13 listopada 2025 r. minie dokładnie połowa kadencji obecnego parlamentu. W jakiej sytuacji znajdują się najważniejsze siły polityczne przed jej drugą częścią? PiS i Koalicja Obywatelska od miesięcy w badaniach IBRiS dla „Rzeczpospolitej” zamieniają się miejscami na pierwszym miejscu i utrzymują do siebie niewielki dystans. Nie inaczej jest w najnowszym sondażu – tym razem to Koalicja Obywatelska zdobywa przewagę nad PiS. KO może liczyć na 30,4 proc. (o 1,7 pkt proc. więcej niż pod koniec września) a PiS na 27,6 proc. (spadek o 0,5 pkt proc.). Miesiąc temu obydwie partie w zasadzie remisowały. Sondaż przeprowadzono w dniach 24-25 października, czyli w trakcie „politycznego superweekendu”, w którym doszło do zapowiadanej od dawna konsolidacji PO z Nowoczesną i Inicjatywą Polską, a co za tym idzie oficjalnego powstania partii Koalicja Obywatelska. Politycy KO zapowiadają zresztą, że to nie koniec ekspansji. A nastroje w ugrupowaniu Donalda Tuska – jak wynika z kuluarowych rozmów „Rzeczpospolitej” – są bardziej optymistyczne niż pod koniec wakacji i na pewno lepsze niż po wyborczej porażce Rafała Trzaskowskiego.

Sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej”: Dwie Konfederacje w Sejmie, PSL i Polska 2050 pod progiem

W tym czasie politycy PiS debatowali o swoim przyszłym programie na konwencji w Katowicach. Wiele paneli poświęcili strategii rywalizacji z innymi partiami na prawicy. Powody tych rozmów widać w naszym badaniu. Ale dla pełnego obrazu polityki na półmetku kadencji kluczowe jest to, co dzieje się poza podium.

Na trzecim miejscu jest Konfederacja (15 proc. poparcia, wzrost o 1,6 pkt proc. w porównaniu z wrześniem), dalej jest Nowa Lewica z wynikiem 6,7 proc. (spadek o 0,9 pkt proc.). Nad progiem jest też Konfederacja Korony z wynikiem 5,5 proc. (spadek o 0,2 pkt proc.). Wyniki partii Grzegorza Brauna są czynnikiem, który wpływa na wszystkich uczestników sceny politycznej, ale przede wszystkim na PiS i Konfederację.