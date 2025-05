Innym potencjalnym kontraktem wartym miliardy złotych, z którego mógłby się cieszyć francuski przemysł, a dokładniej Naval Group, jest zakup przez Polskę trzech okrętów podwodnych w programie „Orka”. Najpewniej będzie on przeprowadzony w formule międzyrządowej. Wydaje się, że w ostatnich tygodniach francuska propozycja w tym obszarze znacząco się polepszyła i z punktu widzenia współpracy m.in. przemysłowej czy wojskowej jest porównywalna z innymi ofertami. Wygląda na to, że ten wybór to będzie głównie decyzja polityczna polskiego rządu i patrząc głównie przez taki pryzmat, Francuzi na pewno mają szanse.

Amunicja i pociski również na stole w traktacie polsko-francuskim

Gdzie jeszcze polsko-francuska współpraca może się zacieśnić w obszarze zbrojeniowym? Polska Grupa Zbrojeniowa powinna w najbliższych tygodniach wybrać partnera strategicznego, z którym będzie budować zdolności produkcji pocisków wielkokalibrowych. Głównie chodzi o amunicję artyleryjską 155 mm. Środki mają pochodzić z nadzorowanego przez Ministerstwo Aktywów Państwowych Funduszu Inwestycji Kapitałowych i mowa o ok. 2,5 mld zł. PGZ rozmawia z partnerami z Turcji, Czech i Słowacji oraz właśnie z francusko-niemieckim KNDS. Także ten wybór nie byłby specjalnym zaskoczeniem ani kontrowersją.

Wreszcie piąty obszar, o którym rozmawiano, to współpraca w zakresie rozwoju pocisków balistycznych dalekiego zasięgu mających razić cele przeciwnika w odległości nawet tysiąca km. Zapewne by się to odbyło w ramach programu ELSA, który został zainicjowany właśnie przez Polskę i Francję oraz Niemcy i Włochy.

O ile pierwsze trzy obszary sprowadzają się głównie do tego, że Wojsko Polskie miałoby kupować francuskie uzbrojenie, o tyle w kwestii amunicji artyleryjskiej i pocisków balistycznych przed polskim przemysłem faktycznie stoi szansa, by pewne zdolności pozyskać.

Jakie są szanse na realizację kooperacji w tych obszarach? Wydaje się, że całkiem spore. – Co ważne, żaden z tych obszarów, może poza latającymi cysternami, nie wchodzi w konflikt z propozycjami amerykańskiego przemysłu – mówi jeden z naszych rozmówców znających kulisy sprawy. Takie podejście umożliwia polskiemu rządowi intensyfikację współpracy z Francją bez drażnienia nieprzewidywalnej obecnie administracji amerykańskiej. To właśnie zmiana za Atlantykiem jest jedną z głównych przyczyn większych szans zbliżenia Warszawy i Paryża.