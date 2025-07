Jednak w połowie lipca pojawiły się w mediach nieoficjalne informacje, że Tusk próbował wpłynąć na Hołownię, żeby ten opóźnił zaprzysiężenie Nawrockiego na urząd prezydenta. Marszałek Sejmu miał pomysł odrzucić. Ile w tym prawdy? Tusk nie potwierdza słów Hołowni. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” zaprzecza im Włodzimierz Czarzasty, deklarując przy tym, że Lewica stawi się na zaprzysiężeniu. Podobnie jak Marek Sawicki z PSL, który także zapowiada, że klub Trzeciej Drogi jest gotów wziąć udział w uroczystości.

Małgorzata Kidawa-Błońska , marszałkini Senatu z PO mówiła, że będzie obecna na zaprzysiężeniu. Jeden z członków PO mówił w „Rzeczpospolitej”, że „w partii nie znajdzie się nikt, poza Giertychem, kto podważałby legalność wyboru Nawrockiego”.

Większość posłów i senatorów przyjedzie na zaprzysiężenie prezydenta Karola Nawrockiego

Klub Koalicji Obywatelskiej nie przewiduje dyscypliny podczas zaprzysiężenia Nawrockiego, ale parlamentarzyści w większości będą obecni. – Jeśli kogoś zabraknie, to będą to jednostki i to ze względów urlopowo-rodzinnych. Giertychowi ani nikomu innemu nie możemy nakazać stawić się na zaprzysiężeniu czy też bić brawo Nawrockiemu – mówi nam jeden z posłów KO.