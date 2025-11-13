Reklama
Jak rozmawia ze sobą młodzież? Oto kandydaci do Młodzieżowego Słowa Roku 2025

Wydawnictwo PWN, organizator plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku ogłosił listę 15 nominowanych słów i zwrotów. Na liście znalazły się m.in. „6 7”, „klasa” i „szponcić/szpont”, „lowkey”, „skibidi” i „tuff”. Co oznaczają te sformułowania i jak się nimi posługiwać?

Publikacja: 13.11.2025 13:35

Jakim językiem rozmawia ze sobą młodzież?

Jakim językiem rozmawia ze sobą młodzież?

Foto: Adobe Stock

Bartosz Lewicki

„6-7” 

O tytuł Młodzieżowego Słowa Roku 2025 walczy m.in. „6-7” (zapisywane także jako: 67, 6 7, six seven, sześć siedem). Jak wyjaśnia PWN, wiele zależy od kontekstu jego użycia. 6-7 może być żartem, sygnałem radości, wyrazem ekscytacji lub tylko podtrzymywać komunikacyjny kontakt. A skąd się wzięło? Z piosenki Jemille'a Edwardsa, znanego jako Skrilla, amerykańskiego rapera z dzielnicy Kensington w Filadelfii. „6-7, I just bipped right on the highway, skrrt, uh” (6-7, właśnie zatrąbiłem na autostradzie, skrrt, uh)) – śpiewał w piosence „Doot Doot”. Określenie zyskało popularność dzięki nagraniom z udziałem koszykarza LaMelo Balla i wiralowego klipu, ukazującego chłopca krzyczącego „six-seven” i poruszającego rytmicznie rękami w górę i dół (mem „6 7 Kid”).

„Brainrot”

Na liście określeń, które weszły do finału znalazł się „brainrot”. Słowo to określa „gnicie mózgu”, stan po zapoznaniu się ze specyficznymi, nie najwyższych lotów treściami, tworzonymi przez niektórych użytkowników serwisu TikTok. Jak wyjaśnia PWN, nazywa się tak „praktykę generowania i pochłaniania treści (obrazowych lub językowych) o charakterze wyłącznie rozrywkowym, wiralowym, memicznym niemających określonego znaczenia i celu”.

„Bro”

Internauci zgłosili także słowo „bro”, które oznacza „kolegę, ziomka, bliskiego znajomego, prawie jak brata”. To skrót angielskiego słowa „brother”.

„Fr”

Na liście określeń nominowanych do Młodzieżowego Słowa Roku 2025 znalazło się sformułowanie „fr”, czyli po prostu skrót od słów „for real” – „naprawdę”. Można go użyć na potwierdzenie swoich słów, jako potwierdzenie słów rozmówcy w znaczeniu „zgadzam się”, „pełna zgoda” lub jako ironiczne pytanie – „no naprawdę?”. Niekiedy pojawia się w formie „fr fr”.

„Freaky”

Kolejne nominowane słowo to „freaky”, pochodzące z języka angielskiego, a oznaczające „dziwaczny, osobliwy, nieco przerażający”. Określa się tak zjawiska lub sytuacje przekraczające normy estetyczne i społeczne. Można tak określić także styl osób, ich zachowania, jakąś treść, wszystko, co zaskakuje czymś nietypowym. Można stopniować słowo – „trochę freaky”, określać nim jakiś styl – „freaky vibe” lub konkretną osobą – np. „freaky girl”.

„GOAT”

Wśród słów nominowanych już w poprzednich latach do Młodzieżowego Słowa Roku, które powróciło na listę jest „GOAT”, skrótowiec od angielskich słów „Greatest Of All Time”, oznaczający kogoś najlepszego w jakiejś dziedzinie, osobę nie do pobicia, niepokonaną, „mistrza wszechczasów”. Określenie to wywodzi się z terminologii sportowej, ale stało się używane szerzej, również przy użyciu zdrobnienia „goacik”. Często towarzyszy  temu słowu, zapisywanemu także jako „G.O.A.T.” emoji kozy (bo „koza” po angielsku to właśnie „goat”. 

„Klasa”

 „Klasa” oznacza wysoki poziom, a jego przeciwieństwem jest „obciach”. Często występuje w tytułach lub treści filmów, zamieszczanych w serwisach społecznościowych, w których zadaje się pytanie o jakieś zjawisko lub sytuację, opatrując to pytaniem: „klasa czy obciach?”. Jak zauważa PWN, samo słowo w tym znaczeniu nie jest nowe i wywodzi się od określenia jakiejś pozytywnej sytuacji mianem „pierwsza klasa”.

