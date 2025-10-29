W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Nowe umowy Trumpa i rywalizacja USA–Chiny

Na kilka dni przed szczytem APEC w Korei Południowej prezydent USA Donald Trump intensyfikuje działania dyplomatyczne w Azji. W Japonii podpisał pakiet umów z premier Sanae Takaichi, obejmujący współpracę surowcową, handlową i obronną. Wkrótce spotka się z prezydentem Korei Południowej Lee Jae Myungiem, by sfinalizować nową umowę handlową. Jednocześnie Chiny zawarły rozszerzone porozumienie gospodarcze z ASEAN. Coraz wyraźniej widać, że amerykańska administracja kieruje uwagę z Europy w stronę Indo-Pacyfiku.

Prezydent USA Donald Trump spotkał się we wtorek z premierką Japonii Sanae Takaichi
USA i Japonia zawarły umowę w sprawie metali ziem rzadkich

AI coraz częściej udziela porad zdrowotnych

Według danych Bain & Company aż 70 proc. pacjentów wspiera się informacjami od sztucznej inteligencji przed konsultacją z lekarzem. Jerzy Krawczyk z TrustMate.io ostrzega, że algorytmy mogą podważać autorytet specjalistów. Z kolei Patryk Rudnicki z Bain & Company uważa, że właściwie stosowana AI zwiększy efektywność leczenia i skróci kolejki do lekarzy.

Pacjenci na całym świecie coraz częściej sięgają m.in. do ChatGPT, poszukując informacji o możliwośc
Tak „doktor Bot” leczy Polaków. Czy AI zastąpi lekarza?
Rosyjski przemysł lotniczy szuka ratunku w Indiach

Rosja rozpoczęła testy samolotu MC-21 stworzonego wyłącznie z krajowych komponentów po odcięciu od zachodnich dostaw. Jednocześnie Moskwa podpisała z Indiami wstępne porozumienie dotyczące wspólnej produkcji odrzutowców pasażerskich Sukhoi-100. Współpraca ta może jednak wywołać napięcia z Zachodem.

Indyjski HAL podpisał porozumienie z rosyjską firmą lotniczą objętą zachodnimi sankcjami
Indie kontra Boeing i Airbus. HAL stawia na współpracę z Rosją

Amazon tnie etaty – 14 tys. osób straci pracę

Amerykański gigant e-commerce ogłosił dużą falę zwolnień, obejmującą 14 tys. pracowników, głównie z działów administracji i zarządzania. Według „Wall Street Journal” powodem są rosnące inwestycje w sztuczną inteligencję i automatyzację procesów. Amazon nie wyklucza kolejnych redukcji.

Amazon szykuje potężne zwolnienia. Obejmą nawet 30 tys. pracowników biurowych
Amazon szykuje potężne zwolnienia. Obejmą nawet 30 tys. pracowników biurowych

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie