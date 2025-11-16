Aktualizacja: 16.11.2025 07:25 Publikacja: 16.11.2025 07:08
W ciągu doby Rosjanie przeprowadzili 769 uderzeń na 18 miejscowości obwodu zaporoskiego. Jedna osoba zginęła, jedna została ranna w wyniku wrogiego ataku na rejon zaporoski – przekazał szef Zaporoskiej Obwodowej Administracji Państwowej Iwan Fedorow
O eksplozjach informują ukraińskie media. Przed wybuchami w kilku regionach ogłoszono alarmy przeciwlotnicze.
„Ogółem doszło do 164 starć bojowych. Dziś państwo-terrorysta przeprowadziło 39 nalotów, zrzuciło 89 bomb kierowanych. Ponadto najeźdźcy użyli do ataków 2659 dronów-kamikadze oraz dokonali 3355 ostrzałów pozycji naszych wojsk i miejscowości” – czytamy w komunikacie Sztabu Generalnego ukraińskiej armii.
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W ciągu doby Rosjanie przeprowadzili 769 uderzeń na 18 miejscowości obwodu zaporoskiego. Jedna osoba zginęła, jedna została ranna w wyniku wrogiego ataku na rejon zaporoski – przekazał szef Zaporoskiej Obwodowej Administracji Państwowej Iwan Fedorow
Gościem dwudziestego odcinka programu „Rzecz o geopolityce” Mateusza Grzeszczuka był prof. Hieronim Grala z Wydz...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 13 na 14 listopada doszło do du...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Szefowie MSZ państw G7 po spotkaniu w Ka...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 11 na 12 listopada ukraińskie d...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski w rozmowie z dziennik...
W dzisiejszych czasach internet to nie tylko wygoda – to fundament podróżowania. Korzystamy z niego, by odnaleźć drogę, sprawdzić rozkład jazdy, znaleźć restaurację czy atrakcję turystyczną, kupić bilety, zamówić transport, pozostać w kontakcie z bliskimi i dzielić się chwilą tu i teraz. Gdy w trasie tracimy dostęp do danych, podróż traci rozmach, nawigacja staje się uciążliwa, plany się komplikują, zaczyna też narastać niepokojące poczucie odcięcia od świata. Wakacje bez stabilnego internetu to nieustanny stres, którego można uniknąć.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas