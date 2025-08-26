Rosja wycofa się z konwencji Rady Europy o zakazie stosowania tortur

Aktualizacja: 27.08.2025 13:32 Publikacja: 26.08.2025 18:30
Rosyjski premier Michaił Miszustin
Europejska konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjęta w 1987 roku, zezwala na inspekcje ośrodków detencyjnych w państwach członkowskich. Rosja ratyfikowała traktat w 1998 roku, dwa lata po przystąpieniu do Rady Europy, która promuje demokrację, prawa człowieka i praworządność.
Rosja została wydalona z Rady Europy w marcu 2022 roku po zawieszeniu jej członkostwa w związku z pełnowymiarową inwazją na Ukrainę. W tym samym roku Rosja wycofała się również z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, rezygnując z obowiązku uznawania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
W wielu przypadkach Kreml stosował tortury wobec więźniów politycznych, w tym wobec lidera opozycji Aleksieja Nawalnego, który zmarł w 2024 roku w kolonii karnej za kołem podbiegunowym. Ofiarami byli również ukraińscy więźniowie przetrzymywani w niewoli. Wycofanie się Rosji z europejskiej konwencji o zakazie tortur zdaniem niektórych obrońców praw człowieka jest w dużej mierze symboliczną formalnością, biorąc pod uwagę pogarszającą się sytuację w zakresie praw człowieka w tym kraju.
Zespół ds. Zwalczania Tortur, rosyjska organizacja pozarządowa wpisana do rejestru zagranicznych agentów, ostrzegła, że wycofanie się z konwencji może pogorszyć warunki w rosyjskich więzieniach. Organizacja stwierdziła, że konwencja pomogła zmniejszyć przeludnienie, poprawić warunki w koloniach karnych i zapewnić lepszą ochronę niektórym więźniom.
„Wycofanie się Rosji z konwencji oznacza ostateczny demontaż europejskiego systemu monitorowania praw człowieka w tym kraju. Decyzja ta pozbawia więźniów ostatniej formalnej ochrony międzynarodowej i toruje drogę do dalszego pogorszenia warunków w zakresie praw człowieka” – poinformowała grupa na Telegramie.
Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania jest to narzędzie służące do zwalczania tortur w miejscach pozbawienia wolności: aresztach, więzieniach, szpitalach psychiatrycznych – placówkach zamkniętych. Organem Konwencji jest Komitet. Nie rozpatruje on spraw, lecz przeprowadza wizyty w takich zamkniętych miejscach w różnych krajach i przedstawia państwom rekomendacje dotyczące sposobów poprawy sytuacji. Jest to pierwszy w historii organ międzynarodowy specjalizujący się w zapobieganiu torturom.
Rosja formalnie uczestniczyła w Konwencji przez 27 lat: od 1998 do 2025 roku. Był to okres, w którym kraj ten zintegrował się z europejskimi strukturami ochrony praw człowieka i zademonstrował gotowość do międzynarodowej kontroli przestrzegania podstawowych standardów humanitarnych. W ciągu tych lat Europejski Komitet Zapobiegania Torturom odwiedził Rosję 30 razy (ostatnia wizyta miała miejsce w 2021 roku) i przygotował 27 raportów z wyników wizyt. Tylko cztery z nich zostały upublicznione – publikacja wymaga zgody państwa przyjmującego.
