Z tego artykułu dowiesz się: Jak wygląda sytuacja deportacji Polaków z USA na tle innych krajów?

Jakie są główne przyczyny zwiększonej liczby deportacji w ostatnich latach?

Jakie są osobiste historie Polaków deportowanych z USA i jakie mają konsekwencje?

Antyimigrancka polityka prezydenta Donalda Trumpa zbiera żniwo także wśród polskich imigrantów w USA. „Według oficjalnych danych przekazanych przez DHS (Department of Homeland Security – Departament Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych) za okres od 20 stycznia 2025 r. do 30 listopada 2025 r. zatrzymanych celem deportacji było 184 obywateli polskich” – poinformował „Rzeczpospolitą” MSZ.

Reklama Reklama

Skala deportacji Polaków jest marginalna. Polacy są średnio lepiej wykształceni niż średnia amerykańska, podobnie lepiej wypadamy jeśli chodzi o status materialny w tym kraju na tle średniej amerykańskiej Jan Dziedziczak, poseł PiS, były wiceminister MSZ

– Skala deportacji Polaków jest marginalna. To mniej więcej trzy osoby na stan – ocenia Jan Dziedziczak, poseł PiS, były wiceminister spraw zagranicznych ds. Polonii i Polaków za granicą. Podkreśla, że dane za lata 2020-2022 dotyczą czasów COVID – stąd niewielka liczba deportacji w ogóle, której nie można odnosić do okresu po pandemii. To ponad pięć razy więcej niż w 2022 r., kiedy wydalono zaledwie 35 Polaków, w 2021 r. było to 44 osoby, a w 2020 r. – 102. W 2024 r. było ich około 70 – wynika ze statystyk amerykańskiej Służby Imigracyjnej i Celnej (ICE), które po raz pierwszy prezentują szczegółowe dane i trendy z podziałem na zatrzymania, detencję, wydalenia, a nawet „alternatywy wobec detencji” za 2024 r. – Stosunkowo niewielka liczba deportowanych obywateli naszego kraju świadczy o tym, że Polacy doskonale się odnaleźli w Stanach Zjednoczonych. Polacy są średnio lepiej wykształceni niż średnia amerykańska, podobnie lepiej wypadamy, jeśli chodzi o status materialny w tym kraju na tle średniej amerykańskiej – wylicza poseł Dziedziczak.

W ręce ICE wpadają Polacy przebywający w USA nielegalnie. Dramaty opisują media

Głośnym echem odbiła się deportacja 62‑letniej Polki – Iriny Sobierajskiej, która została deportowana po prawie 20 latach pobytu w USA. W październiku ubiegłego roku kobieta otrzymała od ICE nakaz powrotu i zaledwie 48 godzin na opuszczenie USA. Inną historię, Stanisława z Podhala, przytoczył kilka dni temu Onet. Mężczyzna został deportowany z USA, bo od ponad dwóch dekad przebywał tam nielegalnie. Nie był notowany, płacił podatki. „Funkcjonariusze ICE złapali go na ulicy, gdy wychodził ze sklepu spożywczego. 73 godziny później wylądował na krakowskich Balicach”– pisał portal. Ma 10-letni zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych.