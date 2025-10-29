10 min. 45 sek.
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Na kilka dni przed szczytem APEC w Korei Południowej prezydent USA Donald Trump intensyfikuje działania dyplomatyczne w Azji. W Japonii podpisał pakiet umów z premier Sanae Takaichi, obejmujący współpracę surowcową, handlową i obronną. Wkrótce spotka się z prezydentem Korei Południowej Lee Jae Myungiem, by sfinalizować nową umowę handlową. Jednocześnie Chiny zawarły rozszerzone porozumienie gospodarcze z ASEAN. Coraz wyraźniej widać, że amerykańska administracja kieruje uwagę z Europy w stronę Indo-Pacyfiku.
Według danych Bain & Company aż 70 proc. pacjentów wspiera się informacjami od sztucznej inteligencji przed konsultacją z lekarzem. Jerzy Krawczyk z TrustMate.io ostrzega, że algorytmy mogą podważać autorytet specjalistów. Z kolei Patryk Rudnicki z Bain & Company uważa, że właściwie stosowana AI zwiększy efektywność leczenia i skróci kolejki do lekarzy.
Rosja rozpoczęła testy samolotu MC-21 stworzonego wyłącznie z krajowych komponentów po odcięciu od zachodnich dostaw. Jednocześnie Moskwa podpisała z Indiami wstępne porozumienie dotyczące wspólnej produkcji odrzutowców pasażerskich Sukhoi-100. Współpraca ta może jednak wywołać napięcia z Zachodem.
Amerykański gigant e-commerce ogłosił dużą falę zwolnień, obejmującą 14 tys. pracowników, głównie z działów administracji i zarządzania. Według „Wall Street Journal” powodem są rosnące inwestycje w sztuczną inteligencję i automatyzację procesów. Amazon nie wyklucza kolejnych redukcji.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie
