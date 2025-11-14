Aktualizacja: 14.11.2025 04:48 Publikacja: 14.11.2025 04:48
Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że ogrzewania nie ma część mieszkańców rejonu desniańskiego ukraińskiej stolicy. To efekt rosyjskiego ataku powietrznego, którego celem w nocy z 13 na 14 listopada jest Kijów.
Nastolatek został pozyskany do współpracy w internecie. W zamian za pieniądze miał podpalać samochody, należące do ukraińskich żołnierzy w Kijowie. Ostatecznie – nie mogąc znaleźć takich pojazdów – zdecydował się podpalić inne. W wyniku jego działań dwa samochody całkowicie spłonęły, a jeden został uszkodzony. Teraz 18-latkowi ngrozi do 10 lat więzienia.
Rosyjskie władze ogłosiły uruchomienie zakrojonego na szeroką skalę Programu Rozwoju Syberii i, w ramach programu, planują deportację na Syberię Ukraińców z terenów, które znalazły się pod okupacją - informuje Centrum Narodowego Oporu, ukraiński portal rządowy informujący o sytuacji na terenach okupowanych. Strona ukraińska twierdzi, że pod płaszczykiem programu inwestycji na Syberii i zapowiedzi utworzenia tam stref przemysłowych eksperci dostrzegają plan zmian struktury demograficznej okupowanych terenów. Na Syberię mieliby trafić mieszkańcy okupowanych części Donbasu, a także obwodów chersońskiego i zaporoskiego.
W ataku rannych zostało co najmniej 16 osób, w tym 10-letnie dziecko – informuje stojący na czele kijowskiej miejskiej administracji wojskowej Timur Tkaczenko.
Informację taką przekazał stojący na czele lokalnych władz okupacyjnych Michaił Razwożajew. Z wstępnych informacji wynika, że w ataku nie ucierpiała infrastruktura miasta.
Tymczasowo wstrzymały działanie lotniska w Kazaniu, Niżniekamsku, Samarze, a także w Ufie, Penzie, Saratowie, Tambowie, Krasnodarze i Orenburgu. Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) informował, że na lotniskach wstrzymano ruch, by zapewnić bezpieczeństwo lotom cywilnym.
Władze Kraju Krasnodarskiego podają, że szczątki jednego ze strąconych dronów uszkodziły cywilny statek stojący w porcie. Trzech członków załogi zostało rannych i hospitalizowanych. Uszkodzony został również skład paliw w rejonie terminalu paliwowego, na terenie którego wybuchł pożar. Z ogniem walczyło 172 strażaków i 51 jednostek sprzętu. Ok. 4.17 czasu moskiewskiego ogień został ugaszony. Szczątki dronów uszkodziły też cztery budynki mieszkalne. Ranny został jeden z mieszkańców budynków, które ucierpiały.
Jaki jest zasięg rosyjskich rakiet?
Foto: PAP
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1359 dniu wojny
Foto: PAP
