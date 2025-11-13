Pod koniec października w Polskiej Agencji Prasowej odbyła się konferencja poświęcona projektowi „Sieci na dzieci: stop cyberprzemocy”. Fundacja Chaber Polski informowała, że projekt jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN to teraz dementuje), a przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem ministra cyfryzacji.

„Mówienie o cyberprzemocy otwarcie, uczenie rozpoznawania zagrożeń i reagowania na nie to dziś konieczność. Tylko wspólnie, poprzez edukację, empatię i odpowiedzialność, możemy budować bezpieczną przestrzeń dla dzieci i młodzieży” – oświadczyli organizatorzy. W konferencji inaugurującej wydarzenie wzięli udział m.in. wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Maria Mrówczyńska, wiceminister cyfryzacji dr Rafał Rosiński oraz kierowniczka Zespołu ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży przed Zagrożeniami w Internecie (NASK) Ewa Domańska.

Damian „Stifler” Zduńczyk w kampanii „Sieci na dzieci: stop cyberprzemocy”

Zaproszonym na konferencję gościem oraz osobą zaangażowaną w skierowaną do dzieci i młodzieży kampanię był także Damian Zduńczyk, znany też pod pseudonimem „Stifler”, którego organizatorzy przedstawili jako „osobowość medialną”. Zduńczyk brał udział w programie reality show MTV „Warsaw Shore – Ekipa z Warszawy”, walczył też w galach freak-fightowych. W przeszłości mężczyzna opowiadał o swej walce z uzależnieniami. Portal Wirtualnemedia.pl podał, iż od Fundacji Chaber Polski usłyszał, że „zaangażowanie do kampanii kierowanej do dzieci i młodzieży kontrowersyjnego celebryty miało dodać przekazowi autentyczności”.

W ostatnim czasie temat zaangażowania Zduńczyka do kampanii „Sieci na dzieci” stał się głośny, a w mediach pojawiły się doniesienia, że kampania „Sieci na dzieci: stop cyberprzemocy” została zrealizowana na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. W czwartek resort zaprzeczył tym twierdzeniom.