W uzasadnieniu do wypowiedzenia ustawy stwierdzono, że umowa i jej protokoły zostały ostatecznie wypowiedziana w związku z nałożeniem przez USA sankcji na Rosję, przyjęciem ustawy o wsparciu dla Ukrainy, zwiększeniem obecności wojskowej USA w krajach Europy Wschodniej, rozszerzeniem NATO oraz zamiarem USA zmiany procedury utylizacji plutonu bez zgody Rosji. W

Warunki wznowienia umowy obejmowały redukcję infrastruktury wojskowej USA w państwach członkowskich NATO, które przystąpiły do ​​bloku po 1 września 2000 roku, uchylenie ustawy Magnitskiego, przyjętej w 2012 roku, oraz ustawy o wspieraniu wolności dla Ukrainy z 2014 roku, a także zniesienie sankcji antyrosyjskich i rekompensatę za szkody przez nie wyrządzone.

„Żaden z tych warunków nie został spełniony”

„Ponadto Stany Zjednoczone podjęły szereg nowych działań antyrosyjskich, które fundamentalnie zmieniają równowagę strategiczną istniejącą w momencie zawarcia umowy i stwarzają dodatkowe zagrożenia dla stabilności strategicznej” – czytamy w uzasadnieniu wypowiedzenia. „W związku z tym wdrożenie umowy wydaje się niewłaściwe” napisano dalej.

22 października Rada Federacji przyjęła ustawę wypowiadającą rosyjsko-amerykańskie porozumienie w sprawie składowania plutonu. Podczas dyskusji deputowani zauważyli, że straciło ono na aktualności w obliczu działań USA, które nie spełniły żadnego warunku niezbędnego do kontynuacji porozumienia.