W Warszawie, podczas kongresu Polskiego Stronnictwa Ludowego, wybrano nowe władze ugrupowania.

Kosiniak-Kamysz ponownie prezesem PSL

Prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego ponownie został Władysław Kosiniak-Kamysz, który funkcję tę pełni od 2015 r. Polityk był jedynym kandydatem na to stanowisko. Na ostatnim kongresie PSL zmieniło swój statut – nie ma już w nim zapisu, iż prezesa wybiera się spośród co najmniej dwóch kandydatów. Głos na Kosiniaka-Kamysza oddało 946 (98,85 proc.) delegatów. 10 było przeciw (1,04 proc.), zaś jeden delegat wstrzymał się od głosu.

– Dziękuję za ten silny mandat. Nie zawiodę. Zrobię wszystko, żeby najlepiej, jak potrafię, prowadzić Polskie Stronnictwo Ludowe ze wszystkich sił, z całej swojej mocy, ze wszystkich swoich umiejętności – powiedział po wyborze polityk, obiecując, że „nie zawiedzie”. – Obiecuję wam, że poprowadzimy w taki sposób Stronnictwo, żeby za cztery lata było jeszcze silniejsze, żeby miało wpływ na rzeczywistość, żeby kreowało rzeczywistość, żeby nigdy nie było żadnym kwiatkiem do czyjegoś kożucha, żeby zawsze było samodzielne, samostanowiące o sobie, podmiotowe, patriotyczne i ludowe, takie, jacy jesteśmy my, takie, jakie są nasze serca. To wam mogę obiecać, że nie spocznę w tych działaniach – zaznaczył Kosiniak-Kamysz.