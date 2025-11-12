04:42 We Lwowie dojdzie do procesu mieszkańca obwodu lwowskiego, który jest oskarżony o prowadzenie działalności gospodarczej na okupowanym Krymie

Mężczyzna jest współwłaścicielem hotelu na okupowanym Krymie. Po zajęciu półwyspu przez Rosjan oskarżony zarejestrował swoją firmę w Rosji uznając tym samym okupację, którą Ukraińcy uważają za nielegalną. Aby utrzymać współwłasność hotelu mężczyzna miał podjąć współpracę z rosyjską Gwardią Narodową, której w latach 2023-2024 regularnie przekazywał pieniądze, czym – jak czytamy w akcie oskarżenia - „finansował struktury bezpieczeństwa podtrzymujące reżim okupacyjny”. Mężczyzna płacił też podatki w Rosji. Prokuratura stawia mu zarzuty z artykułu mówiącego o finansowanie działań zmierzających do siłowej zmiany porządku konstytucyjnego i zagarnięcia władzy, a także prowadzenie działalności gospodarczej we współpracy z krajem agresorem.

04:41 Ukraińska straż graniczna publikuje nagranie ilustrujące ataki dronów na rosyjskie pozycje

Nagranie ilustruje ataki, do których doszło na kierunku południowosłobodziańskim.

04:35 Litwa zapewni opiekę medyczną i psychologiczną 300 ukraińskim dzieciom, które zostały uwolnione spod rosyjskiej okupacji

Ministerstwo Zdrowia Litwy podało, że na opiekę na Litwie będą mogły liczyć ukraińskie dzieci, które doznały pod rosyjską okupacją traumy – fizycznej lub psychicznej. Litwa zaoferowała taką pomoc w geście solidarności z Ukrainą. „Czujemy moralne zobowiązanie, aby pomóc tym (dzieciom), które zostały uprowadzone i przetrwały traumę” - głosi komunikat resortu zdrowia Litwy.

04:34 W nocy działanie wstrzymały tymczasowo lotniska we Władykaukazie i Groznym

Informację taką podał rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja). Z jego komunikatu wynika, że lotniska przestały przyjmować i odprawiać samoloty ze względów bezpieczeństwa.

04:33 Rosjanie strącili w nocy drona na podejściu do Moskwy

Informację taką przekazał mer Moskwy Siergiej Sobianin.

04:30 Rosja i Korea Północna podpisały porozumienie ws. współpracy medialnej

Informację taką przekazała rosyjska ambasada w Pjongjangu. Porozumienie ma zakładać m.in. wymianę informacji między publicznymi i prywatnymi serwisami informacyjnymi obu krajów, realizację wspólnych transmisji, wymianę materiałów przygotowanych przez media, a także inne formy współdziałania mające na celu „umocnienie więzi informacyjnych” między oboma państwami.

04:29 Trzy ukraińskie drony zostały strącone w nocy nad obwodem briańskim

Informacje takie przekazuje gubernator obwodu Aleksandr Bogomaz. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał, w jego wyniku nie doszło też do żadnych zniszczeń.

04:25 392 cywilów zginęło w Rosji w atakach dronów w 2025 roku

Informacje takie przekazał przedstawiciel rosyjskiego MSZ Rodion Mirosznik na łamach dziennika „Izwiestia”. Dane dotyczą okresu od 1 stycznia do 31 października. Rannych w atakach zostało 3 205 osób. Wśród śmiertelnych ofiar ataków dronów jest 195 nieletnich. Od początku wojny w atakach dronów w Rosji miało zginąć 7 175 cywilów a 17 617 zostało rannych.

04:23 W nocy Rosjanie odparli atak dronów na obwód rostowski

Informację o ataku przekazał gubernator obwodu Jurij Sliusar. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał. Drony były strącane nad trzema rejonami obwodu.

04:22 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1357 dniu wojny

