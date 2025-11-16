07:03 Rosjanie w ciągu doby przeprowadzili 769 ataków na obwód zaporoski

W ciągu doby Rosjanie przeprowadzili 769 uderzeń na 18 miejscowości obwodu zaporoskiego. Jedna osoba zginęła, jedna została ranna w wyniku wrogiego ataku na rejon zaporoski – przekazał szef Zaporoskiej Obwodowej Administracji Państwowej Iwan Fedorow

06:52 Eksplozje w Charkowie i Sumach

O eksplozjach informują ukraińskie media. Przed wybuchami w kilku regionach ogłoszono alarmy przeciwlotnicze.

06:44 W sobotę na froncie doszło do 164 starć

„Ogółem doszło do 164 starć bojowych. Dziś państwo-terrorysta przeprowadziło 39 nalotów, zrzuciło 89 bomb kierowanych. Ponadto najeźdźcy użyli do ataków 2659 dronów-kamikadze oraz dokonali 3355 ostrzałów pozycji naszych wojsk i miejscowości” – czytamy w komunikacie Sztabu Generalnego ukraińskiej armii.