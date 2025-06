Roman Giertych wstępuje do Platformy Obywatelskiej

- Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć na laurach, to klęska - powiedział marszałek Piłsudski. Dzisiaj, w tym tygodniu, w którym wszyscy zwolennicy KO odczuwamy gorycz porażki trzeba, aby ktoś powiedział do państwa parę słów pocieszenia, podziękowania, przeproszenia - mówił w komentarzu umieszczonym w serwisie YouTube poseł klubu KO Roman Giertych.