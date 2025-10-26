Władimir Putin odwiedził jedno z dowództw połączonych sił rosyjskiego wojska – dokładna lokalizacja nie została podana do publicznej wiadomości. Rosyjski przywódca spotkał się z szefem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej gen. Walerijem Gierasimowem oraz dowódcami zgrupowań biorących udział w wojnie na Ukrainie.

– Wszyscy oni złożyli naczelnemu dowódcy szczegółowy raport o sytuacji na linii frontu – poinformował rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow, dodając, że Putin otrzymał „pełną informację o bieżącej sytuacji”.

9M730 Burewiestnik, nowy rosyjski pocisk o napędzie jądrowym

Kreml udostępnił nagranie przedstawiające spotkanie Putina z Gierasimowem. Widać na nim, że rosyjski przywódca był ubrany w mundur. Putin chwalił rosyjskie siły nuklearne. – Jeśli chodzi o szkolenie strategicznych sił uderzeniowych, po raz kolejny potwierdziliśmy niezawodność rosyjskiej tarczy jądrowej – powiedział w niedzielę.

Rosyjski przywódca omówił testy pocisku manewrującego Burewiestnik o napędzie jądrowym. Przekazał, iż rosyjscy specjaliści mówili mu kiedyś, że skonstruowanie takiej broni prawdopodobnie nigdy nie będzie możliwe. – To unikatowy produkt, którego nikt na świecie nie posiada – podkreślił.