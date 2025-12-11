Rzeczpospolita
Wydarzenia
Polska 2050 wybierze nowego przewodniczącego. Zawalczy siedmiu kandydatów

Krajowa Komisja Wyborcza publikowała listę zarejestrowanych kandydatów na przewodniczącego partii Polska 2050 Szymona Hołowni. O przywództwo w partii zawalczy siedem osób.

Aktualizacja: 11.12.2025 14:19 Publikacja: 11.12.2025 14:04

Politycy Polski 2050

Foto: PAP/Rafał Guz

Przemysław Malinowski

Z komunikatu opublikowanego w czwartek wynika, że o kierowanie Polską 2050 ubiegają się: Paulina Hennig-Kloska, Rafał Kasprzyk, Michał Kobosko, Joanna Mucha, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Ryszard Petru i Bartosz Romowicz.

Ze startu ostatecznie zrezygnował dotychczasowy przewodniczący partii Szymon Hołownia, który we wrześniu poinformował o swojej rezygnacji. We wtorek Hołownia w liście do członków partii napisał, że rezygnuje ze startu w walce o reelekcję.

Szymon Hołownia zrezygnował z kierowania Polską 2050

Ogłaszając swoją decyzję we wrześniu, Hołownia powiedział, że rolą lidera jest też powiedzieć w pewnym momencie „przekazuję pałeczkę w sztafecie”. - Myślę, że ten moment nadszedł dla mnie i dla organizacji - przekazał.

Hołownia przekazał później, że ubiega się o stanowisko Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ (UNHCR). Kadencja obecnego Komisarza kończy się w grudniu. Wyboru dokona sekretarz generalny ONZ. Kadencja Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców trwa pięć lat, można ubiegać się o jedną reelekcję. Dziś komisarzem tym jest Filippo Grandi.

Były marszałek Sejmu  ocenił, że ma kwalifikacje na to stanowisko, temat wsparcia humanitarnego zna lepiej niż politykę, bo zajmował się nim dwa razy dłużej, rozwijając swoje fundacje. Są to Fundacja „Kasisi” (pomoc dla dzieci w Afryce, głównie w Zambii) i Fundacja „Dobra Fabryka” (działalność dobroczynna w Polsce, wspieranie potrzebujących i realizowanie projektów pomocowych).

W wyborach w 2023 roku Polska 2050 startowała w koalicji z PSL jako komitet Trzecia Droga, łącznie zdobywając ponad 14 proc. głosów. Współpraca obu partii zakończyła się w czerwcu 2025 roku. Samodzielny start może okazać się ryzykowny, bo ostatnie sondaże rzadko wskazują na przekroczenie progu – zarówno w przypadku PSL, jak i Polski 2050.

Źródło: rp.pl

