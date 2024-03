Stanisław Biernat: Czy uchwała Sejmu wpływa na status sędziów-dublerów

Jak rozumieć wypowiedzi Sejmu?

Należy zauważyć, że w analizowanej uchwale po stwierdzeniu, że wymienione, wcześniejsze uchwały Sejmu rażąco naruszają Konstytucję i Europejską Konwencję Praw Człowieka, Sejm zadeklarował autorytatywnie, że nie mają one mocy prawnej, zaś trzy wskazane z imienia i nazwiska osoby nie mają statusu sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Wysuwane są niekiedy zarzuty, że nie można decydować o statusie sędziów Trybunału lub jego braku w drodze uchwał Sejmu. Trzeba jednak zauważyć, że dokładnie w tej właśnie formie nastąpiły niezgodne z prawem działania: pozbawienie skuteczności wyboru sędziów w 2015 r. (uchwały nr 3,4,5 z listy przytoczonej wyżej) i wybór osób na zajęte miejsca sędziowskie w 2015, 2017 i 18 r. (uchwały nr 6, 7, 8, 9, 10). Analizowana teraz uchwała Sejmu ma zatem charakter actus contrarius wobec wcześniejszych uchwał. Sama ocena (bez)skuteczności wskazanych wyżej uchwał została już wcześniej dokonana przez sam Trybunał Konstytucyjny i Europejski Trybunał Praw Człowieka, na co wskazał Sejm we wstępie do uchwały z 6 marca 2024 r. Powoduje to jakościową różnicę w porównaniu z sytuacją jaka miała miejsce w czasie poprzednich kadencji Sejmu. Trudno byłoby zatem stawiać zarzuty, że obecny Sejm uzurpuje sobie kompetencję do decydowania o statusie sędziów. Status tych osób został bowiem przesądzony już wcześniej we wspomnianych orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Sejm, wykonując wskazane orzeczenia, jedynie uporządkował sytuację prawną i deklaratywnie stwierdził, że wymienione trzy osoby wybrane z naruszeniem Konstytucji nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego.

Co może wynikać z uchwały Sejmu?

Najistotniejszym zagadnieniem jest teraz to, jakie realne skutki może wywrzeć uchwała Sejmu w omawianej tu materii. Nie należy się spodziewać, aby jej skutkiem było dobrowolne ustąpienie z urzędu zainteresowanych osób. Trudno byłoby też sobie wyobrazić usunięcie siłą tych osób z Trybunału, choć – jak podają media media – kierująca Trybunałem po zakończeniu kadencji prezesa Julia Przyłębska dokonała na wszelki wypadek fortyfikacji budynku przy al. Szucha w Warszawie.

Niewątpliwą formalną zaletą podjętej przez Sejm uchwały jest to, że od czasu jej publikacji w Monitorze Polskim w dniu 11 marca 2024 r. (poz. 198) można domniemywać powszechną znajomość okoliczności w niej wskazanych w społeczeństwie polskim.

Konsekwencją braku statusu sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest brak immunitetu sędziowskiego. W praktyce oznacza to możliwość pociągnięcia omawianych osób w każdym czasie do odpowiedzialności karnej za pełnienie funkcji publicznej, która nie została im powierzona. Z dniem publikacji uchwały w Monitorze Polskim te osoby utraciły możliwość twierdzenia , że objęły i nadal pełnią funkcję sędziego Trybunału w zaufaniu do treści uchwał poprzedniego Sejmu. Skutkiem podjętej uchwały Sejmu powinno być także uznanie, że dalsza wypłata omawianym osobom wynagrodzenia sędziowskiego przez osobę kierującą Trybunałem jest bezpodstawna. Narusza zatem dyscyplinę finansów publicznych, co z kolei może być przedmiotem kontroli odpowiednich służb. Ponadto, wyznaczanie przez osobę kierującą obecnie Trybunałem do składów orzekających osób niebędących sędziami byłoby przekraczaniem jej uprawnień stanowiącym przestępstwo z art. 231 § 1 k.k.