nad Rosją strącono 74 ukraińskie drony

Informacje takie przekazuje Ministerstwo Obrony Rosji. Najwięcej – 43 drony – strącono nad obwodem briańskim. 22 drony zostały strącone nad obwodem rostowskim, sześć - nad obwodem kałuskim, dwa nad obwodem smoleńskim i jeden and obwodem leningradzkim.

06:32 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał nowe dane o rosyjskich stratach

Od 24 lutego 2022 roku Rosja miała stracić na Ukrainie ok. 1 051 300 żołnierzy, 11 065 czołgów, 23 064 transportery opancerzone, 30 865 zestawów artyleryjskich, 1 451 wyrzutni rakiet, 1 202 zestawy przeciwlotnicze, 421 samolotów, 340 śmigłowców, 48 585 bezzałogowych statków powietrznych, 3 548 pocisków manewrujących, 28 jednostek nawodnych, 1 okręt podwodny, 56 687 pojazdów (w tym cystern) i 3 935 jednostek sprzętu specjalnego.

06:20 Litewski niekoniecznie jest językiem większości w litewskiej stolicy. Wszędzie słychać rosyjski

Litwa, w większości katolicka, ma około 2,8 mln mieszkańców. W ostatnich kilku latach przybyło tu około 200 tys. obcokrajowców, 150 tys. posługuje się rosyjskim. Znaczna część z nich osiedliła się w 560–tys. Wilnie, gdzie i tak mieszkało wielu litewskich Rosjan.

06:04 Podstacja elektryczna uszkodzona w ukraińskim ataku dronów na obwód rostowski

Informację taką podał p.o. gubernator obwodu rostowskiego Jurij Sliusar. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że w gaszeniu pożaru na terenie podstacji brało udział sześciu strażaków i dwie jednostki sprzętu.

05:32 Nieoficjalnie: USA przerzuciły broń atomową do Wielkiej Brytanii

Amerykańskie bomby termojądrowe miały pojawić się na Wyspach po raz pierwszy od 2008 roku.

04:39 W poniedziałek doszło do 131 starć na froncie

Informacje takie przekazał w poniedziałek wieczorem Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Rosjanie przeprowadzili pięć ataków rakietowych i 70 ataków powietrznych, a także przeprowadzili ataki z użyciem 1 376 dronów i ostrzeliwali 4 015 razy pozycje ukraińskich wojsk i tereny zabudowane.

04:36 Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o wypłacie jednorazowego świadczenia rodzinie żołnierza, który zginął w niewoli

Prezydent Ukrainy oświadczył, że ustawa ma sprawić, by żołnierze, którzy dostaną się do niewoli byli traktowani tak jak wszyscy inni żołnierze. Od teraz rodzina żołnierza, który zginie w niewoli, będzie mogła liczyć na jednorazowe świadczenie w wysokości 15 mln hrywien (1,3 mln złotych).

04:35 W nocy eksplozje rozległy się w mieście Kamieńskie

Informacje o eksplozjach w mieście położonym w obwodzie dniepropietrowskim przekazuje agencja Ukrinform.

04:30 Obwód sumski: Z terenów przyfrontowych ewakuowano ponad 56 tys. osób

Informacje takie przekazuje gubernator obwodu sumskiego Ołeh Hryhorow. Ewakuacją objętych jest 213 miejscowości w 18 gminach, które znajdują się pod stałym ostrzałem Rosjan.

04:28 W nocy działanie wstrzymało lotnisko w Kałudze

Jak poinformował rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) lotnisko przestało przyjmować i odprawiać samoloty ze względów bezpieczeństwa.

04:25 Pożar na stacji w obwodzie rostowskim po ataku ukraińskich dronów

O ataku poinformował p.o. gubernatora obwodu rostowskiego Jurij Sliusar. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że drony pojawiły się nad pięcioma rejonami obwodu. Z pożarem na stacji kolejowej, który był następstwem ataku, walczyło 45 strażaków i 12 jednostek sprzętu. W ataku ucierpiał też budynek mieszkalny oraz samochód, którego kierowca zginął w wyniku doznanych obrażeń.

