Nawet po tej korekcie, obecność wojskowa USA w Europie pozostanie większa niż była przez wiele lat, na kontynencie (europejskim) jest znacznie więcej sił USA niż przed 2022 roku Przedstawiciel NATO w rozmowie z AFP

Rumuński minister obrony mówił, że w tej ostatniej bazie nadal stacjonować będą myśliwce NATO, które działają na rzecz wzmocnienia ochrony przestrzeni powietrznej na wschodniej flance Sojuszu.

Moșteanu mówił też, że decyzja o redukcji liczby żołnierzy USA była spodziewana i była wynikiem „nowych priorytetów administracji USA, ogłoszonych w lutym”.

Z kolei przedstawiciel NATO, w rozmowie z AFP stwierdził, że Sojusz został poinformowany o planach administracji Donalda Trumpa z wyprzedzeniem i bagatelizował znaczenie tego kroku.

- Nawet po tej korekcie, obecność wojskowa USA w Europie pozostanie większa niż była przez wiele lat, na kontynencie (europejskim) jest znacznie więcej sił USA niż przed 2022 roku – mówił rozmówca AFP. Jak podkreślił zaangażowanie USA w działania Sojuszu jest oczywiste.

W czasie wrześniowej wizyty Karola Nawrockiego w Białym Domu o ewentualną redukcję liczby żołnierzy USA w Polsce (stacjonuje ich tu ok. 10 tysięcy) pytany był prezydent Donald Trump. Trump zapewnił, że nie ma takich planów, stwierdził nawet, że – jeśli Polska o to wystąpi – liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce może się zwiększyć. Jak dotąd jednak nie ma żadnych konkretów w tej sprawie.