„Następnego dnia się pożegnamy”. Donald Tusk przedstawił ministrom ultimatum

Donald Tusk mówi, jak ministrowie mają głosować w sprawie projektów rządowych

- Chcę państwa uprzedzić, szczególnie debiutantów: praca nad przygotowaniem każdego posiedzenia rządu to jest praca, która odbywa się każdego dnia - oświadczył premier. - Posiedzenie rządu to nie jest klub dyskusyjny - podkreślił mówiąc, że zabieranie głosu w każdej sprawie i na każdy temat to nie jest dla niego cnota „najbardziej pożądana”. - Mamy tutaj rozwiązywać problemy, jeśli się pojawiają i podejmować decyzje, a czas na dyskusję i prezentację słusznych poglądów na wszystko, to czas przed posiedzeniem rządu, po posiedzeniu rządu, ale nie w tej sali - kontynuował.

Skład zrekonstruowanego rządu Donalda Tuska Foto: PAP

Donald Tusk zwrócił się do ministrów mówiąc, że chce im uświadomić pewną zasadę. - Ona właściwie towarzyszyła nam od samego początku, ale nie zawsze może była tak bezwzględnie respektowana. Ta zasada - i chcę o tym powiedzieć bardzo wyraźnie - polega na takiej oczywistej dyscyplinie Rady Ministrów, ministrów i wiceministrów jako jednego zespołu - powiedział.

- Rozumiem, mogą być spory w koalicji, parlament jest od tego, żeby się spierać i dyskutować, ale chcę powiedzieć, że od najbliższego posiedzenia Sejmu - nie tego dzisiejszego, co się stało do dzisiaj, zostawmy to - ale od kolejnego posiedzenia Sejmu żadna z pań i panów ministrów nie może głosować inaczej, niż postanowiliśmy wspólnie jako rząd wobec projektów rządowych - ogłosił.

- Lepiej mieć czytelne reguły gry od samego początku. Każda z pań i każdy z panów, jeśli przyjdzie do głowy zagłosować przeciwko wspólnemu stanowisku rządu, następnego dnia pożegnamy się - powiedział premier.