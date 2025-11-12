Rzeczpospolita
Ekonomia
Norwegia na pomoc Ukrainie. Może dać gwarancje największej pożyczki wojennej

Rząd w Oslo analizuje wydanie Ukrainie gwarancji unijnej pożyczki wojennej w wysokości 100 mld euro. Zabezpieczeniem byłby najbogatszy fundusz państwowy świata, w którym Norwegowie zgromadzili 1,7 bln euro. Parlament Norwegii popiera to działanie.

Publikacja: 12.11.2025 14:10

Norwegia

Norwegia

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

Według magazynu „The Times”, inicjatywa norweskich ekonomistów Håvarda Hållanda i Knuta Antona Morka uzyskała poparcie w parlamencie: cztery z dziewięciu partii politycznych zatwierdziły już tę propozycję, co daje jej większościowe wsparcie.

Czytaj więcej

Oslo, Norwegia
Gospodarka
Najbogatszy fundusz świata wspomoże Ukrainę. Pomoc może być większa aniżeli z USA

Lider Partii Liberalnej Guri Melby oświadczył, że Norwegia powinna zagwarantować pożyczkę dla Ukrainy, ponieważ Ukraina „walczy nie tylko o własną wolność, ale o wolność całej Europy – w tym i o naszą”. W ślad za parlamentem, premier Jonas Gahr Støre zlecił zbadanie możliwych mechanizmów realizacji takiego działania.

Belgia blokuje pożyczkę wojenną dla Ukrainy

Jak podkreśla „The Times” dyskusje na temat tej inicjatywy toczą się w obliczu niedoborów na finansowanie wojny z kasy Ukrainy i przedłużających się sporów w Unii Europejskiej dotyczących możliwości wykorzystania około 140 mld euro aktywów Banku Rosji z około 200 mld euro zamrożonych we Wspólnocie. Belgia – siedziba Euroclear – instytucji depozytowej zarządzającej większością rosyjskich aktywów (około 190 mld euro), sprzeciwia się temu rozwiązaniu.

Czytaj więcej

140 mld euro dla Ukrainy. Rosyjskie pieniądze nie poleżą spokojnie
Finanse
140 mld euro dla Ukrainy. Rosyjskie pieniądze nie poleżą spokojnie
Czego tak bardzo boją się Belgowie? Ewentualnych przyszłych pozwów rosyjskiego reżimu i utraty zaufania na świecie do swojego sektora finansowego. Stawianie przez Belgię własnego interesu ponad bezpieczeństwo Wspólnoty spotkało się z potępieniem wielu środowisk w krajach Unii. Za wydaniem pożyczki opowiada się też Biały Dom.

Źródło agencji Reuters w Waszyngtonie twierdzi, że Stany Zjednoczone w pełni popierają inicjatywę Unii Europejskiej, mającą na celu wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów do udzielenia Ukrainie pomocy finansowej i zwiększenia presji na Moskwę.

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Norwegia Euroclear

