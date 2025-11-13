04:54 Ukraińcy publikują nagranie ilustrujące zniszczenie rosyjskiej grupy dywersyjno-sabotażowej w rejonie Wołczańska

Nagranie ukazało się na profilu Dowództwa Operacyjnego „Północ”.

04:50 Sąd w Lwowie skazał żołnierza 24. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej na 15 lat więzienia za współpracę z FSB

Żołnierz miał zgodzić się, na zlecenie FSB, zbierać informacje na temat infrastruktury energetycznej Ukrainy. W przeszłości przeciwko żołnierzowi wszczęto już postępowania w związku z zarzutami dotyczącymi naruszenia nietykalności cielesnej innej osoby oraz umieszczania prorosyjskich treści w internecie. Kiedy mężczyzna przebywał w areszcie w związku z zarzutami, FSB nawiązało z nim współpracę i zleciło mu pozyskiwanie informacji na temat infrastruktury energetycznej. Mężczyzna poprosił żonę o pomoc w realizacji tego zadania – na początku 2024 roku kobieta poinformowała policję o związkach męża z rosyjskimi służbami.

04:48 Ukraińcy publikują nagranie ilustrujące ataki dronów na Rosjan w rejonie Łymania

W atakach żołnierze z jednej z kompanii Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej zniszczyli czołg, haubicę i ciężarówkę przewożącą rosyjską piechotę.

04:42 Rosjanie zarzucają Ukraińcom, że ci coraz częściej przeprowadzają ataki w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej

Informacje takie przekazał w rozmowie z dziennikiem „Krasnaja Zwiezda” gen. Aleksiej Rtiszczew, szef rosyjskich Wojsk Radiacyjnych, Chemicznych i Biologicznych. Gen. Rtiszczew zarzucił Ukraińcom, że ci atakują obiekty znajdujące się na terenie okupowanej przez Rosjan Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, stwarzając zagrożenie dla personelu elektrowni i infrastruktury krytycznej.

04:40 Szefowie MSZ państw G7 wzywają do jak najszybszego zawieszenia broni na Ukrainie

„Podkreślamy pilną potrzebę natychmiastowego zawieszenia broni” - piszą szefowie dyplomacji państw G7 w komunikacie po spotkaniu w Kanadzie. Zdaniem uczestników spotkania punktem wyjścia do rozmów pokojowych powinien być przebieg obecnej linii frontu.

04:34 Stany Zjednoczone rozważają rosyjskie propozycje dotyczące wygasającego 5 lutego 2026 roku programu New START

Rosja zaproponowała, by do zobowiązań wynikających z wygasającego traktatu (ustala limity dotyczące strategicznej broni jądrowej na poziomie 1550 rozmieszczonych głowic jądrowych oraz 700 rozmieszczonych nośników zdolnych do przenoszenia broni jądrowej) stosować się jeszcze przez rok po jego wygaśnięciu. Sekretarz stanu USA Marco Rubio, w rozmowie z dziennikarzami stwierdził, że choć w tej sprawie nie toczy się dialog z Rosją, to jednak Waszyngton jest świadom, że Moskwa „publicznie wyraziła zainteresowanie tematem”, więc strona amerykańska analizuje te deklaracje. Rubio zaznaczył jednocześnie, że USA nie łączą rozmów ws. New START z wojną na Ukrainie.

04:30 USA zwalniają na rok dostawy gazu i ropy z Rosji na Węgry z sankcji

Informację taką przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio. W rozmowie z dziennikarzami w Kanadzie Rubio mówił też, że USA na stałe zwalniają z sankcji budowę, we współpracy z Rosją, elektrowni atomowej Paks II. - Chcemy, aby ukończyli budowę, ponieważ chcemy, aby byli energetycznie niezależni – mówił Rubio.

04:28 W nocy działanie wstrzymały trzy rosyjskie lotniska

Tymczasowo zamknięte dla lotów cywilnych zostały lotniska w Kałudze, Krasnodarze i Gelendżyku – podał rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja).

04:26 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1358 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1358 dniu wojny Foto: PAP

04:24 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: