Skupił się na pracy adwokackiej, a jego kancelaria prawna w centrum Warszawy prosperowała bardzo dobrze. Nieformalne kontakty z politykami i mediami wciąż utrzymywał. Był jedną z osób, która jako pierwsza wiedziała o śmierci Andrzeja Leppera. Jego informacje, często medialnie przydatne, sprawdzały się. Był, a jakby go nie było. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku współpracował z ugrupowaniem Libertas Polska. W 2013 roku, m.in. razem z Kazimierzem Marcinkiewiczem i Michałem Kamińskim, założył think tank Instytut Myśli Państwowej, którego został prezesem. Ale to były już ostatnie podrygi przed usunięciem się w polityczny cień. Zrezygnował z prezesury w LPR. Skupił się całkowicie na praktyce adwokackiej. I zaskoczył zwrotem o 180 stopni.

Nieprzyjaciele Jarosława Kaczyńskiego są przyjaciółmi Romana Giertycha

W kontekście wyznawanych wartości, politycznych sympatii i antypatii mogą dziwić wybory zawodowe mecenasa, choć w szerszej perspektywie nie powinny, gdyż wpisują się w polityczny plan Giertycha. Był on pełnomocnikiem Radosława Sikorskiego w sprawie obraźliwych komentarzy na forum internetowym serwisu tygodnika „Wprost”, zawarł pierwszą ugodę w sprawie dotyczącej katastrofy smoleńskiej, na mocy której wdowa po zmarłym funkcjonariuszu Biura Ochrony Rządu otrzymała 250 tys. zł zadośćuczynienia od Skarbu Państwa, był pełnomocnikiem rodziny aktorki Anny Przybylskiej w wygranym procesie z wydawcą portalu internetowego Pudelek.pl o naruszenie dóbr osobistych i, co najbardziej zaskakujące, reprezentował także Donalda Tuska i członków jego rodziny. Był pełnomocnikiem Michała Tuska, Katarzyny Tusk, reprezentował Donalda Tuska – i wszędzie pokazał swoją skuteczność. Znowu było o nim głośno, a jego klienci, będący wcześniej po drugiej stronie politycznej barykady, chwalili go.

Czytaj więcej Polityka Roman Giertych: mecenas opozycji i własnej kariery Roman Giertych w praktyce gra już pierwsze skrzypce w polityce. Jego znajomi mówią jednak, że lic...

Gdy dziennikarze zapytali Giertycha o jego wybory zawodowe, odpowiedział, że im również może służyć wsparciem, ze zniżką, jeśli będą prześladowani przez „reżim Jarosława Kaczyńskiego”. O PiS nie zapominał. Reprezentował Geralda Birgfellnera w sprawie dotyczącej przedsiębiorstwa Srebrna przeciwko Kaczyńskiemu. Powoli wracał z politycznej banicji. Ale to jeszcze nie był jego czas. W 2015 roku bez powodzenia kandydował do Senatu. Nie pomogło ciche wsparcie Platformy, która nie wystawiła swojego kandydata w okręgu, w którym startował. Przegrał z Konstantym Radziwiłłem z PiS.

Jego kandydowanie podzieliło PO. Partia nie była zadowolona ze wsparcia polityka, który był przez nią jeszcze niedawno zwalczany. Polacy również w polityce go nie chcieli. Musiał starać się bardziej. I się postarał. Brał udział w protestach Komitetu Obrony Demokracji przeciwko rządom PiS. W 2020 roku doszło do głośnego zatrzymania Giertycha przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, podczas którego stracił przytomność i trafił do szpitala. Został mu przedstawiony zarzut wyprowadzenia kwoty blisko 92 mln zł z giełdowej spółki deweloperskiej. W 2021 roku prokurator z Lublina wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie Romana Giertycha, motywując to jego wielokrotnym niestawiennictwem na wezwania celem przedstawienia kolejnych zarzutów. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w deklaracji z czerwca 2022 roku uznało działania wobec adwokata za przejaw represji politycznych wobec przeciwników rządu. Po zmianie władzy, w styczniu 2025 roku śledztwo zostało umorzone.