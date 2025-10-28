Aktualizacja: 28.10.2025 12:25 Publikacja: 28.10.2025 12:00
Jarosław Kaczyński i Donald Tusk
13 listopada 2025 r. minie dokładnie połowa kadencji obecnego parlamentu. W jakiej sytuacji znajdują się najważniejsze siły polityczne przed jej drugą częścią? PiS i Koalicja Obywatelska od miesięcy w badaniach IBRiS dla „Rzeczpospolitej” zamieniają się miejscami na pierwszym miejscu i utrzymują do siebie niewielki dystans. Nie inaczej jest w najnowszym sondażu – tym razem to Koalicja Obywatelska zdobywa przewagę nad PiS. KO może liczyć na 30,4 proc. (o 1,7 pkt proc. więcej niż pod koniec września) a PiS na 27,6 proc. (spadek o 0,5 pkt proc.). Miesiąc temu obydwie partie w zasadzie remisowały. Sondaż przeprowadzono w dniach 24-25 października, czyli w trakcie „politycznego superweekendu”, w którym doszło do zapowiadanej od dawna konsolidacji PO z Nowoczesną i Inicjatywą Polską, a co za tym idzie oficjalnego powstania partii Koalicja Obywatelska. Politycy KO zapowiadają zresztą, że to nie koniec ekspansji. A nastroje w ugrupowaniu Donalda Tuska – jak wynika z kuluarowych rozmów „Rzeczpospolitej” – są bardziej optymistyczne niż pod koniec wakacji i na pewno lepsze niż po wyborczej porażce Rafała Trzaskowskiego.
W tym czasie politycy PiS debatowali o swoim przyszłym programie na konwencji w Katowicach. Wiele paneli poświęcili strategii rywalizacji z innymi partiami na prawicy. Powody tych rozmów widać w naszym badaniu. Ale dla pełnego obrazu polityki na półmetku kadencji kluczowe jest to, co dzieje się poza podium.
Na trzecim miejscu jest Konfederacja (15 proc. poparcia, wzrost o 1,6 pkt proc. w porównaniu z wrześniem), dalej jest Nowa Lewica z wynikiem 6,7 proc. (spadek o 0,9 pkt proc.). Nad progiem jest też Konfederacja Korony z wynikiem 5,5 proc. (spadek o 0,2 pkt proc.). Wyniki partii Grzegorza Brauna są czynnikiem, który wpływa na wszystkich uczestników sceny politycznej, ale przede wszystkim na PiS i Konfederację.
Foto: Paweł Krupecki
Pozostałe partie nie przekraczają progu wyborczego – a są to głównie koalicjanci KO. PSL ma 4,1 proc. (tyle samo co pod koniec września), Polska 2050 ma 1,3 proc, czyli o 0,3 pkt proc. więcej niż przed miesiącem. Razem, które niedawno świętowało rok samodzielności poza klubem Nowej Lewicy, ma 4 proc. (o 1,4 pkt proc. więcej niż we wrześniu). Niezdecydowanych jest pod koniec października niewielu, bo 5,4 proc. Deklarowana frekwencja wynosi 54,8 proc.
Co dziś można powiedzieć o sytuacji głównych graczy na dwa lata przed wyborami w 2027 r.? Z badania wynika, że problemy mają i PiS, i KO – ale zupełnie różnego typu. – Mimo że premier Donald Tusk ma wyraźny problem ze skutecznością swojego rządu, nie traci poparcia. Paradoks polega na tym, że to Jarosław Kaczyński od ponad kwartału próbuje wyrwać się z okrążenia Brauna i Konfederacji – i wciąż nie jest w stanie tego zrobić. PiS nie zyskuje. Co więcej, Kaczyński nie potrafi zdyskontować zwycięstwa Nawrockiego – mówi „Rzeczpospolitej” Marcin Duma, prezes IBRiS. – Cele Tuska i Kaczyńskiego są dziś zupełnie odmienne, obydwaj grają na innych podwórkach. Tusk skupia się na własnym zapleczu rządowym i koalicyjnym oraz najpewniej przygotowuje grunt pod szerszy sojusz – np. z PSL oraz resztkami Polski 2050, z Lewicą w roli skrzydłowego. Kaczyński tymczasem znalazł się w bardzo niekomfortowej i niechcianej dla siebie roli „zakładnika” Mentzena i Brauna. Dodatkowo tematy, które wcześniej sprzyjały PiS, jak migracja, silnie obecna w kampanii prezydenckiej, dziś tracą swoją moc mobilizacyjną. Najlepiej było to widać podczas ostatniej demonstracji PiS – dodaje Duma.
Premierowi Tuskowi w „dowożeniu” obietnic przez dwa kolejne lata ma pomóc m.in. nowa struktura rządu, z Maciejem Berkiem jako ministrem odpowiedzialnym za nadzór nad wdrażaniem polityki gabinetu. Tymczasem w PiS prostego rozwiązania problemów nie widać. Wojna między partią Kaczyńskiego a Konfederacją trwa już codziennie. Co więcej, jak wskazują analizy Kolektywu Analitycznego Res Futura, w trakcie wspominanego wcześniej weekendowego kongresu – PiS było w sieci pod zmasowanym ostrzałem swoich prawicowych rywali. I to wszystko ma odzwierciedlenie w sondażach, takich jak najnowsze badanie dla „Rzeczpospolitej”.
Jak widać, na półmetku kadencji PiS musi odpowiedzieć sobie na kilka egzystencjalnych pytań dotyczących swojej przyszłości, tożsamości i programu. I to w nowej dla siebie sytuacji. Co dalej z rywalizacją z innymi partiami na prawicy, zwłaszcza w sieci?
– Rywalizacja w internecie na prawicy przed wyborami 2027 r. zapowiada się fascynująco. Dla Konfederacji czy partii Brauna internet jest najważniejszym kanałem komunikacji, bez którego nie byliby w stanie zaistnieć. Po ich stronie stoi różnorodność formatów – wygrywają zarówno na TikToku, jak i w długich formach na YouTube – a także rozbudowana siatka kont i autentyczność dla swoich odbiorców. Z kolei w PiS ton w social mediach nadają dziś głównie radykałowie: Matecki, Woś, Ozdoba, Kaleta czy Tarczyński. Oni są w stanie osiągać wyniki na poziomie polityków Konfederacji, ale czy to są twarze, które przekonają masowego odbiorcę? Niemniej PiS nie jest na straconej pozycji, bo wielokrotnie pokazywał, że szybko adaptuje nowinki i potrafi być skuteczny w sieci. Ostatnio udowodnił to w zwycięskiej kampanii prezydenta Karola Nawrockiego – konkluduje w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Mateusz Sabat, szef firmy doradczej Big Dreams 4 Leaders.
