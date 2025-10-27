Putin wypowiedział USA umowę. Pluton poza kontrolą?

Aktualizacja: 27.10.2025 20:34 Publikacja: 27.10.2025 18:25
Trump trzyma zdjęcie ze swojego spotkania z Putinem na Alasce
Foto: PAP/EPA, ANNABELLE GORDON / POOL
Umowa, podpisana w 2000 roku, przewidywała utylizację 34 ton plutonu nadającego się do produkcji broni przez każdą ze stron, a dwa protokoły regulowały odpowiedzialność cywilną za szkody, finansowanie i sposób utylizacji plutonu. W październiku ustawa wypowiadająca tę umowę została zatwierdzona przez Dumę Państwową i Radę Federacji.
Podpisane później protokoły do tej umowy, z 2006 i 2010 roku regulowały odpowiedzialność cywilną za szkody, finansowanie i sposób utylizacji plutonu – napromieniowanie w reaktorach jądrowych. Umowa została zawieszona w 2016 roku dekretem prezydenckim i ustawą federalną.
Rosja uzasadni wypowiedzenie umowy.
W uzasadnieniu do wypowiedzenia ustawy stwierdzono, że umowa i jej protokoły zostały ostatecznie wypowiedziana w związku z nałożeniem przez USA sankcji na Rosję, przyjęciem ustawy o wsparciu dla Ukrainy, zwiększeniem obecności wojskowej USA w krajach Europy Wschodniej, rozszerzeniem NATO oraz zamiarem USA zmiany procedury utylizacji plutonu bez zgody Rosji. W
Warunki wznowienia umowy obejmowały redukcję infrastruktury wojskowej USA w państwach członkowskich NATO, które przystąpiły do bloku po 1 września 2000 roku, uchylenie ustawy Magnitskiego, przyjętej w 2012 roku, oraz ustawy o wspieraniu wolności dla Ukrainy z 2014 roku, a także zniesienie sankcji antyrosyjskich i rekompensatę za szkody przez nie wyrządzone.
Czytaj więcej
Prezydent USA Donald Trump miał do wyboru trzy scenariusze sankcji na Rosję. Nie zdecydował się n...
„Ponadto Stany Zjednoczone podjęły szereg nowych działań antyrosyjskich, które fundamentalnie zmieniają równowagę strategiczną istniejącą w momencie zawarcia umowy i stwarzają dodatkowe zagrożenia dla stabilności strategicznej” – czytamy w uzasadnieniu wypowiedzenia. „W związku z tym wdrożenie umowy wydaje się niewłaściwe” napisano dalej.
Czytaj więcej
Rosja przeprowadziła zakończony powodzeniem test swojego nowego pocisku manewrującego Burewiestni...
22 października Rada Federacji przyjęła ustawę wypowiadającą rosyjsko-amerykańskie porozumienie w sprawie składowania plutonu. Podczas dyskusji deputowani zauważyli, że straciło ono na aktualności w obliczu działań USA, które nie spełniły żadnego warunku niezbędnego do kontynuacji porozumienia.
Pod koniec września 2025 roku Putin podpisał ustawę wypowiadającą Europejską Konwencję o Zapobieganiu Torturom i jej protokoły. W uzasadnieniu do dokumentu stwierdzono, że Rada Europy blokuje wybór nowego przedstawiciela Rosji do Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom, dlatego Rosja nie jest reprezentowana w tym komitecie od 2023 roku.
Relacje między przywódcami USA i Rosji są obecnie napięte i chłodne.
Kilka dni po szumnie zapowiadanym szczycie w Budapeszcie Trump ogłosił, że nie spotka się z Putinem, dopóki nie będzie pewny zawarcia porozumienia pokojowego kończącego wojnę na Ukrainie. Uważa on, że spotkanie byłoby stratą czasu, jeśli Rosja nie zgodzi się na zakończenie konfliktu. Pomimo wcześniejszych zapowiedzi, zaplanowane spotkanie Trump-Putin w Budapeszcie zostało odwołane lub przełożone. Trump podkreśla, że ma dobre stosunki z Putinem, ale rozmowy nie przynoszą konkretnych efektów, a sytuacja strategiczna pozostaje trudna zwłaszcza w kontekście rosyjskich działań militarnych i odpowiedzi USA sankcjami.
Rosyjski przywódca z kolei twierdzi, że spotkanie jest tylko przesunięte i winą za brak porozumienia obarcza stronę amerykańską. Działania Putina, takie jak wycofanie się z niektórych umów i testowanie nowej broni, dodatkowo komplikują relacje obu liderów. Obecnie nie ma planów, by doszło do ich spotkania w najbliższym czasie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Umowa, podpisana w 2000 roku, przewidywała utylizację 34 ton plutonu nadającego się do produkcji broni przez każdą ze stron, a dwa protokoły regulowały odpowiedzialność cywilną za szkody, finansowanie i sposób utylizacji plutonu. W październiku ustawa wypowiadająca tę umowę została zatwierdzona przez Dumę Państwową i Radę Federacji.
Podpisane później protokoły do tej umowy, z 2006 i 2010 roku regulowały odpowiedzialność cywilną za szkody, finansowanie i sposób utylizacji plutonu – napromieniowanie w reaktorach jądrowych. Umowa została zawieszona w 2016 roku dekretem prezydenckim i ustawą federalną.
W niedzielę rosyjski przywódca Władimir Putin został poinformowany o udanym teście pocisku manewrującego o napęd...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Myśliwiec i śmigłowiec bazujące na lotniskowcu USS „Nimitz” rozbiły się w niedzielę w odstępie 30 minut nad Morz...
Podczas szczytu ASEAN w Malezji prezydent USA Donald Trump stwierdził, że „bardzo szybko” rozwiąże konflikt zbro...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
USA przygotowują nowe sankcje wymierzone w rosyjską gospodarkę, które mają zmusić Rosję do zakończenia wojny na...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas