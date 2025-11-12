Norwegia na pomoc Ukrainie. Może dać gwarancje największej pożyczki wojennej

Według magazynu „The Times”, inicjatywa norweskich ekonomistów Håvarda Hållanda i Knuta Antona Morka uzyskała poparcie w parlamencie: cztery z dziewięciu partii politycznych zatwierdziły już tę propozycję, co daje jej większościowe wsparcie.

Lider Partii Liberalnej Guri Melby oświadczył, że Norwegia powinna zagwarantować pożyczkę dla Ukrainy, ponieważ Ukraina „walczy nie tylko o własną wolność, ale o wolność całej Europy – w tym i o naszą”. W ślad za parlamentem, premier Jonas Gahr Støre zlecił zbadanie możliwych mechanizmów realizacji takiego działania.

Belgia blokuje pożyczkę wojenną dla Ukrainy

Jak podkreśla „The Times” dyskusje na temat tej inicjatywy toczą się w obliczu niedoborów na finansowanie wojny z kasy Ukrainy i przedłużających się sporów w Unii Europejskiej dotyczących możliwości wykorzystania około 140 mld euro aktywów Banku Rosji z około 200 mld euro zamrożonych we Wspólnocie. Belgia – siedziba Euroclear – instytucji depozytowej zarządzającej większością rosyjskich aktywów (około 190 mld euro), sprzeciwia się temu rozwiązaniu.