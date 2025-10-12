Aktualizacja: 12.10.2025 07:49 Publikacja: 12.10.2025 07:18
Zbigniew Ziobro
Foto: PAP/Leszek Szymański
Sierp i młot, czerwony sztandar i hasło „Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!” – to oficjalne, zarejestrowane sądownie symbole działającej zupełnie legalnie Komunistycznej Partii Polski. Z jej statutu, przyjętego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, wynika, że jest ona „partią marksistowsko-leninowską nawiązującą do najlepszych patriotycznych i internacjonalistycznych tradycji polskiego ruchu robotniczego”. I będzie mogła działać dalej. Fiaskiem skończyła się rozpoczęta przez PiS batalia zmierzająca do jej zdelegalizowania.
Komunistyczna Partia Polski powstała w 2002 r. i uważa się za spadkobierczynię swojej bardziej znanej imienniczki, działającej przed wojną i rozwiązanej w 1938 r. w ramach czystek w ZSRR. Jako pierwszy na wojnę z nią poszedł w 2013 r. poseł PiS Bartosz Kownacki, późniejszy wiceminister obrony narodowej. Postanowił zadziałać, gdy odkrył, że partia publikuje w internecie kontrowersyjne treści, m.in. tzw. raport Burdenki o Katyniu, który obciąża odpowiedzialnością za tę zbrodnię Niemców.
Kownacki złożył do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, które rozpoczęło wieloletnią, pełną częstych zwrotów akcji batalię sądową, zakończoną warunkowym umorzeniem postępowania dotyczącego redaktorów partyjnego pisma „Brzask”. Za rządów PiS przeciw komunistom wytoczono jednak też mocniejsze działa: wniosek o delegalizację.
Jako pierwszy zadeklarował to w styczniu 2018 r. ówczesny wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Zapowiedział, że Prokuratura Krajowa podejmie „czynności weryfikacyjne i nadzorcze związane z działalnością polityczną i społeczną Komunistycznej Partii Polski, których efektem może być jej delegalizacja”.
Art. 13 Konstytucji, na który powołał się Zbigniew Ziobro
W rezultacie w grudniu 2020 r. ówczesny prokurator generalny Zbigniew Ziobro złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o delegalizację KPP. „Prokurator generalny uznał, że zarówno cele, jak i działalność Komunistycznej Partii Polski muszą zostać uznane za niezgodne z Konstytucją, a jej funkcjonowanie powinno zostać przerwane” – poinformowała w specjalnym komunikacie Prokuratura Krajowa. Formalnym oparciem wniosku Ziobry był przepis konstytucji, zakazujący „istnienia partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu”.
I właśnie tym wnioskiem zajął się 1 października Trybunał Konstytucyjny. Do delegalizacji jednak nie doszło, bo podjął on decyzję o odroczeniu postępowania bez terminu. Powód? Prokurator generalny, którym obecnie jest Waldemar Żurek, nie stawił się na posiedzeniu, choć zdaniem TK było to obowiązkowe. Przy okazji trybunał postanowił zwrócić się z pismem do Żurka o zajęcie stanowiska, czy podtrzymuje on wniosek o stwierdzenie niezgodności z konstytucją celów i działalności Komunistycznej Partii Polski.
Dlaczego prokurator generalny nie stawił się na rozprawie? Odpowiedź jest prosta: podobnie jak inni politycy koalicji rządowej nie uznaje on legalności Trybunału Konstytucyjnego. Rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego Anna Adamiak wyjaśnia „Rzeczpospolitej”, że Waldemar Żurek oparł się na uchwale Sejmu z 6 marca 2024 r. w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego z lat 2015-2023. – Jest ona podstawą do niepodejmowania działań przez prokuratora generalnego. Nie uczestniczy on obecnie jako strona postępowania lub wnioskodawca w rozprawach przed Trybunałem Konstytucyjnym – tłumaczy prof. Adamiak.
Dodała, że do biura Waldemara Żurka wpłynęło już pismo z TK. Nieoficjalnie wiadomo, że prawdopodobnie się do niego nie odniesie, by uniknąć jakiejkolwiek formy uczestnictwa w pracach trybunału.
Działania Żurka, a raczej ich brak, polscy komuniści zinterpretowali już jako swój sukces. „Wątpliwe jest, aby obecny minister sprawiedliwości i prokurator generalny nieuznający Trybunału Konstytucyjnego w obecnym składzie, pozytywnie odpowiedział na jego zapytanie. Ponownie wygraliśmy ze Zbigniewem Ziobrą. Partia działa i będzie działała legalnie” – cieszyli się w mediach społecznościowych. Wcześniej informowali o protestach bratnich partii „przeciwko represjom wobec komunistów w Polsce”. Na Facebooku załączyli zdjęcia z demonstracji, jakie Komunistyczna Partia Grecji oraz Komunistyczna Młodzież Grecji zorganizowały pod ambasadą polską w Atenach.
Oburzenia decyzją Waldemara Żurka nie kryje za to Patryk Jaki. – Komunizm jest systemem, który w historii świata pochłonął największą liczbę ofiar. Szczególnie w Polsce formacje odwołujące się do takiego dorobku powinny być zdelegalizowane, szczególnie że ich istnienia zakazuje Konstytucja – zauważa europoseł. – Jednak widać, że ekipa Tuska, tworząca rząd z postkomunistami, tego nie chce. Najwidoczniej komunizm jest ideą im bliską – dodaje.
Patryk Jaki, były wiceminister sprawiedliwości i europoseł PiS
Czy jednak rzeczywiście, gdyby TK rozpatrzył merytorycznie wniosek o delegalizację KPP, los polskich komunistów byłby przypieczętowany? W „Rzeczpospolitej” pisaliśmy już, że KPP, choć nawiązuje do komunizmu, stara się unikać zakazanych w konstytucji odwoływań do „totalitarnych praktyk”. Z tego powodu np. już w 2015 r. z programu KPP usunięto wezwanie do rewolucji komunistycznej.
KPP wysłała zresztą stanowisko dla Trybunału Konstytucyjnego, w którym wniosek Ziobry nazwała „zbiorem przeinaczeń, domysłów, wadliwych sylogizmów i sofizmatów”. Podkreśliła, że partia działa w ramach porządku prawnego RP, a sam komunizm uznaje za „wizję ustrojową społeczeństwa sprawiedliwości społecznej”, którą można legalnie propagować.
