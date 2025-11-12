Aktualizacja: 12.11.2025 04:49 Publikacja: 12.11.2025 04:49
Mężczyzna jest współwłaścicielem hotelu na okupowanym Krymie. Po zajęciu półwyspu przez Rosjan oskarżony zarejestrował swoją firmę w Rosji uznając tym samym okupację, którą Ukraińcy uważają za nielegalną. Aby utrzymać współwłasność hotelu mężczyzna miał podjąć współpracę z rosyjską Gwardią Narodową, której w latach 2023-2024 regularnie przekazywał pieniądze, czym – jak czytamy w akcie oskarżenia - „finansował struktury bezpieczeństwa podtrzymujące reżim okupacyjny”. Mężczyzna płacił też podatki w Rosji. Prokuratura stawia mu zarzuty z artykułu mówiącego o finansowanie działań zmierzających do siłowej zmiany porządku konstytucyjnego i zagarnięcia władzy, a także prowadzenie działalności gospodarczej we współpracy z krajem agresorem.
Nagranie ilustruje ataki, do których doszło na kierunku południowosłobodziańskim.
Ministerstwo Zdrowia Litwy podało, że na opiekę na Litwie będą mogły liczyć ukraińskie dzieci, które doznały pod rosyjską okupacją traumy – fizycznej lub psychicznej. Litwa zaoferowała taką pomoc w geście solidarności z Ukrainą. „Czujemy moralne zobowiązanie, aby pomóc tym (dzieciom), które zostały uprowadzone i przetrwały traumę” - głosi komunikat resortu zdrowia Litwy.
Informację taką podał rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja). Z jego komunikatu wynika, że lotniska przestały przyjmować i odprawiać samoloty ze względów bezpieczeństwa.
Informację taką przekazał mer Moskwy Siergiej Sobianin.
Informację taką przekazała rosyjska ambasada w Pjongjangu. Porozumienie ma zakładać m.in. wymianę informacji między publicznymi i prywatnymi serwisami informacyjnymi obu krajów, realizację wspólnych transmisji, wymianę materiałów przygotowanych przez media, a także inne formy współdziałania mające na celu „umocnienie więzi informacyjnych” między oboma państwami.
Informacje takie przekazuje gubernator obwodu Aleksandr Bogomaz. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał, w jego wyniku nie doszło też do żadnych zniszczeń.
Informacje takie przekazał przedstawiciel rosyjskiego MSZ Rodion Mirosznik na łamach dziennika „Izwiestia”. Dane dotyczą okresu od 1 stycznia do 31 października. Rannych w atakach zostało 3 205 osób. Wśród śmiertelnych ofiar ataków dronów jest 195 nieletnich. Od początku wojny w atakach dronów w Rosji miało zginąć 7 175 cywilów a 17 617 zostało rannych.
Informację o ataku przekazał gubernator obwodu Jurij Sliusar. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał. Drony były strącane nad trzema rejonami obwodu.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę
