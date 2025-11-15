07:48
15.11.2025

Atak na rafinerię w Riazaniu

Rafineria ropy naftowej w Riazaniu została zaatakowana przez ukraińskie dorny. To kolejny atak w ostatnim czasie, poprzednie miały miejsce 11 i 14 listopada.

07:29
15.11.2025

Rosyjskie straty wskutek walk podczas ostatniej doby

Wojska rosyjskie straciły minionej doby 1000 żołnierzy i dwa systemy obrony powietrznej. Zniszczonych zostało też m. in. sześć czołgów, 19 opancerzonych wozów bojowych i jedną wieloprowadnicową wyrzutnię rakietową.

07:10
15.11.2025

Sztab generalny Ukrainy o rosyjskich atakach 

14 listopada wojska rosyjskie 102 razy zaatakowały pozycje Sił Obronnych Ukrainy na kierunku pokrowskim. Rosjanie przeprowadzili m. in. 28 ataków powietrznych, użyli 20 pocisków i zrzucili 58 bomb kierowanych.

06:44
15.11.2025

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1360 dniu wojny 

Foto: PAP

06:30
14.11.2025

