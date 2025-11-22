Szersza publiczność poznała Włodzimierza Czarzastego przy okazji afery Rywina

Ludzie pracujący w mediach wiedzieli aż nadto dobrze, kim jest Czarzasty, ale szersza publiczność poznała go przy okazji tzw. afery Rywina. Sens tej afery polegał na tym, że pewna grupa polityczno-biznesowa zastawiła pułapkę na Adama Michnika, bo im wchodził w biznesową szkodę. Elementy tej pułapki były chwilami groteskowe, a chwilami groźne. By sprowokować Michnika, dopisano nagle do ustawy medialnej słynne słowa „i czasopisma”. Były to przepisy dotyczące koncentracji kapitału, a grupa Agora szła wtedy jak burza, kupując na prawo i lewo, co się dało. Zmiany w ustawie utrudniały Agorze rozwój, a marzyła ona o własnej telewizji oraz Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych, o których marzyła też jednak Muza, czyli wydawnictwo Włodzimierza Czarzastego założone z pieniędzy spółki Transakcja, będącej de facto własnością PZPR.

W sprawie nagłych zmian w ustawie Michnik poszedł na skargę do premiera Leszka Millera. Miller o dopisku nic nie wiedział i kazał zmienić. Zmieniała wiceminister kultury Aleksandra Jakubowska pod dyktando Heleny Łuczywo, zastępcy Adama Michnika, na ławce na jakimś korytarzu, jakby w Warszawie mało było zacisznych gabinetów. Ale w zacisznych gabinetach nie można było zrobić zdjęcia, jak przedstawiciel prywatnej spółki dyktuje wiceministrowi zmiany w ustawie.

Po co to wszystko było tzw. grupie trzymającej władzę? Mam w tej sprawie swoją własną teorię, ale nie o tym dziś mowa. Ważne, że komisja śledcza ujawniła nie tylko naganne praktyki kompromitujące elity władzy, ale też sposób lobbystycznego działania Adama Michnika. Agora nie kupiła ani Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, ani też nie wzięła udziału w planowanej wówczas prywatyzacji telewizyjnej Dwójki (czego się obawiali wysyłający Rywina do Michnika z absurdalną propozycją), ani też oczywiście nie kupiła Polsatu, bo ten nigdy nie był na sprzedaż, o czym wiedzieli wszyscy w mediach oprócz Adama Michnika. Wiedział to też Włodzimierz Czarzasty, który zdaniem wielu, w tym i moim, i Adama Michnika, był centralną postacią owej mitycznej grupy trzymającej władzę. Ale co trzeba mu oddać, był sprytniejszy i od Rywina, i od Jakubowskiej i niczego mu nie udowodniono. A gdy Aleksander Kwaśniewski, by ratować upadającą pod ciężarem afery partię, postanowił poświęcić Czarzastego i zaapelował o podanie się do dymisji, Czarzasty swego prezydenta i protektora olał, odpowiadając bezczelnie, choć trafnie, że ma swój rozum. I politycznie przeżył, choć skandal był niewyobrażalny.

Przed komisją grillował go szczególnie mocno poseł PiS Zbigniew Ziobro. Ale już niecałą dekadę później Czarzasty pokazał, że w interesach nie ma miejsca na obrazę i właśnie z PiS porozumiał się w sprawie wspólnego zarządzania mediami. Był to sojusz idealny, bo Ordynackiej z partią polityczną. Pierwszym chodziło o stołki, drugim o tubę polityczną. Jednym i drugim o ogranie Platformy Obywatelskiej, która wprawdzie rządziła w kraju, ale nie w telewizji, co – jak wiadomo – zdaniem polskich polityków oznacza brak pełni władzy wykonawczej.

Nowy marszałek Sejmu to przedstawiciel cyników. To bolączka polskiego życia politycznego

Taki oto człowiek został właśnie drugą osobą w państwie, oddaloną o jedno nieszczęście od Belwederu i pełnienia obowiązków prezydenta. Ocieplanie jego wizerunku przez akolitów Koalicji Obywatelskiej jest więc strzelaniem sobie w stopę. Czarzasty marszałkiem Sejmu został, bo taka była umowa koalicyjna, bez której Donald Tusk nie objąłby teki premiera. Jest więc marszałkiem nie dlatego, że jest fajny, ale dlatego, że inaczej się nie dało z racji sejmowej arytmetyki. Udawanie, że jest inaczej, że to szczery demokrata i prozachodni humanista (który po dziś dzień uważa, że Armia Czerwona wyzwoliła Polskę) jest dowodem nie tylko dzielenia przekonań z Jackiem Kurskim, że poziom głupoty twierdzenia jest drugorzędny w stosunku do ferworu promocji głupoty, „bo ciemny lud to kupi”. Jest też dowodem na to, że niektórzy ludzie nigdy niczego się nie uczą.