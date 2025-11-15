Aktualizacja: 15.11.2025 22:21 Publikacja: 15.11.2025 12:31
Prezydent RP Karol Nawrocki z synem Antonim na trybunach przed meczem eliminacyjnym piłkarskich mistrzostw świata z Holandią.
W sobotę wieczorem stołeczna policja poinformowała o zatrzymaniu mężczyzny, „mającego związek z kierowaniem gróźb karalnych wobec Prezydenta RP” - brzmi komunikat.
Okazał się nim być 19-letni obywatel RP, mieszkaniec powiatu otwockiego. Policja informuje, że jest podejrzany o popełnienie przestępstwa z art. 190 par.1 kk, za które grozi do 3 lat pozbawienia wolności.
Sprawa jest w toku.
Po meczu z Holandią, który odbył się w piątek, na profilu „Łączy nas piłka” w mediach społecznościowych – oficjalnym koncie reprezentacji Polski – opublikowano zdjęcie Karola Nawrockiego, który wraz z synem pojawił się na Stadionie Narodowym, by kibicować biało-czerwonym. Do publikacji odniósł się anonimowy internauta, który groził prezydentowi.
Pod zdjęciem Karola Nawrockiego z synem, które zostało opublikowane w serwisie X, anonimowe konto opublikowało fotografię broni z komentarzem o treści: „Do zobaczenia Karolku”.
Kiedy sprawa została nagłośniona przez internautów, komentarz usunięto z sieci.
Do sprawy odniosła się już Komenda Stołeczna Policji. „Komenda Stołeczna Policji niezwłocznie po pozyskaniu informacji związanych z wpisem na platformie X podjęła czynności w tej sprawie. Pozostają one w toku” – czytamy we wpisie.
Odnosząc się do samego zdjęcia, które wykorzystano w poście, zaznaczono także, że „fotografia była wcześniej publikowana w innym kontekście na innych stronach i w serwisach społecznościowych”.
W rozmowie z portalem wp.pl do sprawy odniósł się Paweł Szefernaker, Szef Gabinetu Prezydenta RP. – Nie jest to pierwsza tego typu sytuacja. Tych gróźb po wyborach było już wiele. To jest efekt nakręcania spirali nienawiści wobec prezydenta Karola Nawrockiego, próba podważenia tej prezydentury oraz podważenia pozycji prezydenta od pierwszego dnia – zaznaczył. – Głównym ośrodkiem podważającym tę prezydenturę od początku była grupa hejterów nazywająca się Silni Razem. Konto, z którego wrzucono ten post, było właśnie określone jako „Silni Razem”. To pokazuje, do czego prowadzi ta polityka nienawiści – dodał polityk.
Jak podkreślił Szefernaker, „prezydent jest zdecydowany i zdeterminowany w swoich działaniach, pomimo tego, że od pierwszych dni jego prezydentury są tego typu groźby”. – Karol Nawrocki spotyka się z Polakami, prowadzi taką prezydenturę, jaką obiecał w kampanii wyborczej. Nic go nie zatrzyma. Obiecał Polakom aktywną prezydenturę i taka ona będzie – stwierdził.
– Jeżeli chodzi o kwestie formalne, to wszczęte są wszelkie procedury. Służba Ochrony Państwa, która jest odpowiedzialna za ochronę prezydenta, zgłosiła to do odpowiednich służb, do policji, do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W tej chwili trwa postępowanie w ramach tych służb i czekamy na efekty tego postępowania – powiedział szef gabinetu Nawrockiego.
