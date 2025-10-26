Trump poszedł dalej. Mimo spadających sondaży w USA i perspektywy wyborów do Kongresu za rok, wprowadził sankcje, które potencjalnie mogą bardzo ograniczyć rosyjski eksport paliw. Rosnieft i Łukoil wysyłają około połowy rosyjskiej sprzedaży ropy za granicę. Ta finansuje zaś ok. 40 proc. rosyjskiego budżetu i 20 proc. dochodu narodowego.

Dlaczego amerykański prezydent się na to zdecydował? Decyzja zapadła niedługo po kolejnej rozmowie telefonicznej z Putinem. Trump tłumaczył: „Za każdym razem, kiedy z nim mam kontakt, wszystko przebiega dobrze. Ale potem okazuje się, że w niczym nie chce ustąpić. Doszedłem do wniosku, że to jest moment na podjęcie działań”.

Jeśli USA obalą reżim w Wenezueli, sankcje na Rosję mogą zostać trwale utrzymane

Czy jednak rzeczywiście uda się ograniczyć środki finansowe, które finansują rosyjską machinę wojenną, nie jest jednak pewne. Po pierwsze, sankcje mają wejść w życie dopiero za miesiąc, pod koniec listopada. Teoretycznie więc Putin może pójść na ustępstwa i Trump może się wycofać z ogłoszonych środków. To jednak mało prawdopodobne. Rosyjski dyktator sam oświadczył, że sankcje „nie zmienią jego kalkulacji wojennych”.

Po wtóre, nie wiadomo, jak na długą metę zareagują kontrahenci Rosnieftu i Łukoilu. Zaraz po rozpoczęciu inwazji w lutym 2022 r. Moskwa została co prawda zasadniczo odcięta od europejskiego rynku ropy i gazu. Ale sprawnie zdołała przekierować sprzedaż do innych państw, przede wszystkim Indii i Chin.

Zaraz po ogłoszeniu sankcji w miniony piątek czołowe chińskie porty i kontrahenci wstrzymali import rosyjskiej ropy. Podobnie uczynili importerzy indyjscy, w tym największy z nich: Reliance. Nie da się jednak wykluczyć, że z czasem spróbują wznowić zakup taniej rosyjskiej ropy, w szczególności za pośrednictwem małych firm, które nie muszą być powiązane z rynkiem dolarowym. Bardzo wiele zależy więc od tego, do jakiego stopnia Waszyngton będzie egzekwował wprowadzone regulacje.