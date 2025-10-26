Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Rosja przeprowadziła test pocisku o napędzie jądrowym. Władimir Putin: Nikt takiego nie ma

Rosja przeprowadziła zakończony powodzeniem test swojego nowego pocisku manewrującego Burewiestnik o napędzie jądrowym – poinformował Władimir Putin. Moskwa utrzymuje, że to unikatowa broń, za pomocą której można razić cele w dowolnym miejscu na Ziemi, omijając istniejące systemy obrony przeciwrakietowej.

Publikacja: 26.10.2025 17:29

Władimir Putin miał na sobie mundur

Władimir Putin miał na sobie mundur

Foto: Kremlin.ru/Handout via REUTERS

Jakub Czermiński

Władimir Putin odwiedził jedno z dowództw połączonych sił rosyjskiego wojska – dokładna lokalizacja nie została podana do publicznej wiadomości. Rosyjski przywódca spotkał się z szefem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej gen. Walerijem Gierasimowem oraz dowódcami zgrupowań biorących udział w wojnie na Ukrainie.

– Wszyscy oni złożyli naczelnemu dowódcy szczegółowy raport o sytuacji na linii frontu – poinformował rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow, dodając, że Putin otrzymał „pełną informację o bieżącej sytuacji”.

Czytaj więcej

Donald Trump
Polityka
Donald Trump karze Rosję na poważnie

9M730 Burewiestnik, nowy rosyjski pocisk o napędzie jądrowym

Kreml udostępnił nagranie przedstawiające spotkanie Putina z Gierasimowem. Widać na nim, że rosyjski przywódca był ubrany w mundur. Putin chwalił rosyjskie siły nuklearne. – Jeśli chodzi o szkolenie strategicznych sił uderzeniowych, po raz kolejny potwierdziliśmy niezawodność rosyjskiej tarczy jądrowej – powiedział w niedzielę.

Rosyjski przywódca omówił testy pocisku manewrującego Burewiestnik o napędzie jądrowym. Przekazał, iż rosyjscy specjaliści mówili mu kiedyś, że skonstruowanie takiej broni prawdopodobnie nigdy nie będzie możliwe. – To unikatowy produkt, którego nikt na świecie nie posiada – podkreślił.

Reklama
Reklama

Władimir Putin polecił gen. Gierasimowowi podjęcie decyzji w sprawie klasyfikacji nowego pocisku oraz rozpoczęcie przygotowania infrastruktury niezbędnej do rozmieszczenia systemu Burewiestnik w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Mówił, że decydujące testy zostały zakończone, a broń jest gotowa do dalszych prac przygotowawczych.

Rosja: Udany test nowego pocisku manewrującego

Z kolei szef rosyjskiego Sztabu Generalnego oświadczył, że podczas testów przeprowadzonych 21 października Burewiestnik pokonał dystans 14 tys. kilometrów i przebywał w powietrzu przez ok. 15 godzin. Gierasimow zaznaczył, że „to nie jest limit”.

W 2018 r. Władimir Putin ogłosił, że Rosja opracowała napęd jądrowy, który będzie można wykorzystać w pociskach manewrujących. Mówił wówczas, że nowe rakiety będą latały na niskim pułapie, będą cechowały się obniżoną wykrywalnością i nieprzewidywalnym torem lotu oraz będą w stanie przenosić głowice jądrowe. Nazwa nowej broni została wybrana po głosowaniu zorganizowanym w serwisie internetowym Ministerstwa Obrony Rosji.

Test Burewiestnika oraz ćwiczenia rosyjskiej triady nuklearnej przeprowadzono po tym, jak Biały Dom ogłosił, że spotkanie przywódców USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina, które miało odbyć się w Budapeszcie, nie zostanie zorganizowane w najbliższej przyszłości. Stany Zjednoczone ogłosiły sankcje na rosyjskie koncerny naftowe Rosnieft i Łukoil oraz ich spółki zależne.

Władimir Putin i gen. Walerij Gierasimow

Władimir Putin i gen. Walerij Gierasimow

Foto: Kremlin.ru/Handout via REUTERS

Reklama
Reklama

Rosja utrzymuje, że pocisk 9M730 Burewiestnik, w nazewnictwie NATO znany jako SSC-X-9 Skyfall, jest „nie do zatrzymania” dla obecnych i przyszłych systemów obrony powietrznej, a jego zasięg jest praktycznie nieograniczony.

Na spotkaniu z wojskowymi Władimir Putin usłyszał o sukcesach armii rosyjskiej w wojnie na Ukrainie, którą Kreml nazywa „specjalną operacją wojskową”. Gen. Walerij Gierasimow mówił, że Rosjanie okrążyli Kupiańsk od zachodu, a żołnierze zgrupowania „Północ” posuwają w kierunku południowej części Wołczańska i zajęli ok. 70 proc. miasta.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Służby Mundurowe Wojsko Miejsca Regiony Europa Rosja Osoby Władimir Putin

Władimir Putin odwiedził jedno z dowództw połączonych sił rosyjskiego wojska – dokładna lokalizacja nie została podana do publicznej wiadomości. Rosyjski przywódca spotkał się z szefem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej gen. Walerijem Gierasimowem oraz dowódcami zgrupowań biorących udział w wojnie na Ukrainie.

– Wszyscy oni złożyli naczelnemu dowódcy szczegółowy raport o sytuacji na linii frontu – poinformował rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow, dodając, że Putin otrzymał „pełną informację o bieżącej sytuacji”.

Pozostało jeszcze 85% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Materiał Promocyjny
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Miejsce odnalezienia szczątków drona zabezpiecza kazachska policja (fot. ilustracyjna)
Wojsko
Eksplozja obcego drona w Kazachstanie. Z jakiego kraju nadleciała maszyna?
Prof. Michał Żmihorski
Wojsko
Czym jest Zielona Tarcza Wschód? Rozmowa z prof. Michałem Żmihorskim, współtwórcą koncepcji
Rozwój projektów antydronowych w Polsce może przyspieszyć
Wojsko
Rozwój projektów antydronowych w Polsce może przyspieszyć
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Pojazdy wojskowe przewożące personel sił powietrznych z holenderskiej 11. Brygady Aeromobilnej
Wojsko
Najpierw auta na białoruskich numerach, potem tajemnicze drony. Incydent zakłócił ćwiczenia w Polsce
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Materiał Promocyjny
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Reklama
Reklama
e-Wydanie