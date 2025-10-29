Rzeczpospolita
Wydarzenia
Przed spotkaniem Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem Chiny przypominają, że mogą użyć siły wobec Tajwanu

Chiny „absolutnie nie wykluczają” użycia siły wobec Tajwanu, który Pekin uważa za zbuntowaną prowincję i integralną część Państwa Środka – oświadczył Peng Qing'en, rzecznik chińskiego Biura ds. Tajwanu na konferencji prasowej w Pekinie.

Publikacja: 29.10.2025 05:22

Tajwan pozostaje de facto niezależny od Chin od 1949 roku

Foto: REUTERS/Ann Wang

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie stanowisko prezentują Chiny w kwestii odzyskania kontroli nad Tajwanem?
  • Jak na perspektywy powrotu pod kontrolę Chin reaguje Tajwan?
  • W jaki sposób Chiny zwiększają presję na Tajwan?

Peng wygłosił takie oświadczenie w czasie konferencji prasowej w Pekinie. Rzecznik Biura ds. Tajwanu mówił jednocześnie, że pokojowe „zjednoczenie” Chin z Tajwanem, zgodnie z modelem „jeden kraj, dwa systemy” pozostaje zasadniczym podejściem władz Chin do „rozwiązania kwestii Tajwanu”. 

Chiny kuszą Tajwan pokojowym zjednoczeniem, ale jednocześnie grożą użyciem siły

Tajwan, który pozostaje de facto poza kontrolą Chin kontynentalnych od 1949 roku, gdy na wyspie schronił się po przegranej w wojnie domowej z komunistami nacjonalistyczny rząd Czang Kaj-szeka, jest uważany przez władze w Pekinie za zbuntowaną prowincję. Mimo iż wyspa ma własne struktury władzy – swój parlament, rząd i prezydenta – formalnie nie ogłosiła niepodległości (Pekin postrzega to jako czerwoną linię, przekroczenie której mogłoby doprowadzić do interwencji wojskowej). Władze w Tajpej podkreślają, że o przyszłości wyspy mogą decydować wyłącznie jej mieszkańcy. 

Chiny nigdy nie wyrzekły się siły, jako sposobu przywrócenia suwerenności nad wyspą – jednak władze Chin rzadko formułują takie groźby publicznie. Jak zauważa Reuters, perspektywa, użycia siły wobec Tajwanu nie pojawiła się w żadnym z trzech komentarzy dotyczących Tajwanu, opublikowanych w tym tygodniu przez chińską agencję prasową Xinhua. W jednym z nich opisywano, jak „patrioci” mogliby rządzić Tajwanem po „zjednoczeniu” wyspy z Chinami. W komentarzu tym zapowiedziano uszanowanie istniejących na wyspie porządków. 

Czytaj więcej

Prezydent USA Donald Trump (z lewej) ma się spotkać z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem (w środku). P
Handel
Czy Chiny dadzą Ameryce zwycięstwo handlowe w zamian za Tajwan?
Peng na konferencji prasowej również podkreślał, że Pekin „jest gotów stworzyć przestrzeń dla pokojowego zjednoczenia z Tajwanem” i „nie będzie szczędził wysiłków”, by to osiągnąć. 

– Jednakże absolutnie nie wyrzekamy się użycia siły i zastrzegamy sobie możliwość sięgnięcia po wszystkie niezbędne środki – dodał. 

Reuters zwraca uwagę, że Wang Huning, uważany za głównego ideologa Komunistycznej Partii Chin, osoba numer cztery w partii, nie mówił o użyciu siły w sobotnim przemówieniu poświęconym „zjednoczeniu” z Tajwanem. Wang skupił się w przemówieniu na tym, jak Pekin i Tajpej skorzystałyby na powrocie Tajwanu pod kontrolę Chin. 

Sądzę, że nie ma możliwości, by chińscy komuniści mogli wprowadzić model z Makau czy Hongkongu na Tajwanie

Tsai Ming-yen, dyrektor generalny Biura Bezpieczeństwa Narodowego Tajwanu

Czy Donald Trump będzie w czwartek rozmawiał o Tajwanie z Xi Jinpingiem?

Pekin przypomina o możliwości autonomicznego funkcjonowania Tajwanu w ramach Państwa Środka tuż przed czwartkowym spotkaniem Donalda Trumpa z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Temat Tajwanu pozostaje jednym z punktów spornych w relacjach USA z Chinami. Stany Zjednoczone, choć nie utrzymują formalnych relacji dyplomatycznych z Tajwanem, pozostają głównym sojusznikiem władz w Tajpej, dostarczając m.in. nowoczesne uzbrojenie tajwańskiej armii. 

Donald Trump, w środowej rozmowie z dziennikarzami stwierdził, że nie wie, czy w ogóle poruszy temat Tajwanu w rozmowie z Xi. 

Tsai Ming-yen, dyrektor generalny Biura Bezpieczeństwa Narodowego Tajwanu, podczas środowego wystąpienia w Tajpej odrzucił możliwość autonomii Tajwanu w ramach Chin na wzór Makau czy Hongkongu. 

– Celem jest umniejszenie pozycji międzynarodowej Tajwanu i hongkongizacja oraz makaizacja Tajwanu, dla osiągnięcia politycznego celu, jakim jest likwidacja tajwańskiej suwerenności, co chce osiągnąć Komunistyczna Partia Chin – stwierdził. 

– Sądzę, że nie ma możliwości, by chińscy komuniści mogli wprowadzić model z Makau czy Hongkongu na Tajwanie – dodał. 

Obecny prezydent Tajwanu, Lai Ching-te, oferował Pekinowi dialog na partnerskich warunkach, który jednak władze Chin odrzucają, uznając Laia za separatystę i zwolennika niepodległości wyspy. 

Tajwan

Tajwan

Foto: PAP

W ostatnich latach Chiny zwiększają presję dyplomatyczną i militarną na Tajwan. Wyrazem tej ostatniej jest regularne organizowanie ćwiczeń z udziałem marynarki wojennej i lotnictwa w pobliżu Tajwanu, a także regularne pojawianie się chińskich samolotów bojowych w pobliżu terytorium Tajwanu. 

