07:12
11.11.2025

Nocne naloty na Odessę

W wyniku nocnego nalotu sił rosyjskich w obwodzie odeskim uszkodzony został obiekt energetyczny. Lokalne media poinformowały o serii głośnych eksplozji i pożarze w pobliżu miasta Reni, gdzie znajduje się port.

06:57
11.11.2025

Drony zaatakowały Rosję

Ukraińskie drony w nocy zaatakowały kilka celów w Rosji. Większość bezzałogowców została strącona przez obronę przeciwlotniczą.  M. in. w mieście Tuapse nad Morzem Czarnym, gdzie znajduje się rafineria i kluczowy terminal do przeładunku ropy, doszło do kilku wybuchów. 

06:46
11.11.2025

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1356 dniu wojny: 

06:30
10.11.2025



