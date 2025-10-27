Rzeczpospolita
Putin wypowiedział USA umowę. Pluton poza kontrolą?

Putin podpisał ustawę o wypowiedzeniu umowy między Rosją a USA roku dotyczącej utylizacji plutonu oraz dwóch protokołów do niej. Dokument opublikowano na oficjalnym portalu prawnych informacji Kremla - podają rosyjskie media.

Publikacja: 27.10.2025 18:25

Trump trzyma zdjęcie ze swojego spotkania z Putinem na Alasce

Trump trzyma zdjęcie ze swojego spotkania z Putinem na Alasce

Foto: PAP/EPA, ANNABELLE GORDON / POOL

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie były kluczowe postanowienia umowy między Rosją a USA dotyczącej utylizacji plutonu?
  • Jakie argumenty przedstawiła Rosja, uzasadniając wypowiedzenie tej umowy?
  • Jakie warunki Rosja określiła jako niezbędne do wznowienia umowy z USA?
  • Jakie działania USA wpłynęły na decyzję Rosji o wypowiedzeniu umowy?
  • Jak obecne napięcia między USA a Rosją wpływają na relacje między ich przywódcami?
  • Jakie inne umowy międzynarodowe Rosja wypowiedziała w ostatnim czasie?

Umowa, podpisana w 2000 roku, przewidywała utylizację 34 ton plutonu nadającego się do produkcji broni przez każdą ze stron, a dwa protokoły regulowały odpowiedzialność cywilną za szkody, finansowanie i sposób utylizacji plutonu. W październiku ustawa wypowiadająca tę umowę została zatwierdzona przez Dumę Państwową i Radę Federacji.

Podpisane później protokoły do tej umowy, z 2006 i 2010 roku regulowały odpowiedzialność cywilną za szkody, finansowanie i sposób utylizacji plutonu – napromieniowanie w reaktorach jądrowych.  Umowa została zawieszona w 2016 roku dekretem prezydenckim i ustawą federalną.

Rosja uzasadni wypowiedzenie umowy.

W uzasadnieniu do wypowiedzenia ustawy stwierdzono, że umowa i jej protokoły zostały ostatecznie wypowiedziana   w związku z nałożeniem przez USA sankcji na Rosję, przyjęciem ustawy o wsparciu dla Ukrainy, zwiększeniem obecności wojskowej USA w krajach Europy Wschodniej, rozszerzeniem NATO oraz zamiarem USA zmiany procedury utylizacji plutonu bez zgody Rosji. W

Warunki wznowienia umowy obejmowały redukcję infrastruktury wojskowej USA w państwach członkowskich NATO, które przystąpiły do ​​bloku po 1 września 2000 roku, uchylenie ustawy Magnitskiego, przyjętej w 2012 roku, oraz ustawy o wspieraniu wolności dla Ukrainy z 2014 roku, a także zniesienie sankcji antyrosyjskich i rekompensatę za szkody przez nie wyrządzone.

Donald Trump miał trzy opcje sankcji na Rosję. Nie wybrał najostrzejszego wariantu

„Żaden z tych warunków nie został spełniony”

„Ponadto Stany Zjednoczone podjęły szereg nowych działań antyrosyjskich, które fundamentalnie zmieniają równowagę strategiczną istniejącą w momencie zawarcia umowy i stwarzają dodatkowe zagrożenia dla stabilności strategicznej” – czytamy w uzasadnieniu wypowiedzenia. „W związku z tym wdrożenie umowy wydaje się niewłaściwe” napisano dalej.

Rosja przeprowadziła test pocisku o napędzie jądrowym. Władimir Putin: Nikt takiego nie ma

22 października Rada Federacji przyjęła ustawę wypowiadającą rosyjsko-amerykańskie porozumienie w sprawie składowania plutonu. Podczas dyskusji deputowani zauważyli, że straciło ono na aktualności w obliczu działań USA, które nie spełniły żadnego warunku niezbędnego do kontynuacji porozumienia.

Pod koniec września 2025 roku Putin podpisał ustawę wypowiadającą Europejską Konwencję o Zapobieganiu Torturom i jej protokoły. W uzasadnieniu do dokumentu stwierdzono, że Rada Europy blokuje wybór nowego przedstawiciela Rosji do Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom, dlatego Rosja nie jest reprezentowana w tym komitecie od 2023 roku.

Napięte relacje Trump-Putin

Relacje między przywódcami USA i Rosji są obecnie napięte i chłodne.

Kilka dni po szumnie zapowiadanym szczycie w Budapeszcie Trump ogłosił, że nie spotka się z Putinem, dopóki nie będzie pewny zawarcia porozumienia pokojowego kończącego wojnę na Ukrainie. Uważa on, że spotkanie byłoby stratą czasu, jeśli Rosja nie zgodzi się na zakończenie konfliktu. Pomimo wcześniejszych zapowiedzi, zaplanowane spotkanie Trump-Putin w Budapeszcie zostało odwołane lub przełożone. Trump podkreśla, że ma dobre stosunki z Putinem, ale rozmowy nie przynoszą konkretnych efektów, a sytuacja strategiczna pozostaje trudna zwłaszcza w kontekście rosyjskich działań militarnych i odpowiedzi USA sankcjami.

Rosyjski przywódca z kolei twierdzi, że spotkanie jest tylko przesunięte i winą za brak porozumienia obarcza stronę amerykańską. Działania Putina, takie jak wycofanie się z niektórych umów i testowanie nowej broni, dodatkowo komplikują relacje obu liderów. Obecnie nie ma planów, by doszło do ich spotkania w najbliższym czasie.

Źródło: rp.pl

Umowa, podpisana w 2000 roku, przewidywała utylizację 34 ton plutonu nadającego się do produkcji broni przez każdą ze stron, a dwa protokoły regulowały odpowiedzialność cywilną za szkody, finansowanie i sposób utylizacji plutonu. W październiku ustawa wypowiadająca tę umowę została zatwierdzona przez Dumę Państwową i Radę Federacji.

Podpisane później protokoły do tej umowy, z 2006 i 2010 roku regulowały odpowiedzialność cywilną za szkody, finansowanie i sposób utylizacji plutonu – napromieniowanie w reaktorach jądrowych.  Umowa została zawieszona w 2016 roku dekretem prezydenckim i ustawą federalną.

