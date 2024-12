Czytaj więcej Plus Minus Joanna Szczepkowska: Niech żyje sigma! Jeśli można sterować światem, nie wychodząc za próg mieszkania, siedząc w piżamie, to jest dla nas nadzieja.

Dlaczego młodzieżowe słowo roku jest w Polsce tak oczekiwane?

Na to słowo czekają np. copywriterzy, którzy będą proponowali tak zwany real time marketing, czyli reklamy tworzone na bieżąco z tego, co jest akurat popularne. Zwyżkować będzie jedno, drugie, trzecie słowo z czołówki plebiscytu. Zobaczymy hasła reklamowe. Zobaczymy kilka firm, które się będą reklamowały tym słowem. A młodzi uznają, że to słowo będzie dla nich dużo mniej atrakcyjne, bo zostało już sprzedane, zmęczone i poznane dodatkowo przez wszystkich starszych. Przypomnijmy sobie popularne 20 lat temu słowa „wypas” i „wypasiony”. A potem nazwano tak mleko.

Napisał pan, że „młodzież, której język próbują na bieżąco rozszyfrować starsi, zdecydowała się na ostateczną formę buntu. Tworzy słowa pozbawione konkretnego znaczenia”. Skąd taki wniosek?

Mnie się to wydaje formą buntu, dlatego że jeżeli my staramy się dociec, co to znaczy np. skibidi czy azbest i nam się nie udaje, a młodzi ludzie chętnie tego używają i się z nas śmieją.

A co wtedy, gdy ktoś młody tych słów także nie łapie?

Myślę, że jest jakiś rodzaj wykluczenia cyfrowego. To, co my uznajemy za plagę, czyli nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych, przesadne koncentrowanie się na tej sferze, ma też drugą stronę, to znaczy ci ludzie, którzy na przykład zabraniają swoim dzieciom w ogóle korzystania z mediów społecznościowych, chcąc wychować ich na bardziej światłych, mądrych, czytających książki, być może powodują, że będą mniej rozumiały, o co chodzi rówieśnikom.

Ostatnio sporo się mówiło o tym, że młodzi ludzie mają bardzo ubogie słownictwo. My zastanawiamy się nad listą lektur, a oni mają kłopot z ojczystym językiem. Może skupmy się na tym, by w ogóle zaczęli coś czytać.

Myślę, że tak powinno się zrobić. Ale też myślę, że słowa z tego plebiscytu mają jakąś rolę do odegrania, bo one przypominają, że mówimy w języku polskim. I warto by je było wykorzystywać np. na lekcjach języka polskiego. Bo przecież „aura” to rzeczownik, „skibidi” przymiotnik, a „Ojojoj, baka” to takie zawołanie i właściwie musi być z wykrzyknikiem. Dlatego życzyłbym sobie, żeby stały się one tematami lekcji na języku polskim, a być może też na angielskim.