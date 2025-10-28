Agencja Reutera informuje, że porozumienie z United Aircraft Corporation (UAC) stanowi krok w kierunku uruchomienia w Indiach produkcji samolotu pasażerskiego po raz pierwszy w historii, ale jednocześnie grozi zaostrzeniem napięć z krajami Zachodu, które próbują ukarać Rosję za inwazję na Ukrainę.

Indie chcą naprawić relacje ze Stanami Zjednoczonymi

Jednocześnie – przypomina agencja informacyjna – indyjskie rafinerie planują znacząco ograniczyć import rosyjskiej ropy, ponieważ Nowe Delhi stara się naprawić relacje z Waszyngtonem i przekonać Stany Zjednoczone do zniesienia wysokich ceł importowych na indyjskie towary.

UAC znajduje się na listach sankcyjnych USA, Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Została określona przez amerykański Departament Skarbu jako kluczowe przedsiębiorstwo rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego.

Indie podkreślają, że nie uznają jednostronnych sankcji, a krytykowanie ich relacji z Moskwą uważają za nieuzasadnione i niesprawiedliwe, zarzucając Zachodowi podwójne standardy – ponieważ zarówno UE, jak i USA wciąż kupują rosyjskie towary warte miliardy dolarów.