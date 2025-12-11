Z komunikatu opublikowanego w czwartek wynika, że o kierowanie Polską 2050 ubiegają się: Paulina Hennig-Kloska, Rafał Kasprzyk, Michał Kobosko, Joanna Mucha, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Ryszard Petru i Bartosz Romowicz.

Ze startu ostatecznie zrezygnował dotychczasowy przewodniczący partii Szymon Hołownia, który we wrześniu poinformował o swojej rezygnacji. We wtorek Hołownia w liście do członków partii napisał, że rezygnuje ze startu w walce o reelekcję.

Szymon Hołownia zrezygnował z kierowania Polską 2050

Ogłaszając swoją decyzję we wrześniu, Hołownia powiedział, że rolą lidera jest też powiedzieć w pewnym momencie „przekazuję pałeczkę w sztafecie”. - Myślę, że ten moment nadszedł dla mnie i dla organizacji - przekazał.

Hołownia przekazał później, że ubiega się o stanowisko Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ (UNHCR). Kadencja obecnego Komisarza kończy się w grudniu. Wyboru dokona sekretarz generalny ONZ. Kadencja Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców trwa pięć lat, można ubiegać się o jedną reelekcję. Dziś komisarzem tym jest Filippo Grandi.