Jacek Sasin skrytykował Sławomira Mentzena, ale w jednym przyznał mu rację. „Też bym się nie podpisał”

Podczas dwudniowej konwencji programowej pod hasłem „Myśląc: Polska” w Katowicach prezes PiS Jarosław Kaczyński ostrzegał przed zbliżającym się kryzysem gospodarczym i planami Unii Europejskiej, by suwerenne państwa, poza Niemcami i Francją, przestały istnieć.

Reklama Reklama

Kaczyński zwracał uwagę na „kryzys gospodarczy”, z jakim jego zdaniem mamy dziś do czynienia. Zadeklarował, że jego formacja jest gotowa, by naprawić budżet Polski i finanse publiczne. Obrady konwencji programowej PiS można było śledzić w mediach społecznościowych partii, gdzie w ośmiu salach przez cały dzień odbywały się dyskusje. Można je było śledzić w internecie, ale nie cieszyły się dużą oglądalnością.

„Mam nadzieję, że serwery YT wytrzymają to potężne obciążenie” – ironizował sekretarz Nowej Nadziei Sławomira Mentzena Bartosz Bocheńczak, zamieszczając zdjęcie, na którym widać, że transmisje z sal oglądało po kilka osób. Mentzen udostępnił jego wpis.