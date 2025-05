Jednak szanse na zawarcie nowego traktatu z Berlinem wydają się ograniczone z powodu obaw po polskiej stronie. – Należałoby w tym dokumencie wpisać szereg kwestii, które wciąż pozostają bardzo drażliwe – można usłyszeć po polskiej stronie.

Z obowiązującego teraz traktatu z 1991 roku wykluczono kwestie majątkowe. Do dziś nie zostały one jednak rozwiązane. Emocje wywołuje kwestia reparacji. Rosnąca w siłę Alternatywa dla Niemiec (AfD) uważa, że należałoby do nich zaliczyć także prywatny majątek utracony przez Niemców, którzy mieszkali na ziemiach przejętych w 1945 roku przez Polskę. Przeprowadzenie wyliczeń w tej sprawie zlecił jeszcze w latach sześćdziesiątych Willy Brandt. W grudniu 1970 roku kanclerz przyjechał do Warszawy, aby formalnie uznać granicę na Odrze i Nysie. Był uzbrojony we wspomniane dane. Obawiał się, że Władysław Gomułka podejmie kwestie reparacji. Ostatecznie do tego nie doszło. Dziś trudno oceniać, jaka według Niemców jest wartość utraconych prywatnych dóbr i jak to się ma do reparacji, o które mogłaby postulować Polska.

Innym problemem jest wciąż nieuregulowany status polskiej mniejszości w Niemczech. Już w traktacie z 1991 roku zapisano, że jej prawa będą takie same jak niemieckiej mniejszości w Polsce. Do dziś jednak do tego nie doszło.

Łatwiejszym rozwiązaniem może okazać się umowa ograniczona do spraw obronnych

– Prace nad traktatem są w lesie. Nie wiadomo, czy powstanie – mówią „Rz” polskie źródła dyplomatyczne. Nasi rozmówcy wskazują jednak, że także w relacjach między Francją a Niemcami musiało minąć aż 56 lat, zanim zawarty przez generała De Gaulle’a i Konrada Adenauera traktat elizejski zastąpił podpisany w 2019 r. przez Emmanuela Macrona i Angelę Merkel traktat z Akwizgranu.