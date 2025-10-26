Aktualizacja: 26.10.2025 18:34 Publikacja: 26.10.2025 17:29
Władimir Putin miał na sobie mundur
Władimir Putin odwiedził jedno z dowództw połączonych sił rosyjskiego wojska – dokładna lokalizacja nie została podana do publicznej wiadomości. Rosyjski przywódca spotkał się z szefem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej gen. Walerijem Gierasimowem oraz dowódcami zgrupowań biorących udział w wojnie na Ukrainie.
– Wszyscy oni złożyli naczelnemu dowódcy szczegółowy raport o sytuacji na linii frontu – poinformował rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow, dodając, że Putin otrzymał „pełną informację o bieżącej sytuacji”.
Kreml udostępnił nagranie przedstawiające spotkanie Putina z Gierasimowem. Widać na nim, że rosyjski przywódca był ubrany w mundur. Putin chwalił rosyjskie siły nuklearne. – Jeśli chodzi o szkolenie strategicznych sił uderzeniowych, po raz kolejny potwierdziliśmy niezawodność rosyjskiej tarczy jądrowej – powiedział w niedzielę.
Rosyjski przywódca omówił testy pocisku manewrującego Burewiestnik o napędzie jądrowym. Przekazał, iż rosyjscy specjaliści mówili mu kiedyś, że skonstruowanie takiej broni prawdopodobnie nigdy nie będzie możliwe. – To unikatowy produkt, którego nikt na świecie nie posiada – podkreślił.
Władimir Putin polecił gen. Gierasimowowi podjęcie decyzji w sprawie klasyfikacji nowego pocisku oraz rozpoczęcie przygotowania infrastruktury niezbędnej do rozmieszczenia systemu Burewiestnik w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Mówił, że decydujące testy zostały zakończone, a broń jest gotowa do dalszych prac przygotowawczych.
Z kolei szef rosyjskiego Sztabu Generalnego oświadczył, że podczas testów przeprowadzonych 21 października Burewiestnik pokonał dystans 14 tys. kilometrów i przebywał w powietrzu przez ok. 15 godzin. Gierasimow zaznaczył, że „to nie jest limit”.
W 2018 r. Władimir Putin ogłosił, że Rosja opracowała napęd jądrowy, który będzie można wykorzystać w pociskach manewrujących. Mówił wówczas, że nowe rakiety będą latały na niskim pułapie, będą cechowały się obniżoną wykrywalnością i nieprzewidywalnym torem lotu oraz będą w stanie przenosić głowice jądrowe. Nazwa nowej broni została wybrana po głosowaniu zorganizowanym w serwisie internetowym Ministerstwa Obrony Rosji.
Test Burewiestnika oraz ćwiczenia rosyjskiej triady nuklearnej przeprowadzono po tym, jak Biały Dom ogłosił, że spotkanie przywódców USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina, które miało odbyć się w Budapeszcie, nie zostanie zorganizowane w najbliższej przyszłości. Stany Zjednoczone ogłosiły sankcje na rosyjskie koncerny naftowe Rosnieft i Łukoil oraz ich spółki zależne.
Władimir Putin i gen. Walerij Gierasimow
Rosja utrzymuje, że pocisk 9M730 Burewiestnik, w nazewnictwie NATO znany jako SSC-X-9 Skyfall, jest „nie do zatrzymania” dla obecnych i przyszłych systemów obrony powietrznej, a jego zasięg jest praktycznie nieograniczony.
Na spotkaniu z wojskowymi Władimir Putin usłyszał o sukcesach armii rosyjskiej w wojnie na Ukrainie, którą Kreml nazywa „specjalną operacją wojskową”. Gen. Walerij Gierasimow mówił, że Rosjanie okrążyli Kupiańsk od zachodu, a żołnierze zgrupowania „Północ” posuwają w kierunku południowej części Wołczańska i zajęli ok. 70 proc. miasta.
