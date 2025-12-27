Nasze dane genetyczne trafiają do Chin. Chaos regulacyjny grozi pacjentom i bezpieczeństwu

Aktualizacja: 27.12.2025 18:02 Publikacja: 27.12.2025 16:09
Zdaniem ekspertów potrzebna jest jedna ustawa o badaniach genetycznych
Eksperci od lat alarmują, że brak regulacji zwiększa ryzyko błędów diagnostycznych, niewłaściwych decyzji medycznych oraz wycieku danych genetycznych, które są niezmienne i dotyczą całych rodzin. Polska nie ratyfikowała także konwencji z Oviedo, regulującej etyczne standardy badań genetycznych.
W efekcie badania mogą zlecać podmioty bez odpowiedniego nadzoru, a wrażliwe dane pacjentów trafiają za granicę, m.in. do Chin.
– Firmy oferujące testy działają często jak zwykłe przedsiębiorstwa, bez kontroli medycznej i weryfikacji kwalifikacji personelu – podkreślała prof. Maria Sąsiadek. Sprzyja to rozwojowi tzw. „garażowych” laboratoriów oraz komercyjnemu wykorzystaniu danych bez zgody pacjentów.
Skutki mogą być poważne – od dyskryminacji po zagrożenia systemowe. Specjaliści ostrzegają, że brak nadzoru nad materiałem genetycznym stwarza ryzyko jego użycia do celów politycznych, gospodarczych, a nawet do konstrukcji broni biologicznej ukierunkowanej na określone grupy ludzi.
Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że projekt ustawy o testach genetycznych jest gotowy i może wejść w życie w 2026 r. Częściowo rozszerzono finansowanie badań, jednak wciąż wiele kluczowych testów – mimo refundowanych terapii celowanych – nie jest opłacanych przez NFZ.
Eksperci liczą, że nowe przepisy uporządkują rynek, zwiększą bezpieczeństwo pacjentów i pozwolą Polsce nadrobić dystans do innych krajów Europy.
