Nagranie ilustrujące zestrzelenie umieszczono na profilu 24. Brygady na Facebooku. Do ataku drona doszło w momencie, gdy ekipa holenderskich dziennikarzy dokumentowała uszkodzenia znajdujące się w mieście Cerkwi Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny, która ucierpiała we wcześniejszym ostrzale. Oficer prasowy Brygady strącił drona ogniem z broni maszynowej.
W Myrnohradzie, mieście w rejonie pokrowskim obwodu donieckiego, trwają walki uliczne – poinformował rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy. Na przedmieściach Myrnohradu miała pojawić się rosyjska piechota i sprzęt wojskowy. Miasto jest też atakowane przez artylerię i rosyjskie drony. Myrnohrad to miasto położone kilka kilometrów od Pokrowska. Jego utrzymanie przez Ukraińców jest kluczowe dla dalszego przebiegu walk na tym odcinku frontu.
Jak poinformowała zastępczyni gubernatora obwodu winnickiego, Natalia Zabołotna, do 40. Pułku Gwardii Narodowej Ukrainy trafiły drony i płaszcze zimowe o łącznej wartości 4,7 mln hrywien (ok. 405 tys. zł). Środki na zakup pochodziły z budżetu obwodu.
Serhij Tiurin, gubernator obwodu chmielnickiego, poinformował o przekazaniu armii dziewięciu samochodów typu SUV i jednej karetki pogotowia. Pojazdy mają być wykorzystywane do wykonywania misji bojowych oraz do ewakuacji żołnierzy z linii frontu.
Samoloty przestały przyjmować lotniska we Władykaukazie, Groznym, Samarze, Krasnodarze, Uljanowsku, Kazaniu i Czeboksarach – podała rosyjska agencja lotnictwa cywilnego (Rosawiacja).
Informacje o strąceniu dronów przekazał mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin.
