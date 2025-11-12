04:42
12.11.2025

We Lwowie dojdzie do procesu mieszkańca obwodu lwowskiego, który jest oskarżony o prowadzenie działalności gospodarczej na okupowanym Krymie

Mężczyzna jest współwłaścicielem hotelu na okupowanym Krymie. Po zajęciu półwyspu przez Rosjan oskarżony zarejestrował swoją firmę w Rosji uznając tym samym okupację, którą Ukraińcy uważają za nielegalną. Aby utrzymać współwłasność hotelu mężczyzna miał podjąć współpracę z rosyjską Gwardią Narodową, której w latach 2023-2024 regularnie przekazywał pieniądze, czym – jak czytamy w akcie oskarżenia - „finansował struktury bezpieczeństwa podtrzymujące reżim okupacyjny”. Mężczyzna płacił też podatki w Rosji. Prokuratura stawia mu zarzuty z artykułu mówiącego o finansowanie działań zmierzających do siłowej zmiany porządku konstytucyjnego i zagarnięcia władzy, a także prowadzenie działalności gospodarczej we współpracy z krajem agresorem. 

04:41
12.11.2025

Ukraińska straż graniczna publikuje nagranie ilustrujące ataki dronów na rosyjskie pozycje

Nagranie ilustruje ataki, do których doszło na kierunku południowosłobodziańskim. 

04:35
12.11.2025

Litwa zapewni opiekę medyczną i psychologiczną 300 ukraińskim dzieciom, które zostały uwolnione spod rosyjskiej okupacji

Ministerstwo Zdrowia Litwy podało, że na opiekę na Litwie będą mogły liczyć ukraińskie dzieci, które doznały pod rosyjską okupacją traumy – fizycznej lub psychicznej. Litwa zaoferowała taką pomoc w geście solidarności z Ukrainą. „Czujemy moralne zobowiązanie, aby pomóc tym (dzieciom), które zostały uprowadzone i przetrwały traumę” - głosi komunikat resortu zdrowia Litwy. 

04:34
12.11.2025

W nocy działanie wstrzymały tymczasowo lotniska we Władykaukazie i Groznym

Informację taką podał rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja). Z jego komunikatu wynika, że lotniska przestały przyjmować i odprawiać samoloty ze względów bezpieczeństwa. 

04:33
12.11.2025

Rosjanie strącili w nocy drona na podejściu do Moskwy

Informację taką przekazał mer Moskwy Siergiej Sobianin. 

04:30
12.11.2025

Rosja i Korea Północna podpisały porozumienie ws. współpracy medialnej

Informację taką przekazała rosyjska ambasada w Pjongjangu. Porozumienie ma zakładać m.in. wymianę informacji między publicznymi i prywatnymi serwisami informacyjnymi obu krajów, realizację wspólnych transmisji, wymianę materiałów przygotowanych przez media, a także inne formy współdziałania mające na celu „umocnienie więzi informacyjnych” między oboma państwami. 

04:29
12.11.2025

Trzy ukraińskie drony zostały strącone w nocy nad obwodem briańskim

Informacje takie przekazuje gubernator obwodu Aleksandr Bogomaz. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał, w jego wyniku nie doszło też do żadnych zniszczeń. 

04:25
12.11.2025

392 cywilów zginęło w Rosji w atakach dronów w 2025 roku

Informacje takie przekazał przedstawiciel rosyjskiego MSZ Rodion Mirosznik na łamach dziennika „Izwiestia”. Dane dotyczą okresu od 1 stycznia do 31 października.  Rannych w atakach zostało 3 205 osób. Wśród śmiertelnych ofiar ataków dronów jest 195 nieletnich. Od początku wojny w atakach dronów w Rosji miało zginąć 7 175 cywilów a 17 617 zostało rannych. 

04:23
12.11.2025

W nocy Rosjanie odparli atak dronów na obwód rostowski

Informację o ataku przekazał gubernator obwodu Jurij Sliusar. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał. Drony były strącane nad trzema rejonami obwodu. 

04:22
12.11.2025

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1357 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1357 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1357 dniu wojny

Foto: PAP

04:21
12.11.2025

Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj:

Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1357
Konflikty zbrojne
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1357