„Lowkey”

Jednym z nominowanych słów jest „lowkey”, oznaczające „trochę, subtelnie, po cichu, do pewnego stopnia, stonowanie”. Używane jest do wyrażania powściągliwych, stonowanych opinii. To zapożyczenie z angielskiego, gdzie oprócz „low-key” istnieje także potoczne „high-key”, czyli „intensywny”. Oba słowa pochodzą z terminologii fotograficznej i muzycznej.

„OKPA”

W finale znalazło się również wyrażenie „OKPA”, będące połączeniem międzynarodowego wyrazu aprobaty „OK” i polskiego pożegnania „pa”. „OKPA” wymawiane jest jako „okpa/okejpa/okipa” lub z dodatkiem łącznika „to”: „okejtopa/okitopa”, a zapisywane bardzo często bez odstępów.

„Skibidi”

„Skibidi” to również słowo, które powróciło na listę nominacji. Co oznacza? Wyraża emocje mówiącego, jest używane, by zasygnalizować – w zależności od kontekstu – że coś jest atrakcyjne, ciekawe, śmieszne, dziwne, pokręcone.

„Slay”

W finale znalazło się powtórnie znane z poprzednich edycji plebiscytów słowo „slay” (z angielskiego „niszczyć, gromić”), które oznacza „świetnie, znakomicie, doskonale”. To określenie czegoś, co robi wrażenie; może też być wyrazem podziwu dla kogoś, kto wyróżnia się atrakcyjnym wyglądem lub jakąś umiejętnością. Czasem bywa też pochwałą sposobu wykonania czegoś.

„Szacun”

W finale zagłosować można także na słowo „szacun”, skrót od „szacunek”, pozytywne, wyrażające aprobatę, uznanie, podziw. 

„Szpont/szponcić”

„Szponcić/szpont” to z kolei określenie, używane dla wyrażenia dezaprobaty. „Szponcić” oznacza tyle, co „robić coś niewłaściwego, szkodliwego, wygłupiać się, cwaniaczyć”. PWN zauważa, że słowo to występowało również w miejskich gwarach i w języku przestępczym w znaczeniu „kombinować, intrygować, powodować nieporozumienia”. Równie dobrze można tak wyrazić również podziw dla jakichś ciekawych, szalonych, nietuzinkowych działań. 

„Tuff”

Jednym ze zgłoszonych przez internautów słów, które mają szansę stać się Młodzieżowym Słowem Roku 2025 jest „tuff”, oznaczające „trudny, ciężki” i pochodzące – jak wyjaśnia PWN – od angielskiego słowa „tough”. Nabrało również pozytywnego wydźwięku, określającego wielką wagę jakiegoś zjawiska, mogącego być  „atrakcyjnym, imponującym lub fajnym”. Można tak określić zarówno spodnie – np. „tuff spodnie”, „megatufiaste spodnie”, ale również nowy album, który można nazwać „giga tuff”. Niekiedy bywa używane ironicznie. 

„Twin”

Ostatnim ze zgłoszonych w plebiscycie słów jest „twin”. To osoba, z którą czuje się silną więź, podzielająca upodobanie, idealnie dopasowana. Można powiedzieć tak o przyjacielu lub przyjaciółce, ale także o idealnie dopasowanym partnerze lub partnerce. Wyraz ten pochodzi z języka angielskiego i oznacza bliźniaka. 

Jak wyłaniano finałowe słowa?

Kandydatów do Młodzieżowego Słowa Roku 2025 wyłoniono spośród najczęściej zgłaszanych przez internautów propozycji. W skład jury plebiscytu wchodzą językoznawcy specjalizujący się w młodzieżowej polszczyźnie: prof. dr hab. Anna Wileczek z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. dr hab. Marek Łaziński z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Ewa Kołodziejek z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Bartek Chaciński, zastępca redaktora naczelnego „Polityki”. Jurorów wspiera doradczy zespół młodzieżowy z Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży oraz przedstawiciele PWN.

Spośród słów i wyrażeń finałowych wybrany zostanie przez internautów zwycięzca, Młodzieżowe Słowo Roku 2025. Można na nie głosować do 30 listopada do godz. 23:00 na stronie sjp.pwn.pl/msr, a wyniki dziesiątej edycji plebiscytu PWN poznamy w grudniu. 

Młodzieżowym Słowem Roku 2024 zostało „sigma” – określające osobę odnoszącą sukcesy, podziwianą, pewną siebie, wierną wyznaczonym zasadom. 

Źródło: rp.pl

