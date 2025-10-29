Johnson podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że rozmawiał o tej kwestii z prezydentem, który – jak dodał – jego zdaniem rozumie sytuację. – On i ja rozmawialiśmy o ograniczeniach wynikających z konstytucji – wyjaśnił.

Spiker powołał się przy tym na 22. poprawkę do konstytucji, która nie pozwala prezydentowi ubiegać się o trzecią kadencję. Poprawka weszła w życie 27 lutego 1951 roku, po tym, gdy przez cztery kadencje urząd prezydenta USA sprawował Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt był jedynym w historii USA prezydentem, który swój urząd sprawował dłużej niż przez dwie kadencje.

22 poprawka do konstytucji USA Nikt nie może być wybrany na urząd prezydenta więcej niż dwa razy, a kto sprawował urząd prezydenta albo pełnił jego funkcję w czasie kadencji innej osoby przez ponad dwa lata nie może być wybrany na urząd prezydenta więcej niż raz. Niniejszy artykuł nie ma jednak zastosowania do osoby pełniącej urząd prezydenta w czasie zaproponowania tego artykułu przez Kongres ani też nie stoi na przeszkodzie, aby osoba sprawująca urząd prezydenta lub pełniąca jego funkcję w okresie ratyfikowania niniejszego artykułu sprawowała urząd prezydenta lub pełniła jego funkcje aż do upływu kadencji.

Johnson zaznaczył, że zmiana konstytucji, umożliwiająca prezydentowi ubieganie się o trzecią kadencję, byłaby trwającym wiele lat procesem, wymagającym zdobycia poparcia większości stanów i zbudowania dużej większości w Kongresie. Zmiana konstytucji wymaga głosów 2/3 członków Kongresu oraz ratyfikacji przez legislatury lub konwencje trzech czwartych stanów.

– Ale mogę zapewnić was, że nie zdejmujemy nogi z gazu. Będziemy pracować na rzecz narodu amerykańskiego i mamy przed sobą wspaniałą przyszłość – przed nim (Donaldem Trumpem) cztery mocne lata – podsumował Johnson.