– Sławomir Mentzen jest niewątpliwie wybitnym operatorem hulajnogi i wybitnym smakoszem produkowanego przez jego browar piwa. Czy jest wybitnym politykiem? Śmiem wątpić. Może takim się stanie – mówił też Brudziński. Uwaga o hulajnodze nawiązuje do kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi, w czasie której Mentzen potrafił opuszczać swoje wiece wyborcze odjeżdżając na hulajnodze elektrycznej. Mentzen tłumaczył to dużą liczbą spotkań z wyborcami, na które musiał się szybko przemieszczać.

– Z czego ja się mam przed Mentzenem tłumaczyć? Ja nie mam najmniejszego zamiaru zajmować się specjalnie w ten poniedziałkowy poranek egzegezą słów pana Mentzena – podsumował Brudziński.

Joachim Brudziński nie wyklucza, że po wyborach PiS nie będzie potrzebował koalicjanta

– Zadaniem, jakie dziś stoi przed PiS, to jest w sposób odpowiedzialny przekonać Polaków do tego, że dziś na scenie politycznej jedyną formacją gotową do przejęcia władzy jest PiS – mówił wiceprezes PiS. W kontekście tego, czy koalicja PiS z Konfederacją po wypowiedziach Mentzena jest jeszcze możliwa, Brudziński odpowiadał, że o ewentualnych koalicjantach PiS będzie myślał po wyborach, jeśli okaże się, że do rządzenia potrzebuje koalicjanta. – Dwukrotnie wygraliśmy w sposób, dający nam możliwość samodzielnego sformowania rządów. Nie jest wykluczone, że uda się to po raz trzeci – stwierdził.

– Nie będziemy zajmować się Mentzenem, (Donaldem) Tuskiem (...). Jesteśmy partią od początku, od kiedy istniejemy, propolską. Jesteśmy partią odpowiedzialności, partią zweryfikowaną przez osiem lat naszych rządów – mówił też wiceprezes PiS.

Na pytanie o Jacka Kurskiego, który na kongresie PiS brał udział w panelu dotyczącym reformy mediów publicznych, Brudziński odparł, że „Kurski jest człowiekiem, którego wizja mediów publicznych i mediów narodowych jednym się w Polsce podobała”, a innym nie. Jak dodał, jemu podobało się to, jak TVP pod rządami Kurskiego promowała polską kulturę i polski sport. – Jedni Jacka Kurskiego uwielbiają, inni go nie cierpią. Jesteśmy partią wielu środowisk – dodał.