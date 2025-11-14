04:44 W wyniku nocnego ataku na Kijów część mieszkańców została pozbawiona ogrzewania

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że ogrzewania nie ma część mieszkańców rejonu desniańskiego ukraińskiej stolicy. To efekt rosyjskiego ataku powietrznego, którego celem w nocy z 13 na 14 listopada jest Kijów.

04:41 W Kijowie zatrzymano 18-latka, który - na zlecenie rosyjskich służb specjalnych - podpalał samochody w jednej z dzielnic Kijowa

Nastolatek został pozyskany do współpracy w internecie. W zamian za pieniądze miał podpalać samochody, należące do ukraińskich żołnierzy w Kijowie. Ostatecznie – nie mogąc znaleźć takich pojazdów – zdecydował się podpalić inne. W wyniku jego działań dwa samochody całkowicie spłonęły, a jeden został uszkodzony. Teraz 18-latkowi ngrozi do 10 lat więzienia.

04:38 Rosjanie rozpoczną deportacje Ukraińców na Syberię?

Rosyjskie władze ogłosiły uruchomienie zakrojonego na szeroką skalę Programu Rozwoju Syberii i, w ramach programu, planują deportację na Syberię Ukraińców z terenów, które znalazły się pod okupacją - informuje Centrum Narodowego Oporu, ukraiński portal rządowy informujący o sytuacji na terenach okupowanych. Strona ukraińska twierdzi, że pod płaszczykiem programu inwestycji na Syberii i zapowiedzi utworzenia tam stref przemysłowych eksperci dostrzegają plan zmian struktury demograficznej okupowanych terenów. Na Syberię mieliby trafić mieszkańcy okupowanych części Donbasu, a także obwodów chersońskiego i zaporoskiego.

04:37 W nocy doszło do zmasowanego ataku powietrznego Rosji na Kijów

W ataku rannych zostało co najmniej 16 osób, w tym 10-letnie dziecko – informuje stojący na czele kijowskiej miejskiej administracji wojskowej Timur Tkaczenko.

04:35 W nocy nad okupowanym Sewastopolem zniszczono siedem celów powietrznych

Informację taką przekazał stojący na czele lokalnych władz okupacyjnych Michaił Razwożajew. Z wstępnych informacji wynika, że w ataku nie ucierpiała infrastruktura miasta.

04:32 W nocy nie działało kilka rosyjskich lotnisk

Tymczasowo wstrzymały działanie lotniska w Kazaniu, Niżniekamsku, Samarze, a także w Ufie, Penzie, Saratowie, Tambowie, Krasnodarze i Orenburgu. Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) informował, że na lotniskach wstrzymano ruch, by zapewnić bezpieczeństwo lotom cywilnym.

04:27 W nocy doszło do ataku ukraińskich dronów na port w Noworosyjsku

Władze Kraju Krasnodarskiego podają, że szczątki jednego ze strąconych dronów uszkodziły cywilny statek stojący w porcie. Trzech członków załogi zostało rannych i hospitalizowanych. Uszkodzony został również skład paliw w rejonie terminalu paliwowego, na terenie którego wybuchł pożar. Z ogniem walczyło 172 strażaków i 51 jednostek sprzętu. Ok. 4.17 czasu moskiewskiego ogień został ugaszony. Szczątki dronów uszkodziły też cztery budynki mieszkalne. Ranny został jeden z mieszkańców budynków, które ucierpiały.

04:25 Jaki jest zasięg rosyjskich rakiet? (Infografika)

Jaki jest zasięg rosyjskich rakiet? Foto: PAP

04:23 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1359 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1359 dniu wojny Foto: PAP

