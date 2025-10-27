Rzeczpospolita
Wydarzenia
Jacek Sasin skrytykował Sławomira Mentzena, ale w jednym przyznał mu rację. „Też bym się nie podpisał”

Sławomir Mentzen ostro skrytykował przedstawiony na konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości program. Lider Konfederacji nazwał go „socjalistycznym” i doczekał się ostrej odpowiedzi od Jacka Sasina. Ale - jak dodał Sasin - podczas kongresu „padały różne pomysły, pod którymi ja też bym się osobiście nie podpisał”.

Publikacja: 27.10.2025 13:48

Konwencja PiS odbywa się pod hasłem „Myśląc: Polska”. Przemawia Jarosław Kaczyński

Konwencja PiS odbywa się pod hasłem „Myśląc: Polska”. Przemawia Jarosław Kaczyński

Foto: PAP/Art Service

Bartosz Lewicki

Podczas dwudniowej konwencji programowej pod hasłem „Myśląc: Polska” w Katowicach prezes PiS Jarosław Kaczyński ostrzegał przed zbliżającym się kryzysem gospodarczym i planami Unii Europejskiej, by suwerenne państwa, poza Niemcami i Francją, przestały istnieć.

Kaczyński zwracał uwagę na „kryzys gospodarczy”, z jakim jego zdaniem mamy dziś do czynienia. Zadeklarował, że jego formacja jest gotowa, by naprawić budżet Polski i finanse publiczne. Obrady konwencji programowej PiS można było śledzić w mediach społecznościowych partii, gdzie w ośmiu salach przez cały dzień odbywały się dyskusje. Można je było śledzić w internecie, ale nie cieszyły się dużą oglądalnością. 

Prezes PiS Jarosław Kaczyński (C) podczas wystąpienia programowego w trakcie konwencji programowej P
Polityka
Konwencja PiS. Jarosław Kaczyński ostrzega przed planami UE. „To kwestia być albo nie być Polski”

„Mam nadzieję, że serwery YT wytrzymają to potężne obciążenie” – ironizował sekretarz Nowej Nadziei Sławomira Mentzena Bartosz Bocheńczak, zamieszczając zdjęcie, na którym widać, że transmisje z sal oglądało po kilka osób. Mentzen udostępnił jego wpis.

Jeszcze w piątek, po otwarciu konwencji PiS, zaprezentowane tam pomysły gospodarcze skrytykował we wpisie Sławomir Mentzen. „Coroczna waloryzacja 800+, bony mieszkaniowe na 100 tys. zł za trzecie dziecko, dochód podstawowy 500 zł dla każdego, likwidacja kwoty wolnej, czterodniowy tydzień pracy dla seniorów, gwarancja wkładu własnego i wiele innych podobnych pomysłów znajduje się w pokazanym dziś socjalistycznym programie PiS” – napisał Mentzen.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas wystąpienia na konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości w
analizy
W Katowicach trwa konwencja prawicy. Prezes PiS śni o potędze, Donald Tusk gra dalej

„I jeszcze ktoś się dziwi, że nie chcę mieć nic wspólnego z tym planem ostatecznego zrujnowania naszego państwa?” – dodał 

Ostra odpowiedź Jacka Sasina

Ja się nie dziwię panu Mentzenowi, który musi być potężnie sfrustrowany i zaniepokojony tym, iż Prawo i Sprawiedliwość chce przygotować na wybory bardzo konkretną propozycję programową (...), a nie zestaw haseł, które w dużej mierze nie są możliwe do zrealizowania, albo, jeśli by się je zrealizowało, to doprowadzą do kompletnej zapaści państwa – mówił w programie „Graffiti” w Polsat News. – Bo tak jest w przypadku tych haseł, które gdzieś tam rzuca, kompletnie nieodpowiedzialnie, bez pokazania jakichkolwiek danych, bez pokazania konkretnych rozwiązań, Sławomir Mentzen – mówił Sasin w Polsat News.

Joachim Brudziński
Polityka
Brudziński: Mentzen to wybitny operator hulajnogi. Wątpię, czy wybitny polityk

Sasin wypomniał Mentzenowi, że „nie zrozumiał kompletnie, czym jest ten kongres programowy Prawa i Sprawiedliwości”. – To nie było zgromadzenie, na którym pokazywaliśmy nasz program, wypracowany, ostateczny program wyborczy. Na to przyjdzie czas bliżej wyborów. To jest początek dyskusji, to była burza mózgów, tam padały różne sformułowania i różne pomysły, pod którymi ja też bym się też osobiście nie podpisał i myślę, że kierownictwo partii też by się pod nimi nie podpisało – mówił Sasin. 

– Po to to było, żeby zderzyć różne koncepcje. Zawsze tego rodzaju burza mózgów przynosi bardzo pozytywne efekty – powiedział Sasin. 

Tobiasz Bocheński:  Ja nie jestem zwolennikiem tego pomysłu

O kongresie w Katowicach podobnie wypowiadał się w Radiu Zet wiceprezes partii Tobiasz Bocheński. Jak mówił, w Katowicach był „tygiel pomysłów” z udziałem ekspertów, społeczników i padały tam „najróżniejsze pomysły”. Jak dodał, „nie ma w tym momencie programu PiS”, „my go dopiero tworzyć będziemy” – wyjaśnił.

Mówiąc o pomyśle wprowadzenia bonu mieszkaniowego, który miałby być remedium na kryzys demograficzny. – Ja nie jestem zwolennikiem tego pomysłu, ale jest on interesujący – stwierdził Bocheński. Jego zdaniem zwiększenie dzietności poprzez bony „nie jest takie proste”. – Gdyby było tak proste, to w wielu państwach Europy Zachodniej ta dzietność by się zwiększyła, a się nie zwiększyła. To bardziej skomplikowany problem – mówił. 

Polityka Partie Polityczne Konfederacja Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Osoby Jacek Sasin Jarosław Kaczyński Sławomir Mentzen Tobiasz Bocheński

