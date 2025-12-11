Włodzimierz Czarzasty namaszczony przez Donalda Tuska

Aktualizacja: 11.12.2025 18:14 Publikacja: 11.12.2025 17:45
Krzysztof Gawkowski, Włodzimierz Czarzasty i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Foto: PAP/Marcin Obara
Miało być zupełnie inaczej. Zmęczony i schorowany Włodzimierz Czarzasty chciał zakończyć karierę polityczną na funkcji drugiej osoby w państwie. Przywództwo Nowej Lewicy miało zostać odmłodzone, a na jej czele chciał stanąć, namaszczony przez guru lewicy Aleksandra Kwaśniewskiego, Krzysztof Gawkowski. W odwodzie była też Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, dobrze oceniana ministra rodziny, pracy i polityki społecznej oraz waleczny medialnie „pistolet lewicy” Tomasz Trela. Nic z tego jednak nie będzie.
– Postanowiłem startować na przewodniczącego partii – ogłosił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który obecnie również szefuje Nowej Lewicy. Jak dodał, zwróci się do delegatów i delegatek partii przed zbliżającym się kongresem formacji, aby do jej kierownictwa weszli Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Krzysztof Gawkowski oraz Tomasz Trela. Sprytny ruch marszałka sprawia, że zwycięstwo niedzielne ma w kieszeni.
Czytaj więcej
Drodzy zwolennicy obecnego rządu, piszcie, jak jest: demokracja rządzi się arytmetyką. Nie mamy w...
Na Włodzimierza Czarzastego zstąpił duch władzy. Dlatego teraz chce odnowić wizerunek lewicy i umocnić jej pozycję w obecnym, a może też i przyszłym rządzie. Co wpłynęło na przemianę obecnego marszałka Sejmu?
Czarzastemu wiatru w żagle dodał urząd marszałka Sejmu. Poczuł, że stanowisko może ponieść go politycznie, a nie być zwieńczeniem jego kariery. Przypomnijmy, Szymon Hołownia, gdy został szefem izby niższej, był jednym z najpopularniejszych polityków w Polsce. Później to się zmieniło, ale też Hołownia spektakularnie zaczął marnować swoją szansę, rozdrabniać się i liczyć, że może wszystkich ograć. Finalnie ograł sam siebie.
Włodzimierz Czarzasty przebija Hołownię wiedzą i doświadczeniem. Do końca nie zdradzał swoich ambicji politycznych, chociaż w kuluarach od jakiegoś czasu słychać było, że chce jeszcze powalczyć w polityce. Zwłaszcza, że zmieniły się okoliczności.
Zdrowotnie Czarzasty stanął na nogi. Nie jest już w takiej formie jak dawniej, kiedy zabierał zapasową wątrobę i ruszał w teren na spotkanie z dołami partyjnymi, ale poczuł się lepiej. Widać to również w mediach społecznościowych, gdzie z sukcesem uaktywnił się, a liczne filmiki, które wrzuca, nie są infantylne, w porównaniu z obrazkami promującymi kolegów z rządu i koalicji.
Politycznie obecny marszałek Sejmu ma wsparcie samego Donalda Tuska. Dla premiera lider Nowej Lewicy okazał się przewidywalnym partnerem, z którym może współpracować w rządzie. Ostatecznie Czarzasty otrzymał też poparcie Kwaśniewskiego a Nowa Lewica ma być silną drugą nogą rządu Donalda Tuska. Sprzyjają im sondaże, które pokazują, że trend dla niej jest pozytywny, partia przekracza próg wyborczy i jest na czwartej pozycji. W KO liczą, że Nowa Lewica dobije do 10 proc., dzięki czemu z formacją Tuska, która jest silna w sondażach, będzie mogła rządzić samodzielnie lub z PSL, którego sytuacja ma się wkrótce wyklarować strategicznie. Problem w tym, czy Nową Lewicę nie dobije teraz Partia Razem.
Czytaj więcej
Koalicja Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość zanotowały wzrost poparcia w najnowszym sondażu,...
Dla Adriana Zandberga przywództwo Czarzastego to szansa dla Partii Razem. Czarzasty symbolizuje przeszłość, a Partia Razem jest progresywna, dynamiczna i pozyskuje nowych młodych wyborców. Łatwiej budować się partyjnie będąc recenzentem władzy w opozycji, niż stanowiąc immanentną jej część. Tym bardziej, że nie wiadomo, ile postulatów Nowej Lewicy Donald Tusk pozwoli dowieść do 2027 r.
Czarzastemu dał teraz paliwo Karol Nawrocki wetując tzw. ustawę łańcuchową. Nowa Lewica angażuje się w sprawy ochrony praw zwierząt, nawołuje do zakazu trzymania psów na łańcuchu i złożyła projekty ustaw, dążąc do poprawy losu zwierząt domowych i dzikich oraz organizuje protesty uliczne przeciwko decyzji prezydenta. Jednak liberalizacji prawa aborcyjnego nie ma i nie będzie do 2027 r., podobnie jak związków partnerskich czy małżeństw jednopłciowych. Czy młodym będzie za rządów Tuska dzięki Nowej Lewicy łatwiej kupić mieszkanie? Czy zostanie zreformowana ochrona zdrowia, choćby częściowo dzięki pomysłom partii Czarzastego? Wreszcie jak on sam będzie prowadził obrady Sejmu i czy wróci zamrażarka i będzie Markiem Kuchcińskim, tylko w drugą stronę?
Czytaj więcej
– To weto będzie głosowane – zapowiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, odnosząc się do...
Jest zbyt wiele niewiadomych, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy prolongata przywództwa Nowej Lewicy pomoże Czarzastemu i Tuskowi czy może jednak Partii Razem i opozycji. Pewne jest jednak, że Czarzasty liczy, że funkcja marszałka Sejmu wzmocni jego samego, Nową Lewicę i koalicję rządową. Na razie to się udaje, co pokazują sondaże. KO i Lewica odrabiają straty. Na PSL i Polskę 2050 jeszcze nie ma pomysłu, ale nowy/stary lider Nowej Lewicy zaczyna właśnie nowe życie polityczne.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Choć Polska odegrała ogromną rolę w niesieniu pomocy Ukrainie, znów nie ma jej przy stole negocjacji o pokoju. A...
Winit wynajmuje 36,3 tys. mkw. w MLP Business Park Schalke.
Najłatwiej byłoby napisać, że europejskie mocarstwa lekceważą rząd Donalda Tuska i prezydenta Karola Nawrockiego...
Nowa amerykańska strategia bezpieczeństwa nie zostawia złudzeń – Ameryka chce rozstać się z Unią Europejską. Świ...
Podejmowanie niepopularnych decyzji w ochronie zdrowia to ryzyko przegrania kolejnych wyborów. Czy ktoś jest got...
Ponad 3500 miejsc pracy, pięć zakładów produkcyjnych i centrum usług wspólnych w Warszawie, 235 mln zł inwestycji w latach 2022–2023 i 16,6 mln zł CIT zapłaconego w 2024 r. Tak wygląda twardy bilans obecności Veluxu w Polsce – mówi Przemysław Pokorski, dyrektor zarządzający Velux Polska.
Europejska Unia Nadawców (EBU) zdecydowała, że nie będzie głosowania ws. udziału Izraela w konkursie Eurowizji w...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas