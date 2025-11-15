Aktualizacja: 15.11.2025 08:14 Publikacja: 15.11.2025 06:30
Rafineria ropy naftowej w Riazaniu została zaatakowana przez ukraińskie dorny. To kolejny atak w ostatnim czasie, poprzednie miały miejsce 11 i 14 listopada.
Wojska rosyjskie straciły minionej doby 1000 żołnierzy i dwa systemy obrony powietrznej. Zniszczonych zostało też m. in. sześć czołgów, 19 opancerzonych wozów bojowych i jedną wieloprowadnicową wyrzutnię rakietową.
14 listopada wojska rosyjskie 102 razy zaatakowały pozycje Sił Obronnych Ukrainy na kierunku pokrowskim. Rosjanie przeprowadzili m. in. 28 ataków powietrznych, użyli 20 pocisków i zrzucili 58 bomb kierowanych.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę
