Norwegia na pomoc Ukrainie. Może dać gwarancje największej pożyczki wojennej

Aktualizacja: 12.11.2025 15:47 Publikacja: 12.11.2025 14:10
Norwegia
Foto: Bloomberg
Według magazynu „The Times”, inicjatywa norweskich ekonomistów Håvarda Hållanda i Knuta Antona Morka uzyskała poparcie w parlamencie: cztery z dziewięciu partii politycznych zatwierdziły już tę propozycję, co daje jej większościowe wsparcie.
Czytaj więcej
Norwegia chce wykorzystać miliardy z największego na świecie funduszu majątku narodowego, aby pom...
Lider Partii Liberalnej Guri Melby oświadczył, że Norwegia powinna zagwarantować pożyczkę dla Ukrainy, ponieważ Ukraina „walczy nie tylko o własną wolność, ale o wolność całej Europy – w tym i o naszą”. W ślad za parlamentem, premier Jonas Gahr Støre zlecił zbadanie możliwych mechanizmów realizacji takiego działania.
Jak podkreśla „The Times” dyskusje na temat tej inicjatywy toczą się w obliczu niedoborów na finansowanie wojny z kasy Ukrainy i przedłużających się sporów w Unii Europejskiej dotyczących możliwości wykorzystania około 140 mld euro aktywów Banku Rosji z około 200 mld euro zamrożonych we Wspólnocie. Belgia – siedziba Euroclear – instytucji depozytowej zarządzającej większością rosyjskich aktywów (około 190 mld euro), sprzeciwia się temu rozwiązaniu.
Czytaj więcej
Wielka Brytania i Kanada dołączą do planu UE, dotyczącego przekazania Ukrainie 140 mld euro zamro...
Czego tak bardzo boją się Belgowie? Ewentualnych przyszłych pozwów rosyjskiego reżimu i utraty zaufania na świecie do swojego sektora finansowego. Stawianie przez Belgię własnego interesu ponad bezpieczeństwo Wspólnoty spotkało się z potępieniem wielu środowisk w krajach Unii. Za wydaniem pożyczki opowiada się też Biały Dom.
Źródło agencji Reuters w Waszyngtonie twierdzi, że Stany Zjednoczone w pełni popierają inicjatywę Unii Europejskiej, mającą na celu wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów do udzielenia Ukrainie pomocy finansowej i zwiększenia presji na Moskwę.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Według magazynu „The Times”, inicjatywa norweskich ekonomistów Håvarda Hållanda i Knuta Antona Morka uzyskała poparcie w parlamencie: cztery z dziewięciu partii politycznych zatwierdziły już tę propozycję, co daje jej większościowe wsparcie.
Lider Partii Liberalnej Guri Melby oświadczył, że Norwegia powinna zagwarantować pożyczkę dla Ukrainy, ponieważ Ukraina „walczy nie tylko o własną wolność, ale o wolność całej Europy – w tym i o naszą”. W ślad za parlamentem, premier Jonas Gahr Støre zlecił zbadanie możliwych mechanizmów realizacji takiego działania.
Graniczący z Polską obwód ma coraz większe kłopoty. Rosną ceny w sklepach, firmy upadają z powodu braku importu....
Ludność Polski skurczy się do 28,4 mln osób już w 2060 r., pokazał w symulacji GUS. Tymczasem rodziny już z trój...
Pięciokrotny wzrost kontyngentu na cukier z Ukrainy, trzykrotnie większy kontyngent jaj, lekki wzrost zboża. Zna...
„Rozwijająca się zielona gospodarka Polski” plasuje się w pierwszej piętnastce rankingu Uniwersytetu Harwarda. A...
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
Z pracy w resorcie aktywów państwowych zrezygnował w środę wiceminister Robert Kropiwnicki. Odpowiadał m.in. za...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas