Paweł Szefernaker: Nawrocki jest zdeterminowany, mimo gróźb

W rozmowie z portalem wp.pl do sprawy odniósł się Paweł Szefernaker, Szef Gabinetu Prezydenta RP. – Nie jest to pierwsza tego typu sytuacja. Tych gróźb po wyborach było już wiele. To jest efekt nakręcania spirali nienawiści wobec prezydenta Karola Nawrockiego, próba podważenia tej prezydentury oraz podważenia pozycji prezydenta od pierwszego dnia – zaznaczył. – Głównym ośrodkiem podważającym tę prezydenturę od początku była grupa hejterów nazywająca się Silni Razem. Konto, z którego wrzucono ten post, było właśnie określone jako „Silni Razem”. To pokazuje, do czego prowadzi ta polityka nienawiści – dodał polityk.

Jak podkreślił Szefernaker, „prezydent jest zdecydowany i zdeterminowany w swoich działaniach, pomimo tego, że od pierwszych dni jego prezydentury są tego typu groźby”. – Karol Nawrocki spotyka się z Polakami, prowadzi taką prezydenturę, jaką obiecał w kampanii wyborczej. Nic go nie zatrzyma. Obiecał Polakom aktywną prezydenturę i taka ona będzie – stwierdził.

– Jeżeli chodzi o kwestie formalne, to wszczęte są wszelkie procedury. Służba Ochrony Państwa, która jest odpowiedzialna za ochronę prezydenta, zgłosiła to do odpowiednich służb, do policji, do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W tej chwili trwa postępowanie w ramach tych służb i czekamy na efekty tego postępowania – powiedział szef gabinetu Nawrockiego.