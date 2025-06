Co dalej czeka Rafała Trzaskowskiego?

Prezydent Warszawy wrócił do pracy w ratuszu i na razie skupi się na zarządzaniu stolicą. A w przyszłości prawdopodobnie trafi na jakąś posadę w strukturach międzynarodowych. – Z krajowej polityki będzie chciał się wymiksować, ale najpierw dokończy w Warszawie to, na co się umówił z wyborcami – mówi pracownik ze stołecznego ratusza, który przekonuje, że za wcześnie, żeby stwierdzić, jaka konkretnie przyszłość czeka Trzaskowskiego. – Na pewno na polityczny śmietnik nie trafi. Ani do europejskiej umieralni, czyli Parlamentu Europejskiego. Do rządu nie wejdzie ani nie zastąpi Tuska. Sam znajdzie na siebie pomysł – słyszę.

W Platformie jest umowa, że brudów nie pierze się na zewnątrz. Nikt publicznie palcem nie będzie wskazywał winnych. Nie będzie widowiskowych politycznych egzekucji, żadnego linczu. Ma być zwarta drużyna, która przegrała polityczną bitwę, ale nie wojnę. Ale już w koalicji rządzącej, czyli u koalicjantów, ta zasada nie obowiązuje.

Czyje głowy polecą za porażkę Rafała Trzaskowskiego?

Koalicjanci chcą rozliczeń i zmiany kierunku prac rządu. Marek Sawicki z PSL i Michał Kamiński z Trzeciej Drogi żądają nawet ustąpienia premiera Tuska. Ale to głosy incydentalne, nawet w rozmowach kuluarowych. – Kto miałaby to wszystko pociągnąć i poskładać, jeśli nie Donald, który potrafi wygrywać i przegrywać? – mówi „Rz” jeden z ministrów z PO. Zwraca uwagę na błędy kampanii, jak choćby całkowite zaniedbanie rolników, młodych i mundurówek. – 70 proc. wojskowych głosowało na Nawrockiego. Co Rafał miał dla nich do zaproponowania? – pada retoryczne pytanie jednego z liderów Platformy.

Przy okazji zapowiadanej wcześniej rekonstrukcji rządu Donald Tusk rozliczy ludzi Trzaskowskiego. Stanowisko ministra sportu ma stracić Sławomir Nitras. Nieoczekiwanie pomogło mu PiS, dziękując za przegraną i na stojąco bijąc brawo w Sejmie. Barbara Nowacka prawdopodobnie przestanie być ministrą edukacji. – Chyba że Rafał wybroni ich u Donalda. Ale Sławka będzie trudno uratować, tym bardziej że on nie ma sobie nic do zarzucenia – mówi polityk PO. Cezary Tomczyk pozostanie na stanowisku lub zostanie przesunięty. Do powołania rzecznika rządu Tusk nie daje się przekonać.