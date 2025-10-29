04:43 Oficer prasowy ukraińskiej 24. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej zestrzelił drona atakującego holenderskich dziennikarzy w Konstantynówce

Nagranie ilustrujące zestrzelenie umieszczono na profilu 24. Brygady na Facebooku. Do ataku drona doszło w momencie, gdy ekipa holenderskich dziennikarzy dokumentowała uszkodzenia znajdujące się w mieście Cerkwi Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny, która ucierpiała we wcześniejszym ostrzale. Oficer prasowy Brygady strącił drona ogniem z broni maszynowej.

04:40 Rosjanie wdarli się na przedmieścia Myrnohradu, trwają walki uliczne

W Myrnohradzie, mieście w rejonie pokrowskim obwodu donieckiego, trwają walki uliczne – poinformował rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy. Na przedmieściach Myrnohradu miała pojawić się rosyjska piechota i sprzęt wojskowy. Miasto jest też atakowane przez artylerię i rosyjskie drony. Myrnohrad to miasto położone kilka kilometrów od Pokrowska. Jego utrzymanie przez Ukraińców jest kluczowe dla dalszego przebiegu walk na tym odcinku frontu.

04:35 Władze obwodu winnickiego przekazały drony i ciepłą odzież Gwardii Narodowej Ukrainy

Jak poinformowała zastępczyni gubernatora obwodu winnickiego, Natalia Zabołotna, do 40. Pułku Gwardii Narodowej Ukrainy trafiły drony i płaszcze zimowe o łącznej wartości 4,7 mln hrywien (ok. 405 tys. zł). Środki na zakup pochodziły z budżetu obwodu.

04:32 Władze obwodu chmielnickiego poinformowały o przekazaniu 10 pojazdów ukraińskiej armii

Serhij Tiurin, gubernator obwodu chmielnickiego, poinformował o przekazaniu armii dziewięciu samochodów typu SUV i jednej karetki pogotowia. Pojazdy mają być wykorzystywane do wykonywania misji bojowych oraz do ewakuacji żołnierzy z linii frontu.

04:30 W nocy działanie zawiesiło siedem rosyjskich lotnisk

Samoloty przestały przyjmować lotniska we Władykaukazie, Groznym, Samarze, Krasnodarze, Uljanowsku, Kazaniu i Czeboksarach – podała rosyjska agencja lotnictwa cywilnego (Rosawiacja).

04:27 W nocy na podejściach do Moskwy zniszczono cztery ukraińskie drony

Informacje o strąceniu dronów przekazał mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin.

04:25 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1343 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1343 dniu wojny Foto: PAP

