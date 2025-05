USA rozpoczną rozmowy o redukcji swoich wojsk w Europie. "Jeszcze w tym roku"

Whitaker: Nie będziemy już mieć cierpliwości

- To się stanie i stanie się teraz. Proces będzie uporządkowany, ale nie będziemy już mieć cierpliwości do ociągania się w tej kwestii... Musimy po prostu przepracować praktyczne konsekwencje - powiedział Whitaker.



Ambasador zapewnił jednak, że Stany Zjednoczone nie wycofają się z Sojuszu Północnoatlantyckiego i nadal będą w nim "wspaniałymi przyjaciółmi i wspaniałymi sojusznikami". Przestrzegł przy tym Unię Europejską przed ograniczaniem dostępu firm spoza UE do europejskich zakupów sprzętu obronnego. Stwierdził, że podważyłoby to interoperacyjność NATO, spowolniłoby proces przezbrajania Europy, podniosłoby koszty i ograniczyło innowacyjność.

Stany Zjednoczone w NATO coraz dalej od Europy

W marcu gazeta „The Atlantic” poinformowała, że ​​Hegseth i wiceprezydent JD Vance skarżyli się na europejskich sojuszników. Według doniesień magazynu „The Atlantic” Hegseth stwierdził, że "pasożytnictwo Europy jest żałosne”.

Takie komentarze zaostrzyły obawy Europejczyków dotyczące zaangażowania USA w NATO. Doszła do tego niechęć Trumpa do dalszego wspierania Ukrainy w jej walce z Rosja oraz groźby ograniczenia pkt. 5 NATO, czyli klauzuli obrony zbiorowej do tych państw, które wydają odpowiednio dużo na obronność. Jeszcze podczas kampanii wyborczej, w lutym 2024 roku, przyszły prezydent USA mówił, że w przypadku zaatakowania przez Rosję kraju NATO, który zbyt mało przeznacza na własną obronę, pozwoliłby jej "robić, co chce".