Sejm przyjął uchwałę w sprawie Trybunału Konstytucyjnego

Projekt stwierdza też, że funkcję prezesa TK sprawuje osoba nieuprawniona. „Julia Przyłębska kieruje TK od 21 grudnia 2016 r., kiedy to Prezydent RP powierzył jej pełnienie funkcji prezesa TK. Wybór ten, którego poprawność była wielokrotnie kwestionowana, został dokonany bez wcześniejszego uzyskania wymaganej prawem uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK" – czytamy w projekcie.

„W konsekwencji wszystkie decyzje proceduralne w zakresie kierowania pracami TK, a zwłaszcza wyznaczenie składów orzekających, podejmowane przez Julię Przyłębską mogą być podważane” - wskazuje uchwała.

Zaznaczono przy tym, że nawet jeśli przyjmujemy, że Przyłębska była prezesem TK, to jej kadencja wygasła w po sześciu latach od zaprzysiężenia w grudniu 2022 r.

„W ocenie Sejmu RP stan niezdolności obecnie funkcjonującego organu do wykonywania zadań TK (...), wymaga ponownej kreacji sądu konstytucyjnego, zgodnie z konstytucyjnymi zasadami oraz przy uwzględnieniu głosu wszystkich sił politycznych szanujących porządek konstytucyjny. Sędziowie odnowionego TK powinni być wybrani z udziałem głosu ugrupowań opozycyjnych. Ustalanie składu osobowego powinno być rozłożone w czasie tak, aby potwierdzić wolę kreacji tego organu w sposób wolny od perspektywy bieżącej kadencji Sejmu i Senatu" – głosi projekt uchwały.

Mateusz Morawiecki: przyjęcie tej uchwały będzie zamachem na TK

Propozycję rządu krytycznie ocenili politycy PiS. Były premier Mateusz Morawiecki mówił w poniedziałek, że przyjęcie tej uchwały będzie zamachem na TK. „Jeśli ona zostanie przyjęta, to oznaczałoby, że akt znacznie niższej rangi niż konstytucja czy ustawa, miałby działać w poprzek i bez zgody z aktami wyższej rangi" – komentował Morawiecki.

W podobnym tonie wypowiedział się w rozmowie z „Rz” Michał Wójcik, poseł Suwerennej Polski w klubie PiS. – To, co przedstawił minister Bodnar, jest zamachem na Trybunał. Klub PiS tych zmian na pewno nie poprze. Nie widzę też pola do ewentualnych rozmów z rządem o zmianie konstytucji. Z ludźmi, którzy łamią konstytucję, nie siada się do stołu – mówił Wójcik.