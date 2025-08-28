Węgry nakładają sankcje na ukraińskiego dowódcę za ataki na rosyjski rurociąg

Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Węgry nałożyły sankcje na ukraińskiego dowódcę Roberta Browdiego? Kim jest Robert Browdi?

Jakie sukcesy osiągnęła jednostka „Ptaki Madziara” pod dowództwem Browdiego?

Węgierski minister spraw zagranicznych Péter Szijjártó poinformował, że po tym, jak w zeszłym tygodniu ukraińskie drony i rakiety uderzyły w rosyjski rurociąg Przyjaźń, który dostarcza ponad połowę ropy naftowej importowanej na Węgry, dowódca oddziału, który przeprowadził atak, otrzyma zakaz wjazdu do kraju i „całej strefy Schengen”.

To kolejny krok w eskalującym konflikcie między oboma krajami w sprawie rosyjskich dostaw energii.

„Ukraina doskonale wie, że rurociąg Przyjaźń ma kluczowe znaczenie dla zaopatrzenia energetycznego Węgier i Słowacji, a takie ataki szkodzą nam o wiele bardziej niż Rosji” – napisał Szijjártó na X. „Każdy, kto atakuje nasze bezpieczeństwo energetyczne i suwerenność, musi liczyć się z konsekwencjami”.

Dowódcą, przeciwko któremu Węgry ogłosiły sankcje, jest Robert Browdi, który z racji swojego węgierskiego pochodzenia przyjął pseudonim Madziar.