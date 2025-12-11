Rzeczpospolita
Jacek Nizinkiewicz: Decyzja Włodzimierza Czarzastego cieszy Tuska, Kwaśniewskiego i... partię Razem

Włodzimierz Czarzasty wykosił konkurencję ubiegającą się o przywództwo w partii Nowa Lewica, ale też może wzmocnić partię Razem, która stawia na młode kadry i recenzowanie rządu, a nie na współpracę z nim.

Publikacja: 11.12.2025 17:45

Krzysztof Gawkowski, Włodzimierz Czarzasty i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Foto: PAP/Marcin Obara

Jacek Nizinkiewicz

Miało być zupełnie inaczej. Zmęczony i schorowany Włodzimierz Czarzasty chciał zakończyć karierę polityczną na funkcji drugiej osoby w państwie. Przywództwo Nowej Lewicy miało zostać odmłodzone, a na jej czele chciał stanąć, namaszczony przez guru lewicy Aleksandra Kwaśniewskiego, Krzysztof Gawkowski. W odwodzie była też Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, dobrze oceniana ministra rodziny, pracy i polityki społecznej oraz waleczny medialnie „pistolet lewicy” Tomasz Trela. Nic z tego jednak nie będzie.

– Postanowiłem startować na przewodniczącego partii – ogłosił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który obecnie również szefuje Nowej Lewicy. Jak dodał, zwróci się do delegatów i delegatek partii przed zbliżającym się kongresem formacji, aby do jej kierownictwa weszli Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Krzysztof Gawkowski oraz Tomasz Trela. Sprytny ruch marszałka sprawia, że zwycięstwo niedzielne ma w kieszeni.

Włodzimierz Czarzasty namaszczony przez Donalda Tuska

Na Włodzimierza Czarzastego zstąpił duch władzy. Dlatego teraz chce odnowić wizerunek lewicy i umocnić jej pozycję w obecnym, a może też i przyszłym rządzie. Co wpłynęło na przemianę obecnego marszałka Sejmu?

Czarzastemu wiatru w żagle dodał urząd marszałka Sejmu. Poczuł, że stanowisko może ponieść go politycznie, a nie być zwieńczeniem jego kariery. Przypomnijmy, Szymon Hołownia, gdy został szefem izby niższej, był jednym z najpopularniejszych polityków w Polsce. Później to się zmieniło, ale też Hołownia spektakularnie zaczął marnować swoją szansę, rozdrabniać się i liczyć, że może wszystkich ograć. Finalnie ograł sam siebie.

Włodzimierz Czarzasty przebija Hołownię wiedzą i doświadczeniem. Do końca nie zdradzał swoich ambicji politycznych, chociaż w kuluarach od jakiegoś czasu słychać było, że chce jeszcze powalczyć w polityce. Zwłaszcza, że zmieniły się okoliczności.

Polityczne życie po życiu, ale prawie bez wątroby

Zdrowotnie Czarzasty stanął na nogi. Nie jest już w takiej formie jak dawniej, kiedy zabierał zapasową wątrobę i ruszał w teren na spotkanie z dołami partyjnymi, ale poczuł się lepiej. Widać to również w mediach społecznościowych, gdzie z sukcesem uaktywnił się, a liczne filmiki, które wrzuca, nie są infantylne, w porównaniu z obrazkami promującymi kolegów z rządu i koalicji.

Politycznie obecny marszałek Sejmu ma wsparcie samego Donalda Tuska. Dla premiera lider Nowej Lewicy okazał się przewidywalnym partnerem, z którym może współpracować w rządzie. Ostatecznie Czarzasty otrzymał też poparcie Kwaśniewskiego a Nowa Lewica ma być silną drugą nogą rządu Donalda Tuska. Sprzyjają im sondaże, które pokazują, że trend dla niej jest pozytywny, partia przekracza próg wyborczy i jest na czwartej pozycji. W KO liczą, że Nowa Lewica dobije do 10 proc., dzięki czemu z formacją Tuska, która jest silna w sondażach, będzie mogła rządzić samodzielnie lub z PSL, którego sytuacja ma się wkrótce wyklarować strategicznie. Problem w tym, czy Nową Lewicę nie dobije teraz Partia Razem.

Bratobójcza walka na lewicy czy współpraca starszych z młodszymi?

Dla Adriana Zandberga przywództwo Czarzastego to szansa dla Partii Razem. Czarzasty symbolizuje przeszłość, a Partia Razem jest progresywna, dynamiczna i pozyskuje nowych młodych wyborców. Łatwiej budować się partyjnie będąc recenzentem władzy w opozycji, niż stanowiąc immanentną jej część. Tym bardziej, że nie wiadomo, ile postulatów Nowej Lewicy Donald Tusk pozwoli dowieść do 2027 r.

Czarzastemu dał teraz paliwo Karol Nawrocki wetując tzw. ustawę łańcuchową. Nowa Lewica angażuje się w sprawy ochrony praw zwierząt, nawołuje do zakazu trzymania psów na łańcuchu i złożyła projekty ustaw, dążąc do poprawy losu zwierząt domowych i dzikich oraz organizuje protesty uliczne przeciwko decyzji prezydenta. Jednak liberalizacji prawa aborcyjnego nie ma i nie będzie do 2027 r., podobnie jak związków partnerskich czy małżeństw jednopłciowych. Czy młodym będzie za rządów Tuska dzięki Nowej Lewicy łatwiej kupić mieszkanie? Czy zostanie zreformowana ochrona zdrowia, choćby częściowo dzięki pomysłom partii Czarzastego? Wreszcie jak on sam będzie prowadził obrady Sejmu i czy wróci zamrażarka i będzie Markiem Kuchcińskim, tylko w drugą stronę?

Druga młodość Włodzimierza Czarzastego 

Jest zbyt wiele niewiadomych, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy prolongata przywództwa Nowej Lewicy pomoże Czarzastemu i Tuskowi czy może jednak Partii Razem i opozycji. Pewne jest jednak, że Czarzasty liczy, że funkcja marszałka Sejmu wzmocni jego samego, Nową Lewicę i koalicję rządową. Na razie to się udaje, co pokazują sondaże. KO i Lewica odrabiają straty. Na PSL i Polskę 2050 jeszcze nie ma pomysłu, ale nowy/stary lider Nowej Lewicy zaczyna właśnie nowe życie polityczne.

Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Razem Osoby Aleksander Kwaśniewski Donald Tusk Włodzimierz Czarzasty Adrian Zandberg Nowa Lewica Dwa lata rządu Donalda Tuska
