Robert Josypowycz Browdi, ps. Madziar
Węgierski minister spraw zagranicznych Péter Szijjártó poinformował, że po tym, jak w zeszłym tygodniu ukraińskie drony i rakiety uderzyły w rosyjski rurociąg Przyjaźń, który dostarcza ponad połowę ropy naftowej importowanej na Węgry, dowódca oddziału, który przeprowadził atak, otrzyma zakaz wjazdu do kraju i „całej strefy Schengen”.
To kolejny krok w eskalującym konflikcie między oboma krajami w sprawie rosyjskich dostaw energii.
„Ukraina doskonale wie, że rurociąg Przyjaźń ma kluczowe znaczenie dla zaopatrzenia energetycznego Węgier i Słowacji, a takie ataki szkodzą nam o wiele bardziej niż Rosji” – napisał Szijjártó na X. „Każdy, kto atakuje nasze bezpieczeństwo energetyczne i suwerenność, musi liczyć się z konsekwencjami”.
Dowódcą, przeciwko któremu Węgry ogłosiły sankcje, jest Robert Browdi, który z racji swojego węgierskiego pochodzenia przyjął pseudonim Madziar.
Robert Browdi odpowiedział szefowi węgierskiego MSZ dosadnym wpisem na Facebooku, radząc mu, by „wsadził sobie w d**ę te sankcje i ograniczenia dotyczące wjazdu na Węgry”.
„Chroniąc rurociąg "Przyjaźń", nie chronisz suwerenności Węgier, lecz własne brudne kieszenie, napełnione tanim surowcem objętym sankcjami, którego kupno współtworzy mnożenie krwawych pieniędzy, które dziś, 28 sierpnia 2025 roku, bombardują rakietami i dronami cywilne miasta Ukrainy, zabijając dziesiątki Ukraińców w Kijowie”- napisał Browdi.
„Wasze ręce są po łokcie we krwi ukraińskiej. I będziemy to pamiętać. Bez politycznych pretensji. To czysta reakcja żołnierza, obywatela Ukrainy, na ogłoszone oświadczenie”- dodał dowódca.
Robert Josypowycz Browdi pochodzi z Użhorodu, miasta pod słowacką granicą, stolicy Zakarpacia, a jednocześnie enklawy Ukraińców pochodzenia węgierskiego – stąd jego pseudonim. Przed pełnoskalową inwazją na Ukrainę był przedsiębiorcą,ukończył studia na kierunku ekonomia biznesu na Uniwersytecie Narodowym w Użhorodzie.
Rozpoczął karierę biznesową w latach 90. Pracował w handlu, nieruchomościach i rolnictwie. Jego firmy stały się jednym z 5 największych ukraińskich eksporterów zbóż, a projekt rolniczy „Granum” stał się liderem w dostawach zboża do Chin. Pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Giełdy Rolnej Ukrainy w Ministerstwie Polityki Rolnej.
24 lutego 2022 r. Browdi dobrowolnie udał się na front. W lutym 2022 r. wstąpił do Obołońskiej Obrony Terytorialnej i dowodził plutonem 2. kompanii szturmowej 206. batalionu, podległego 28. samodzielnej brygadzie zmechanizowanej. Jego oddział brał udział w ewakuacji ludności cywilnej z Irpienia, Buczy i Borodianki.
W kwietniu 2022 roku pluton Browdiego został przeniesiony na kierunek chersoński. Tam rozpoczął zbiórkę funduszy, werbował do współpracy bojowników z grupy taktycznej „Hornet” i organizował rozpoznanie powietrzne frontu. Już w maju utworzył własną jednostkę rozpoznania powietrznego – „Ptaki Madziara”, która wykonywała niezwykle ważne zadania: identyfikowała pozycje przeciwnika, patrolowała, korygowała artylerię, atakowała dronami kamikadze oraz celowała w zrzuty ładunków wybuchowych.
Obecnie Browdi jest dowódcą Samodzielnej Brygady Uderzeniowej Bezzałogowych Samolotów Powietrznych. Początkowo formacja ta była kompanią, która przyjęła nazwę od pseudonimu swojego twórcy - „Ptaki Madziara”. W ciągu roku rozrosła się do batalionu, potem pułku, wreszcie stała się brygadą. Browdi powiedział w wywiadzie dla CNN, że zaczął używać dronów, ponieważ on i jego oddział, jednostka piechoty, zostali ostrzelani przez czołgi i artylerię, „i [nie widzieliśmy] nikogo, kto próbował nas zabić”. Zaczęli używać dronów do rozpoznania, aby zobaczyć, kto ostrzeliwuje ich pozycje, a następnie zaczęli kupować i stosować do obserwacji drony używane zazwyczaj do celów sportowych i gier.
Gdy Browdi ogłosił nabór do powstającej Samodzielnej Brygady Uderzeniowej Bezzałogowych Samolotów Powietrznych, w ciągu niespełna 3 dni napłynęło 1200 zgłoszeń, a Ukraińcy zebrali na wyposażenie jednostki ponad 23 miliony hrywien.
Jak mówił, ludzie, którzy dołączyli do jego brygady, przed wybuchem wojny w 95 proc. byli cywilami – w tym didżejami i artystami. Jednostka wykryła 116 976 celów wroga i zniszczyła ponad 54 500 z nich, zabijając ponad 18 400 żołnierzy wroga.
Gdy ogłaszał nabór do brygady, Browdi postawił kandydatom jasne i niepodlegające dyskusji wymagania: zero tolerancji dla korupcji i spekulacji, zakaz stosowania i ścisła kontrola w jednostkach w zakresie używania alkoholu i narkotyków; ścisłe przestrzeganie precyzyjnych protokołów bezpieczeństwa. Według wprowadzonych przez niego zasad każdy żołnierz ma bezpośredni kontakt z dowódcą brygady i każdy żołnierz - w tym kucharz, kierowca, sanitariusz i technik - otrzymuje codzienny raport z wyników szkolenia, co według Madziara jest najbardziej stymulującym narzędziem motywującym do bezpośredniego zaangażowania w walkę.
