W Warszawie, podczas kongresu Polskiego Stronnictwa Ludowego, wybrano nowe władze ugrupowania.
Prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego ponownie został Władysław Kosiniak-Kamysz, który funkcję tę pełni od 2015 r. Polityk był jedynym kandydatem na to stanowisko. Na ostatnim kongresie PSL zmieniło swój statut – nie ma już w nim zapisu, iż prezesa wybiera się spośród co najmniej dwóch kandydatów. Głos na Kosiniaka-Kamysza oddało 946 (98,85 proc.) delegatów. 10 było przeciw (1,04 proc.), zaś jeden delegat wstrzymał się od głosu.
– Dziękuję za ten silny mandat. Nie zawiodę. Zrobię wszystko, żeby najlepiej, jak potrafię, prowadzić Polskie Stronnictwo Ludowe ze wszystkich sił, z całej swojej mocy, ze wszystkich swoich umiejętności – powiedział po wyborze polityk, obiecując, że „nie zawiedzie”. – Obiecuję wam, że poprowadzimy w taki sposób Stronnictwo, żeby za cztery lata było jeszcze silniejsze, żeby miało wpływ na rzeczywistość, żeby kreowało rzeczywistość, żeby nigdy nie było żadnym kwiatkiem do czyjegoś kożucha, żeby zawsze było samodzielne, samostanowiące o sobie, podmiotowe, patriotyczne i ludowe, takie, jacy jesteśmy my, takie, jakie są nasze serca. To wam mogę obiecać, że nie spocznę w tych działaniach – zaznaczył Kosiniak-Kamysz.
Podczas kongresu delegaci partii wybrali także nowego szefa Rady Naczelnej. Został nim wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, a nie Waldemar Pawlak, który dotychczas zajmował to stanowisko. W głosowaniu wzięło udział 876 z delegatów – na Zgorzelskiego głos oddało 678 delegatów, natomiast na Pawlaka 198.
Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego odbywa się co cztery lata. Celem wydarzenia jest wybór nowych władz partii. Według statutu PSL rada jest najwyższą władzą ugrupowania pomiędzy kongresami.
Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział podczas kongresu PSL, że w kolejnych wyborach parlamentarnych jego ugrupowanie wystartuje samodzielnie.
– Też potrafimy powiedzieć »nie zgadzamy się«. Dlatego przygotowujemy się do startu w kolejnych wyborach jako Polskie Stronnictwo Ludowe, jako PSL – zapowiedział lider ugrupowania. – Już dzisiaj rozpoczyna się festiwal, który będzie mówił »inaczej jak na jednej wielkiej wspólnej liście was nie będzie«. Nie boimy się tego, wytrwaliśmy, przerabialiśmy już to. Dajcie replay i przewińmy taśmę – podkreślił. – Będziemy sobą, będziemy szukać przyjaciół, bo iść samodzielnie nie znaczy iść samotnie. Będziemy zapraszać na nasze listy tych, z którymi jesteśmy od lat – dodał.
