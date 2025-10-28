Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Robert Raczyński: Utrzymanie ograniczenia kadencyjności w samorządach osłabi polskie życie publiczne

– Aktywność obywatelska w Polsce jest wartością, a ograniczenie liczby kadencji ją zabija. Nie doprowadźmy do sytuacji, w której miastami będą rządzić komisarze – mówi w podcaście „Rzecz w tym” Robert Raczyński, prezydent Lubina.

Publikacja: 28.10.2025 17:30

Bogusław Chrabota

W debacie o dwukadencyjności w samorządach, wywołanej przez Władysława Kosiniaka-Kamysza, pojawiają się zarówno argumenty o konieczności odnowy lokalnej polityki, jak i zarzuty o ograniczanie praw obywatelskich. Robert Raczyński, jeden z najdłużej urzędujących samorządowców w Polsce, uważa, że utrzymanie obecnych przepisów może doprowadzić do osłabienia lokalnej demokracji.

Reklama
Reklama

„To pokazuje słabość państwa”

– Wprowadzenie ograniczenia liczby kadencji to nie odpowiedź na lokalne sitwy, tylko na nieporadność państwa. Jeśli instytucje nie potrafią skutecznie kontrolować samorządów, trzeba je naprawić, a nie odbierać prawa obywatelom – mówi Raczyński. Jak podkreśla, samorządy są dziś kontrolowane przez kilkanaście instytucji państwowych, a mimo to pojawia się narracja o konieczności „ścinania” długoletnich władz lokalnych.

Według niego to właśnie państwo zawodzi w walce z patologiami, a nie samorządy. – Jeśli ktoś rządzi z więzienia, to nie problem samorządu, tylko słabości instytucji, które powinny na to reagować – dodaje.

Czytaj więcej

Jarosław Kaczyński i Donald Tusk
Polityka
Sondaż: Tusk się wzmacnia, a Kaczyński utknął między Mentzenem i Braunem

Gra polityczna i elektorat

Raczyński nie ma złudzeń co do politycznych motywacji. – PSL szuka aparatu wyborczego, PiS w 2017 r. chciał „odbić samorządy”. To nie jest żadna wielka troska o państwo – stwierdza.

Reklama
Reklama

Wskazuje, że likwidacja ograniczenia liczby kadencji jest korzystna dla partii, które liczą na wsparcie lokalnych liderów w nadchodzących wyborach. – Wszyscy liczą, że prezydent Nawrocki nie podpisze ustawy i będą mogli pokazać się jako „obrońcy samorządów” – ocenia.

Czytaj więcej

Prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego
Polityka
Prof. Rafał Chwedoruk o aferze wokół działki pod CPK: Cios w serce tożsamości PiS

„Nie niszczmy aktywności obywatelskiej”

Prezydent Lubina zwraca uwagę, że obecne przepisy już teraz zniechęcają ludzi do angażowania się w życie publiczne. – W latach 90. w moim mieście kandydowało na radnych 400 osób. Dziś mniej niż 100. To efekt ograniczeń i narastającej nieufności – mówi.

Jego zdaniem ograniczanie liczby kadencji doprowadzi do sytuacji, w której zabraknie chętnych do rządzenia miastami. – Jeśli ludzie wiedzą, że mogą pełnić urząd tylko przez rok czy dwa, nie będą startować. Zostaną komisarze, czyli urzędnicy z nadania – przestrzega.

Czytaj więcej

Zbigniew Ziobro
Polityka
Zbigniew Ziobro może trafić do aresztu. Podejrzenie kierowania grupą przestępczą. „Nie ma świętych krów”

Bezpartyjni Samorządowcy i przyszłość

Raczyński przypomina też, że już raz ograniczenia kadencyjności zmobilizowały środowisko samorządowe. – W 2017 r. pojawiło się 2 tysiące wójtów i burmistrzów, którzy mogli stworzyć realną siłę polityczną. Jeśli przepisy pozostaną, historia może się powtórzyć – ocenia.

Reklama
Reklama

Na koniec podkreśla: – Samorząd jest fundamentem demokracji lokalnej. Nie odbierajmy obywatelom prawa do wybierania tych, którym ufają.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Koalicja Obywatelska (KO) Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) Samorządy Bezpartyjni Samorządowcy Robert Raczyński
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Materiał Promocyjny
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Jarosław Kaczyński
Polityka
Jarosław Kaczyński komentuje zarzuty wobec Ziobry: Brednie i bzdury
Donald Tusk
Polityka
Donald Tusk: Otworzymy dwa przejścia na granicy z Białorusią
Leszek Miller
Polityka
Leszek Miller: Po wyborach możemy zobaczyć eksplozję miłości między PiS a Konfederacją
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego
Polityka
Prof. Rafał Chwedoruk o aferze wokół działki pod CPK: Cios w serce tożsamości PiS
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Materiał Promocyjny
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Reklama
Reklama
e-Wydanie