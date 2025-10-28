Aktualizacja: 28.10.2025 19:00 Publikacja: 28.10.2025 18:43
Indyjski HAL podpisał porozumienie z rosyjską firmą lotniczą objętą zachodnimi sankcjami
Foto: Dhiraj Singh/Bloomberg
Agencja Reutera informuje, że porozumienie z United Aircraft Corporation (UAC) stanowi krok w kierunku uruchomienia w Indiach produkcji samolotu pasażerskiego po raz pierwszy w historii, ale jednocześnie grozi zaostrzeniem napięć z krajami Zachodu, które próbują ukarać Rosję za inwazję na Ukrainę.
Jednocześnie – przypomina agencja informacyjna – indyjskie rafinerie planują znacząco ograniczyć import rosyjskiej ropy, ponieważ Nowe Delhi stara się naprawić relacje z Waszyngtonem i przekonać Stany Zjednoczone do zniesienia wysokich ceł importowych na indyjskie towary.
UAC znajduje się na listach sankcyjnych USA, Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Została określona przez amerykański Departament Skarbu jako kluczowe przedsiębiorstwo rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego.
Indie podkreślają, że nie uznają jednostronnych sankcji, a krytykowanie ich relacji z Moskwą uważają za nieuzasadnione i niesprawiedliwe, zarzucając Zachodowi podwójne standardy – ponieważ zarówno UE, jak i USA wciąż kupują rosyjskie towary warte miliardy dolarów.
Zgodnie z memorandum o porozumieniu podpisanym w Moskwie, HAL ma produkować rosyjskie samoloty SJ-100 – dwusilnikowe maszyny wąskokadłubowe, mogące pomieścić do 100 pasażerów, przeznaczone dla klientów krajowych. HAL od dawna współpracuje z UAC, głównie w zakresie licencyjnej produkcji myśliwca Su-30MKI dla indyjskich sił powietrznych.
Indie dążą do samowystarczalności w sektorze lotnictwa cywilnego, przełamując dominację rynkową dwóch koncernów: europejskiego Airbusa i amerykańskiego Boeinga.
Według HAL indyjski rynek lotniczy będzie potrzebował ponad 200 samolotów do obsługi połączeń regionalnych w ciągu najbliższych 10 lat oraz kolejnych 350 maszyn do obsługi krótkodystansowych tras międzynarodowych.
United Aircraft Corporation – UAC (Zjednoczona Korporacja Lotnicza) skupia producentów samolotów takich jak Suchoj, MiG, Iljuszyn, Tupolew i Jakowlew. Wraz z przedsiębiorstwami powiązanymi kontroluje 100 proc. rosyjskiej produkcji wojskowych statków powietrznych. Producent m.in. Su-57.
W marcu 2022 roku Rada Unii Europejskiej nałożyła na przedsiębiorstwo sankcje ze względu na odpowiedzialność za wspieranie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.
