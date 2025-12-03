Rzeczpospolita
Trybunał Konstytucyjny delegalizuje Komunistyczną Partię Polski

Cele i działalność Komunistycznej Partii Polski są niezgodne z przepisami konstytucji - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie.

Publikacja: 03.12.2025 12:58

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał sprawę w pełnym składzie

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał sprawę w pełnym składzie

Mateusz Adamski

Komunistyczna Partia Polski powstała w 2002 r. i uważa się za spadkobierczynię swojej bardziej znanej imienniczki, działającej przed wojną i rozwiązanej w 1938 r. w ramach czystek w ZSRR. Z jej statutu, przyjętego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, wynika, że jest ona „partią marksistowsko-leninowską nawiązującą do najlepszych patriotycznych i internacjonalistycznych tradycji polskiego ruchu robotniczego”. Jej symbolami są: sierp i młot, czerwony sztandar i hasło „Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!”.

O delegalizację Komunistycznej Partii Polski zabiegali politycy PiS

Jak pisaliśmy na łamach „Rzeczpospolitej”, istnienie współczesnej KPP od długich lat jest solą w oku polityków PiS. W grudniu 2020 r. ówczesny prokurator generalny Zbigniew Ziobro złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o delegalizację KPP. „Prokurator generalny uznał, że zarówno cele, jak i działalność Komunistycznej Partii Polski muszą zostać uznane za niezgodne z Konstytucją, a jej funkcjonowanie powinno zostać przerwane” – informowała wtedy w komunikacie Prokuratura Krajowa. Formalnym oparciem wniosku Ziobry był przepis Konstytucji, zakazujący „istnienia partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu”.

Zbigniew Ziobro
Polityka
Miłośnicy Lenina wygrali ze Zbigniewem Ziobrą. Ich partia nie zostanie zdelegalizowana

1 października wnioskiem Ziobry miał zająć się Trybunał Konstytucyjny, ale zdecydowano o bezterminowym odroczeniu postępowania. Na posiedzeniu nie stawił się bowiem prokurator generalny Waldemar Żurek, który nie uznaje legalności obecnego TK. Jak pisaliśmy, działania Żurka, a raczej ich brak, polscy komuniści zinterpretowali już jako swój sukces. „Wątpliwe jest, aby obecny minister sprawiedliwości i prokurator generalny, nieuznający Trybunału Konstytucyjnego w obecnym składzie, pozytywnie odpowiedział na jego zapytanie. Ponownie wygraliśmy ze Zbigniewem Ziobrą. Partia działa i będzie działała legalnie” – napisali w mediach społecznościowych.

Prezydent Karol Nawrocki na Marszu Niepodległości
Prawo w Polsce
Przedwczesna radość polskich komunistów? Ruch prezydenta Karola Nawrockiego
Trybunał: szczególnie szokująca jest działalność programowa Komunistycznej Partii Polski

Na początku listopada do Trybunału z wnioskiem o delegalizację KPP wystąpił prezydent Karol Nawrocki. Wskazał, że cele programowe tej partii odwołują się do „totalitarnych metod i praktyk działania komunizmu oraz założenia stosowania przemocy w celu zdobycia władzy i wpływu na politykę państwa”. 

Trybunał połączył oba wnioski w jedno postępowanie i w środę 3 grudnia wydał jednogłośny wyrok. – Trybunał orzekł, że cele i działalność Komunistycznej Partii Polski są niezgodne z przepisami Konstytucji. Tym samym Trybunał podzielił argumentację prezydenta Karola Nawrockiego, wskazującego, że komunizm w wyniku zbrodniczej rewolucji bolszewickiej zmienił w sposób tragiczny oblicze ogromnej części świata, zaś jego skutki społeczne i ekonomiczne odczuwane są w wielu państwach do dziś. Ideologia komunistyczna wymierzona jest przeciwko podstawowym wartościom człowieczeństwa, tradycjom cywilizacji europejskiej i chrześcijańskiej. W tym kontekście szczególnie szokująca jest działalność programowa Komunistycznej Partii Polski, odwołująca się do aktywności przedwojennej komunistycznej Partii Robotniczej Polski i wychwalająca atak Rosji sowieckiej na Polskę w 1920 r. – uzasadniała wyrok sędzia sprawozdawca, Krystyna Pawłowicz. 

Zaznaczyła, że wyrok sam z siebie nie skutkuje delegalizacją KPP. – Zgodnie z art. 44 ustawy o partiach politycznych, jeśli Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie o niezgodności z konstytucją celów lub działalności partii politycznej, sąd wydaje niezwłocznie postanowienie o wykreśleniu wpisu partii politycznej z ewidencji – przypomniała Krystyna Pawłowicz. Dodała, iż wyrok zostanie niezwłocznie przekazany do Sądu Okręgowego w Warszawie, który prowadzi ewidencję partii politycznych. 

Wyrok zapadł w pełnym składzie TK. 

Sygn. akt. Pp 1/20

Prezydent Karol Nawrocki
Prawo w Polsce
