Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Rosja wycofa się z konwencji Rady Europy o zakazie stosowania tortur

Premier Michaił Miszustin podpisał dekret, w którym proponuje prezydentowi Władimirowi Putinowi przedłożenie Dumie Państwowej, niższej izbie rosyjskiego parlamentu, wniosku o wycofanie Rosji z konwencji o zakazie stosowania tortur. To formalność - komentują organizacje obrony praw człowieka.

Publikacja: 26.08.2025 18:30

Rosyjski premier Michaił Miszustin

Rosyjski premier Michaił Miszustin

Foto: PAP/EPA, IGOR KOVALENKO

Agnieszka Kazimierczuk

Europejska konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjęta w 1987 roku, zezwala na inspekcje ośrodków detencyjnych w państwach członkowskich. Rosja ratyfikowała traktat w 1998 roku, dwa lata po przystąpieniu do Rady Europy, która promuje demokrację, prawa człowieka i praworządność.

Rosja została wydalona z Rady Europy w marcu 2022 roku po zawieszeniu jej członkostwa w związku z pełnowymiarową inwazją na Ukrainę. W tym samym roku Rosja wycofała się również z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, rezygnując z obowiązku uznawania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

W wielu przypadkach Kreml stosował tortury wobec więźniów politycznych, w tym wobec lidera opozycji Aleksieja Nawalnego, który zmarł w 2024 roku w kolonii karnej za kołem podbiegunowym. Ofiarami byli również ukraińscy więźniowie przetrzymywani w niewoli.  Wycofanie się Rosji z europejskiej konwencji o zakazie tortur zdaniem niektórych obrońców praw człowieka jest w dużej mierze symboliczną formalnością, biorąc pod uwagę pogarszającą się sytuację w zakresie praw człowieka w tym kraju.

Czytaj więcej

Wiktoria Roszczyna została porwana przez Rosjan, gdy prowadziła śledztwo na okupowanych terenach Ukr
Konflikty zbrojne
Rosjanie zwrócili ciało ukraińskiej dziennikarki. Usunięte narządy i ślady tortur

Zespół  ds. Zwalczania Tortur: Koniec monitorowania praw człowieka w Rosji

Zespół  ds. Zwalczania Tortur, rosyjska organizacja pozarządowa wpisana do rejestru zagranicznych agentów, ostrzegła, że ​​wycofanie się z konwencji może pogorszyć warunki w rosyjskich więzieniach.  Organizacja stwierdziła, że ​​konwencja pomogła zmniejszyć przeludnienie, poprawić warunki w koloniach karnych i zapewnić lepszą ochronę niektórym więźniom.

Reklama
Reklama

„Wycofanie się Rosji z konwencji  oznacza ostateczny demontaż europejskiego systemu monitorowania praw człowieka w tym kraju. Decyzja ta pozbawia więźniów ostatniej formalnej ochrony międzynarodowej i toruje drogę do dalszego pogorszenia warunków w zakresie praw człowieka” – poinformowała grupa na Telegramie.

Czym jest europejska konwencja o zakazie stosowania tortur

Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania jest to narzędzie służące do zwalczania tortur w miejscach pozbawienia wolności: aresztach, więzieniach, szpitalach psychiatrycznych – placówkach zamkniętych. Organem Konwencji jest Komitet. Nie rozpatruje on spraw, lecz przeprowadza wizyty w takich zamkniętych miejscach w różnych krajach i przedstawia państwom rekomendacje dotyczące sposobów poprawy sytuacji. Jest to pierwszy w historii organ międzynarodowy specjalizujący się w zapobieganiu torturom.

Czytaj więcej

Łagier koło Władimira, w którym siedzi opozycjonista Aleksiej Nawalny
Społeczeństwo
Za drutem kolczastym. Wstrząsające nagrania z rosyjskich łagrów

Rosja formalnie uczestniczyła w Konwencji przez 27 lat: od 1998 do 2025 roku. Był to okres, w którym kraj ten zintegrował się z europejskimi strukturami ochrony praw człowieka i zademonstrował gotowość do międzynarodowej kontroli przestrzegania podstawowych standardów humanitarnych. W ciągu tych lat  Europejski Komitet Zapobiegania Torturom  odwiedził Rosję 30 razy (ostatnia wizyta miała miejsce w 2021 roku) i przygotował 27 raportów z wyników wizyt. Tylko cztery z nich zostały upublicznione – publikacja wymaga zgody państwa przyjmującego.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Rosja Organizacje Rada Europy

Europejska konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjęta w 1987 roku, zezwala na inspekcje ośrodków detencyjnych w państwach członkowskich. Rosja ratyfikowała traktat w 1998 roku, dwa lata po przystąpieniu do Rady Europy, która promuje demokrację, prawa człowieka i praworządność.

Rosja została wydalona z Rady Europy w marcu 2022 roku po zawieszeniu jej członkostwa w związku z pełnowymiarową inwazją na Ukrainę. W tym samym roku Rosja wycofała się również z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, rezygnując z obowiązku uznawania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Pozostało jeszcze 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk podczas Rady Gabinetowej
Polityka
Pierwsza Rada Gabinetowa w kadencji Karola Nawrockiego. Od razu zwrócił się do Donalda Tuska
Marek Magierowski
Polityka
Marek Magierowski: decyzja Karola Nawrockiego będzie miała długofalowe konsekwencje
Muzeum Getta Warszawskiego
Polityka
Muzeum Getta Warszawskiego zwalnia wybitnego historyka. Obawia się porównań do Gazy?
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Prezydent Karol Nawrocki
Polityka
Burza po wypowiedzi ukraińskiego dziennikarza o Karolu Nawrockim. Witalij Mazurenko stracił pracę
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie