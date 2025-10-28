Rzeczpospolita
Ekonomia
Indie kontra Boeing i Airbus. HAL stawia na współpracę z Rosją

Indyjski państwowy producent samolotów wojskowych, Hindustan Aeronautics Ltd (HAL), podpisał wstępne porozumienie z rosyjską firmą lotniczą objętą zachodnimi sankcjami w sprawie produkcji samolotów pasażerskich do przewozów regionalnych.

Publikacja: 28.10.2025 18:43

Indyjski HAL podpisał porozumienie z rosyjską firmą lotniczą objętą zachodnimi sankcjami

Foto: Dhiraj Singh/Bloomberg

Foto: Dhiraj Singh/Bloomberg

Urszula Lesman

Agencja Reutera informuje, że porozumienie z United Aircraft Corporation (UAC) stanowi krok w kierunku uruchomienia w Indiach produkcji samolotu pasażerskiego po raz pierwszy w historii, ale jednocześnie grozi zaostrzeniem napięć z krajami Zachodu, które próbują ukarać Rosję za inwazję na Ukrainę.

Indie chcą naprawić relacje ze Stanami Zjednoczonymi

Jednocześnie – przypomina agencja informacyjna – indyjskie rafinerie planują znacząco ograniczyć import rosyjskiej ropy, ponieważ Nowe Delhi stara się naprawić relacje z Waszyngtonem i przekonać Stany Zjednoczone do zniesienia wysokich ceł importowych na indyjskie towary.

Samoloty Sukhoi Superjet 100 na lotniszku Szeremietiewo
Transport
Suchoj zmienia właściciela. Rosjanie wychodzą ze spółki

UAC znajduje się na listach sankcyjnych USA, Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Została określona przez amerykański Departament Skarbu jako kluczowe przedsiębiorstwo rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego.

Indie podkreślają, że nie uznają jednostronnych sankcji, a krytykowanie ich relacji z Moskwą uważają za nieuzasadnione i niesprawiedliwe, zarzucając Zachodowi podwójne standardy – ponieważ zarówno UE, jak i USA wciąż kupują rosyjskie towary warte miliardy dolarów.

HAL ma produkować rosyjskie samoloty SJ-100

Zgodnie z memorandum o porozumieniu podpisanym w Moskwie, HAL ma produkować rosyjskie samoloty SJ-100 – dwusilnikowe maszyny wąskokadłubowe, mogące pomieścić do 100 pasażerów, przeznaczone dla klientów krajowych. HAL od dawna współpracuje z UAC, głównie w zakresie licencyjnej produkcji myśliwca Su-30MKI dla indyjskich sił powietrznych.

Indie dążą do samowystarczalności w sektorze lotnictwa cywilnego, przełamując dominację rynkową dwóch koncernów: europejskiego Airbusa i amerykańskiego Boeinga.

Indie
Transport
Rośnie rynek lotniczy w Indiach. Airbus i Lufthansa też nim zainteresowane

Według HAL indyjski rynek lotniczy będzie potrzebował ponad 200 samolotów do obsługi połączeń regionalnych w ciągu najbliższych 10 lat oraz kolejnych 350 maszyn do obsługi krótkodystansowych tras międzynarodowych.

Czym jest United Aircraft Corporation

United Aircraft Corporation – UAC (Zjednoczona Korporacja Lotnicza) skupia producentów samolotów takich jak Suchoj, MiG, Iljuszyn, Tupolew i Jakowlew. Wraz z przedsiębiorstwami powiązanymi kontroluje 100 proc. rosyjskiej produkcji wojskowych statków powietrznych. Producent m.in. Su-57.

W marcu 2022 roku Rada Unii Europejskiej nałożyła na przedsiębiorstwo sankcje ze względu na odpowiedzialność za wspieranie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

Źródło: rp.pl

