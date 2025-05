Wróćmy do USA. Sekretarz obrony Pete Hegseth właśnie ogłosił, że chce zredukować liczbę czterogwiazdkowych generałów o 20 proc. Co pan na to?

Podkreślę tylko na początku, że ja nie wspieram ani nie krytykuję tej administracji, nie zajmuję się polityką. Ta ekipa doszła do władzy, zapowiadając zmiany. Szybkie i duże. I teraz to zaczynają robić. Jeśli decydują się na zmiany i mają to przemyślane, bo taką zmianę trzeba zrobić z powodów A, B i C, no to powinniśmy z tym żyć. To jest to, co robią rządy, a nasze wybory powszechne mają swoje konsekwencje. Ale robienie zmiany tylko po to, by móc powiedzieć, że zrobiliśmy zmianę, to nie jest dobra sprawa. Musimy się przyglądać temu, jak oni te zmiany wprowadzają.

W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia, że USA rezygnują z obsadzania stanowiska SACEUR-a, czyli naczelnego dowódcy sojuszniczego w Europie, które od zawsze sprawowali generałowie amerykańscy.

Ta inicjatywa już umarła, Biały Dom stwierdził oficjalnie, że SACEUR dalej będzie Amerykaninem.

A dlaczego pana zdaniem w ogóle pojawiły się pomysły, by zrezygnować z obsadzania tego stanowiska?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, co robi SACEUR, i tego, że amerykańska broń jądrowa zawsze będzie pod kontrolą amerykańskich oficerów. Myślę, że to było nie do końca przemyślane.

Z europejskiej perspektywy oczywiste jest, że amerykańskie wojska powinny zostać w Europie. A jak to wygląda z perspektywy Waszyngtonu – jakie Amerykanie mają korzyści z obecności na Starym Kontynencie?

Powinny tu zostać. Czołowi historycy piszący o I i II wojnie światowej mają jeden wspólny wniosek: opóźnione zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w oba te konflikty skończyło się tym, że światowa gospodarka zapłaciła za to więcej pieniędzy, że amerykańska gospodarka zapłaciła za to więcej i że zginęło więcej żołnierzy, w tym amerykańskich. W obu wypadkach przez to opóźnienie zaangażowania zginęło także więcej europejskich cywilów. Nie warto się spóźnić po raz trzeci, bo to za dużo kosztuje. Chcemy być po dobrej stronie historii, a nie tak jak w czasie tych wcześniejszych wojen.