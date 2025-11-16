Do zdarzenia doszło w niedzielę rano, około godziny 7:39. „Maszynista pociągu zgłosił telefonicznie nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej w rejonie miejscowości Życzyn, pow. garwoliński, w pobliżu stacji PKP Mika. W chwili zdarzenia w pociągu znajdowało się dwóch pasażerów oraz kilku członków obsługi. Nikt nie odniósł obrażeń” – przekazała we wpisie opublikowanym w serwisie X Komenda Wojewódzka Policji.

W komunikacie poinformowano także, że na miejsce zdarzenia skierowano odpowiednie służby, między innymi funkcjonariuszy policji. „Wstępne oględziny wykazały uszkodzenie fragmentu torowiska, które spowodowało zatrzymanie pociągu. Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruch kolejowy w tym rejonie został czasowo wstrzymany” – czytamy.

Sobolew-Życzyn: Mogą wystąpić opóźnienia pociągów. Powodem uszkodzone tory

Do sprawy w rozmowie z TVN24 odniosła się podkomisarz Małgorzata Pychner, rzeczniczka garwolińskiej policji. Jak przekazała, ruch kolejowy w tym rejonie odbywa się sąsiednim torem. Rusłana Krzemińska – rzeczniczka prasowa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. – poinformowała zaś po godzinie 13.00, że na miejscu zdarzenia nadal trwają tam prace służb. – Ruch nie został wstrzymany, jeździmy po jednym torze – podkreśliła.