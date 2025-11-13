Jak rozmawia ze sobą młodzież? Oto kandydaci do Młodzieżowego Słowa Roku 2025

„Fr”

Na liście określeń nominowanych do Młodzieżowego Słowa Roku 2025 znalazło się sformułowanie „fr”, czyli po prostu skrót od słów „for real” – „naprawdę”. Można go użyć na potwierdzenie swoich słów, jako potwierdzenie słów rozmówcy w znaczeniu „zgadzam się”, „pełna zgoda” lub jako ironiczne pytanie – „no naprawdę?”. Niekiedy pojawia się w formie „fr fr”.

„Freaky”

Kolejne nominowane słowo to „freaky”, pochodzące z języka angielskiego, a oznaczające „dziwaczny, osobliwy, nieco przerażający”. Określa się tak zjawiska lub sytuacje przekraczające normy estetyczne i społeczne. Można tak określić także styl osób, ich zachowania, jakąś treść, wszystko, co zaskakuje czymś nietypowym. Można stopniować słowo – „trochę freaky”, określać nim jakiś styl – „freaky vibe” lub konkretną osobą – np. „freaky girl”.

„GOAT”

Wśród słów nominowanych już w poprzednich latach do Młodzieżowego Słowa Roku, które powróciło na listę jest „GOAT”, skrótowiec od angielskich słów „Greatest Of All Time”, oznaczający kogoś najlepszego w jakiejś dziedzinie, osobę nie do pobicia, niepokonaną, „mistrza wszechczasów”. Określenie to wywodzi się z terminologii sportowej, ale stało się używane szerzej, również przy użyciu zdrobnienia „goacik”. Często towarzyszy temu słowu, zapisywanemu także jako „G.O.A.T.” emoji kozy (bo „koza” po angielsku to właśnie „goat”.

„Klasa”

„Klasa” oznacza wysoki poziom, a jego przeciwieństwem jest „obciach”. Często występuje w tytułach lub treści filmów, zamieszczanych w serwisach społecznościowych, w których zadaje się pytanie o jakieś zjawisko lub sytuację, opatrując to pytaniem: „klasa czy obciach?”. Jak zauważa PWN, samo słowo w tym znaczeniu nie jest nowe i wywodzi się od określenia jakiejś pozytywnej sytuacji mianem „pierwsza klasa”.

„Lowkey”

Jednym z nominowanych słów jest „lowkey”, oznaczające „trochę, subtelnie, po cichu, do pewnego stopnia, stonowanie”. Używane jest do wyrażania powściągliwych, stonowanych opinii. To zapożyczenie z angielskiego, gdzie oprócz „low-key” istnieje także potoczne „high-key”, czyli „intensywny”. Oba słowa pochodzą z terminologii fotograficznej i muzycznej.