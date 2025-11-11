Aktualizacja: 11.11.2025 07:33 Publikacja: 11.11.2025 06:30
W wyniku nocnego nalotu sił rosyjskich w obwodzie odeskim uszkodzony został obiekt energetyczny. Lokalne media poinformowały o serii głośnych eksplozji i pożarze w pobliżu miasta Reni, gdzie znajduje się port.
Ukraińskie drony w nocy zaatakowały kilka celów w Rosji. Większość bezzałogowców została strącona przez obronę przeciwlotniczą. M. in. w mieście Tuapse nad Morzem Czarnym, gdzie znajduje się rafineria i kluczowy terminal do przeładunku ropy, doszło do kilku wybuchów.
Foto: PAP
Źródło: rp.pl
