Komunistyczna Partia Polski działa jak gdyby nigdy nic. Kilka dni temu jej delegacja wzięła udział w pieszym rajdzie pieszym śladami walk Gwardii Ludowej i Armii Ludowej.

Z naszych rozmów z osobami znającymi temat wynika, że powodem zwłoki może być słabe uargumentowanie wniosku Ziobry o delegalizację. Działalność Komunistycznej Partii Polski przed laty budziła spore kontrowersje. Na przykład w 2013 roku, zawiadamiając w jej sprawie prokuraturę, Bartosz Kownacki zważył, że opublikowała ona w internecie tzw. raport Burdenki o Katyniu, który obciąża odpowiedzialnością za tę zbrodnię Niemców.

Jak Zbigniew Ziobro argumentował wniosek o delegalizację partii?

Problem w tym, że formalnym oparciem wniosku Ziobry jest przepis konstytucji zakazujący „istnienia partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu”. A – jak nawet zauważył sam Ziobro we wniosku do TK – już w 2015 roku z programu KPP usunięto np. wezwanie do rewolucji komunistycznej. W związku z tym swój wywód Ziobro opiera na innych dokumentach partii, które identyfikuje jako programowe. Stara się dowieść, że sprzeczne z konstytucją jest np. odwoływanie się do marksizmu-leninizmu, bo „fundamentami tworzonego przez Lenina ustroju był terror i przemoc”, czy nawet posługiwanie się symbolem sierpa i młota.

Komunistyczna Partia Polski odpiera atak i działa

Ten wywód Komunistyczna Partia Polski w odpowiedzi dla Trybunału nazwała „zbiorem przeinaczeń, domysłów, wadliwych sylogizmów i sofizmatów”. Podkreśla, że działa w ramach porządku prawnego RP, nie odwołuje się nigdzie do treści zakazanych przez konstytucję, a sam komunizm uważa za „wizję ustrojową społeczeństwa sprawiedliwości społecznej”, którą można legalnie propagować.